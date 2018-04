REX - i výprodej může mít svůj půvab !

REX PC je organiser ve velikosti PCMCIA karty typu II. Abychom si ale ihned dopředu vyjasnili dojmy a pojmy - mluvíme tady o poněkud "reinkarnovaném" modelu - jeho výrobce totiž letos v srpnu oznámil ukončení jeho výroby a prodeje.

Počítače REX měly vůbec poměrně pohnutou historii - od jeho původce Franklin Electronic Publishers je zakoupil v roce 1999 Xircom, který následně koupila firma Intel. No a ta produkci tohoto malého zařízení letos ukončila.

Má tedy smysl se zabývat zařízením, které se již nevyrábí, pouze se doprodává, a jehož budoucí podpora je pofidérní, neli přímo nulová? Smysl to má, minimálně z jednoho důvodu - díky ukončení výroby jsou ve skladech hotové výrobky, které se nyní doprodávají za velmi "slušnou" cenu. A přestože produkt nebude asi do budoucna dále podporován, svůj účel, ke kterému byl kdysi stvořen, plní stále velmi dobře.

Krabice toho skrývá opravdu dost - dostanete:

- Rexe

- synchronizační kolébku (nemáte-li přímo PCMCIA slot), baterie do ní

- CD se synchronizačním a desktop programem TrueSync

- manuály a příručky

- obaly na Rexe (luxusní kožený s kapsičkami pro vizitky a tvrdý plastový, na který si můžete i sednout...)

Zde je třeba rovněž zmínit, že počítače Rex se dělaly v několika řadách - dvě poslední byly 6000 a 5000. My jsme testovali verzi 5001.

Tabulka základních parametrů modelu

Rozměry 86 x 54 x 5 mm, váha 40 gramů Displej 160x98 pixelů, monochromatický LCD, 9 řádků Operační systém Starfish Software, Inc. Baterie 2x CR2025

Vestavěné PIM aplikace

Programy jsou obvyklé diářové aplikace, duální hodiny a preference.

Calendar

Diář se třemi zobrazeními (denní, týdenní a měsíční). Opakované, celodenní i vícedenní položky. Contacts

Adresář - členěn do kategorií, vytváření skupin, rychlé vyhledávání dle záložek. ToDoList

Úkoly všeho druhu, editace již vložených, sledování splněných. Memos

Poznámky pro rychlé vložení i vyhledání. Clocks

Hodiny s místním i světovým časem. Preferences

Nastavení nejrůznějších parametrů chodu programů.

Synchronizace s PC - TrueSync Plus

Rozhodující síla maličkého Rexe je pochopitelně v tom, že si do něj stáhnete požadovaná data, vložíte jej do peněženky či do kapsičky (chtělo by se mi napsat - třeba i od plavek) a máte data všude s sebou bez tahání elektronického či papírového diáře.

Výrobce si byl této výhody dobře vědom a vybavil Rexe účinnou synchronizací s mnoha populárními a rozšířenými PIM programy - Symantec ACT! 3.0.6, 3.0.7, 3.0, 4.x * Lotus Organizer 4.5, 4.6, 5.0 * Lotus Notes 4.5, 4.6, 5.0 * Microsoft Outlook 97, 98, 2000 * Microsoft Scedule+ 7.0, 7.0a, 7.5 * Starfish Sidekick 98, 99 * Yahoo! Calendar * Excite Planer.

A jestli žádný desktop PIM program nepoužíváte, můžete zkusit TrueSync Desktop, který dostanete na CD s Rexem!

Zkušenosti s testováním

Rex nemá dotykový displej a data se do něj vkládají pomocí pěti tlačítek vpravo. Systém lze poměrně rychle pochopit a naučit se používat, ale na nějakou delší editaci to není. Vložit třeba nový kontakt ale zase takový problém není. Je zde akustická kontrola zmáčknutí tlačítka, což usnadňuje kontrolu nad vkládáním znaků.

Co vás jistě nadchne, je velikost celého zařízení. Je to prostě jakoby tlustší platební karta, nic víc. Rexe lze mít s sebou opravdu skoro všude...

Skvělý kontrastní displej - ač je displej jen pasivní a černobílý, je nádherně kontrastní a čitelný i ve zhoršených podmínkách. Nemá ale podsvětlení.

Komu by se Rex mohl hodit?

Těžko říct, ale kdo používá jeden z výše zmiňovaých desktop PIM programů a má PCMCIA slot, může si Rexe pořídit i jako doplněk k elektronickému diáři i (což je možná ještě optimálnější) k papírovému. Jeho výprodejová cena totiž nedosahuje ani ceny některých luxusnějších papírových diářů...