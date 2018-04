Richard Krajčo představuje svoji oblíbenou elektroniku

Richard Krajčo (1977) je jedním z našich nejvýraznějších muzikantů a herců. Jeho kapela Kryštof vydává úspěšné desky jak na běžícím pásu, Richard do toho hraje v pražském Národním divadle i na jiných scénách, moderuje v televizi, v rádiu a objevil se i v několika filmech (třeba Hrubeš a Mareš). S kapelou Kryštof momentálně objíždí letní festivaly a na podzim se vrátí na pár koncertů do klubů. Plánuje se i exkluzivní akustické vystoupení se čtyřicetičlenným gospelovým sborem.

Telefon – Sony Ericsson K790i

Chtěl jsem telefon, co umí všechno. Myslel jsem si, že všechny služby budu využívat a že to bude pohodlné. A tak jsem si pořídil tento typ od Sony Ericssonu. Má 3,2Mpx foťák, což je asi tak jediné, co z jeho nabídky dodnes využívám. Zjistil jsem totiž, že telefon skutečně budu asi vždy používat jen pro telefonování a psaní SMS. Hudbu si do telefonu už neukládám, i když s kartou se jí do něj vejde dost a dost a systém "hudební knihovny" je přehledný. Příjemný je velký displej, to oceňuji hlavně při projíždění netu. Tam občas zabloudím, když není po ruce notebook, a 790ka má zobrazovač tak akorát, aby bylo surfování pohodlné.





Notebook – Acer Travelmate 290i

Je to už dědeček, ale stále slouží. A tak si i zaslouží být tady zmíněn. Pořízen byl už před pěti lety, a ačkoliv mi spousta přátel říkala, že jej za rok vyhodím, tak zatímco oni už mají třetí mašinu, můj acer stále jede. Přiznám se, že jej nevyužívám jako nějaký IT odborník, ale je se mnou stále na cestách a pracuji na něm několik hodin denně. Pro mé surfování po mailech, našich stránkách, portálech iDnesu, musicserveru, MySpacu či ke stahování čehokoliv mi bohatě stačí. Jednu dobu jsem na něm skládal i muziku a i tohle zvládl. Takže spokojenost velká, a až doslouží, určitě skončí v mé truhle vzpomínkových předmětů.





Audiosoustava do auta Rockford Acoustic Design 5.1

Ve svém voze Mitsubishi Pajero mám i "nejlepšího kámoše", kvalitní audiosystém. Konečně pořádná muzika v autě. Jedná se o sestavu 13 repráků včetně subwoferu o výkonu 860 W. Nabízí možnost regulovat zvuk nejen od basu k výškám, a to dost citlivě, ale taky samozřejmě volit hlasitost zvuku každého reproduktoru, poměr mezi "předkem a zadkem" vozu. Pro ty lenivější nabízí předvolby ekvalizéru. A má skutečně sílu. Člověk si dokáže vychutnat pořádně nahlas i velmi potichu každý tón. Ještě oceňuji možnost ukládat si CD do harddisku, vejde se tam až 300 alb a můžete si dělat vlastní "banky" výběrů. Skvěle taky funguje 5.1 na promítaní filmů, večer si člověk připadá jako v kině. Nádhera.





Mikrofony

Ty využívám dva. Na koncerty bezdrátový Shure M58. Vyzkoušel jsem spoustu kvalitních přístrojů, ale vadily sykavky, támhle moc basů, semhle zase něco jiného. A shurka je klasická oblíbená záležitost, která prostě funguje. Dává mému hlasu na koncertě pěknou barvu a přitom je bezproblémová a musím říct, že po mnoha letech hledání jsem u ní zakotvil se spokojeností a nadšením.







Ve svém studiu používám mikrofon ruské výroby AEG M5, který se vyráběl od roku 1952. Rusové se snažili udělat kopii U47 a pravda, velmi se jim to povedlo. Používají se v něm kovové lampy a své desky na něm natáčejí BLUR nebo Kate Bush. Dnes už jde o takovou raritku, která ale funguje výborně!

Richard Krajčo

www.krystof.net