Richard Nedvěd vám u T-Mobile vykouzlí kuře, pivo a lístek do kina

T-Mobile v rámci akce Kouzelné úterky nabízí výrobky u třech partnerů a SMS do vlastní sítě za polovic. Každé úterý zlevněné SMS si aktivujete jednorázově pomocí SMS zprávy, akce pak platí až do června. SMS za polovinu však platí pouze po vyčerpání volných jednotek a volného kreditu, což výhodu do velké míry kazí.

Jak zaslat SMS Pro SMS do vlastní sítě za poloviční cenu: Tvar: KOUZELNEUTERY SMS Na číslo: 4603 Pro výrobek zdarma k již zakoupenému: Tvar: KOUZELNEUTERY KINO nebo KOUZELNEUTERY PIVO nebo KOUZELNEUTERY KFC Na číslo: 4603

U výrobků je to složitější. Tam je nutné poslat zprávu se specifikací produktu každý týden. Obratem obdržíte unikátní kód, který sdělíte obchodníkovi. On vám na jeho základě vydá k zakoupenému produktu druhý zdarma.

Poslat SMS s žádostí (všechny jsou zadarmo) si můžete během celého týdne, ale výhodu můžete čerpat jen v úterý. Každé úterý je ale možno využít všechny tři slevy: jít na pivo, do kina i do KFC. Akce platí pro všechny zákazníky T-Mobile.

Po skončení akce se zprávami do vlastní sítě za poloviční cenu operátor slibuje navázat další slevou v rámci svých služeb. Rovněž síť partnerů, kteří budou poskytovat dva výrobky za cenu jednoho, by se měla rozšiřovat. První slevové úterý je za týden 15. března, SMS s žádostí o slevový kód je možné poslat už od zítřka.

Tváří kampaně je kouzelník Richard Nedvěd, známý z televizní soutěže Česko Slovensko má talent. T-Mobile přichystá 4 televizní spoty s touto populární osobností. Kouzla ovládnou i web a jiné propagační materiály.