Rex PC Organizer - Propojení s Windows CE

Toto zařízení představuje první organizér, vyrobený ve velikosti PCMCIA karty typu II. Údaje je možné číst z výborně čitelného pasivního LCD displeje. Ovládání je soustředěno do 5 kláves, umístěných po pravé straně karty. Jelikož by bylo velmi nepraktické zadávat údaje pomocí tak malého počtu kláves, vstup se realizuje pomocí počítače. REX organizer se standardně detekuje v PCMCIA slotu v operačním systému Win95 (popř.NT4.0) a dodaný obslužný program umožní zápis do paměti karty. Tento program umožňuje provádět tzv. synchronizaci dat, což znamená, že v paměti organizéru se mění pouze opravdu změněná data. Tento proces synchronizace trvá pouze několik sekund. REX organizér obsahuje oblast určenou pro adresy,oblast pro plánování, oblast pro obecné poznámky, dvoje hodiny s budíky, kalendář aj. V současné době jsou dostupné dva modely - nižší model je vybaven vnitřní pamětí 64kB, vyšší obsahuje paměť 256kB. Jelikož správa dat je prováděna poměrně efektivně, lze do organizeru uložit až 3.000 položek (resp. 750 u verze 64kB). Bezpečnost dat je realizována možností nastavení přístupu celému REX organizéru heslem. REX je napájen dvěma knoflíkovými bateriemi, které vydrží cca půl roku provozu. Jelikož organizér má zabudovanou kontrolu napájení, na nutnou výměnu systém sám upozorní. Jestliže se vyměňují baterie postupně, nemůže dojít ke ztrátě uložených dat. Toto zařízení představuje skutečně efektivní zdroj velkého množství informací (odpovídající cca 110 plným strojopisným stranám A4) ve formátu, který byl donedávna zcela nepředstavitelný. Technická specifikace typ karty PCMCIA Release 2.1, typ II dostupné modely 64kB (cca 750 záznamů), 256kB (cca 3.000 záznamů - 110ks A4 stran) displej velmi dobře čitelný LCD monochromatický rozlišení - text 30 x 9 znaků rozlišení - grafika 160 x 98 bodů operační systém Starfish Software Inc. napájení 2 x CR2025 podporované OS Microsoft Windows 95, NT 4.0, Windows CE záruka 1 rok orientační cena 64kB - 6.620,- / 256kB - 7.190,- / ceny bez DPH Propojení s Windows CE Je možné pouze s modely Hewlett-Packard HP 360 a HP 620 LX Pro synchronizaci se používá program TrueSync CE for HP Palmtop PC's Program dovoluje nastavit jaká data z aplikací se budou převádět do REXe České znaky nelze na REXu zobrazit Software Hewlett-Packard: TrueSync CE for HP Palmtop PC's

http://www.hp.com/handheld/getting_help/promotions/rex/rex_intro.html Některé otázky a odpovědi (anglicky)

http://www.hp.com/handheld/getting_help/promotions/rex/rex_qa.html Odkaz na firmu KOBE (prodává REXe)

http://www.kobe.cz/rex.htm REX se slevou

Pokud se dovědět jak získat slevu, prosíme zašlete nám kontaktní e-mail nebo vaše telefonní číslo: Ukázky obrazovek Synchronizační software TrueSync CE: Volba aplikací k přenosu do REXe: Nastavení ovládaní z Windows CE: Jan Sedlák

Jan.Sedlak@mobil.cz