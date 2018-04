Revoluční vyhledávač pro mobily ukáže výsledky v reálném pohledu. Zdarma

Holandští tvůrci označují svůj program Layar jako Augmented Reality Browser. V překladu to znamená něco jako "prohlížeč rozšířené reality". A název je to vcelku výstižný. Layar totiž vyhledává uživatelské dotazy a ty pak nezobrazuje klasicky na mapě, ale přímo v pohledu z místa, kde uživatel momentálně stojí.

Stačí mu k tomu GPS a vestavěný fotoaparát v mobilu. Základní vyhledávání může probíhat třeba v Google Maps – Layar převede do reality jakýkoli v nich vyhledaný záznam. A to ať hledáte město nebo třeba restaurace ve svém okolí. Přes displej svého telefonu se dozvíte, kterým směrem se tak máte vydat. Pro Layar existuje řada vrstev, ve kterých lze vyhledávat. Jde hledat třeba koncerty, najdete tu průvodce architekturou, oblíbené jsou různé vrstvy, které vyhledávají uživatele Twitteru, Flickeru a podobných služeb ve vašem okolí. Vrstev neustále přibývá a fantazii se v tomto ohledu téměř meze nekladou. Je jasné, že některé vrstvy (bohužel třeba i ta pro vyhledávání MHD) prozatím v Česku nefungují.

Vyhledávání v Layaru funguje jednoduše. Stačí spustit program, vybrat si vhodnou vrstvu a zadat dotaz. Telefon mezitím chytí GPS signál a určí polohu uživatele. Při hledání si může uživatel vybírat třeba rádius, ve kterém se mají hledané objekty nacházet. Po vyhledání dotazu se na displeji telefonu objeví obraz z fotoaparátu v okně a síťová matice, kterou znají důvěrně uživatelé různých 3D programů. Na této matici se zobrazí vlaječky nalezených objektů. V pravém horním rohu je radarový pohled, kde uživatel vidí všechny nalezené objekty. Ve spodní části obrazovky se pak zobrazují informace o objektu, na který momentálně fotoaparátem míříte. Ukazuje se tu i aktuální vzdálenost k objektu. Je to prostě skoro tak, jako by vám v realitě při procházení ulicí nad vchody domů vyskakovaly bubliny s informacemi.

Na vybraný objekt v pohledu lze kliknout a tím se objeví detailní informace o něm. Samozřejmostí je třeba možnost okamžitě zavolat do nalezené restaurace pro rezervaci. Pokud chcete, může Layar spustit i navigaci k nalezenému objektu, ta však už probíhá v klasickém prostředí Google Maps. Ale kdo ví, třeba se v některé z dalších verzí dočkáme i varianty, která bude šipky ukazovat také v reálném pohledu.

Layar funguje poměrně spolehlivě, i když je pochopitelně závislý na kvalitě signálu GPS. Pokud je dobrá, může se uživatel spolehnout na to, že směry určení jednotlivých objektů jsou správné. Pro opravdu spolehlivou orientaci je ale dobré se chytit nějakého vám známého bodu, bezmezně věřit programu vždy nelze. Layar je ale každopádně příjemným zpestřením vyhledávání informací na internetu. Pomůže nejen těm, kteří se v klasických mapách příliš neorientují. Reálný pohled totiž mnohdy řekne daleko víc než mapa.

Výhodou programu je i fakt, že stahuje k uživateli jen relativně málo dat, v základní podobě nenahrává žádné rozsáhlé mapy, pouze ukazuje scénu přes fotoaparát telefonu. Layar se tak dá dobře použít i v zahraničí, kdy vás vyhledání restaurace tímto způsobem nezruinuje na roamingových poplatcích. Jedinou zásadní nevýhodou tohoto programu tak zůstává, že je prozatím dostupný pouze pro platformu Google Android.

V budoucnu bude snad mít Layar i širší uplatnění. Kromě rozšíření na jiné platformy by se mohl stát i zajímavým herním prostředím. V průběhu listopadu bude totiž do Layaru přidána funkce zobrazování 3D objektů. Pak si třeba v reálu budeme moci zahrát Pac Mana, jak ukazuje krátké firemní video. A kdo z Androidu zná hru Zombie Run, dovede si jistě představit, jak by mohla vypadat její variace v Layaru.