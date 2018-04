Revoluční uživatelské prostředí Else: milionový nápad, který ne každý ocení

Emblaze chce také své uživatelské prostředí licencovat výrobcům, kteří o něj budou mít zájem. Zdá se, že by toto prostředí mohlo vlít trochu čerstvé krve do žil Access Linux Platform a sdružení LiMo Foundation, kteří zůstali ve stínu linuxových operačních systémů jako je Android, WebOS nebo právě představené platformy MeeGo od Intelu a Nokie. - čtěte Nokia místo nových modelů uvedla další operační systém

Platforma Else se asi nikdy nestane masovou záležitostí, uživatelské prostředí totiž bude pro řadu potenciálních uživatelů natolik neobvyklé, že se mu raději vyhnou. Ti, kdo mu ale přijdou na chuť, na něj pravděpodobně jednoduše nedají dopustit. Mobilních operačních systémů přibývá neuvěřitelným tempem, ale takto originální uživatelské prostředí jsme snad ještě nikde neviděli. Těžko se to chápe z fotografií nebo i animací na webu výrobce, takže ačkoli jsme o Else již psali, sami jsme pramálo tušili, co si máme pod tímto prostředím představit. - čtěte: Smartphone, který slibuje revoluci. Vše půjde ovládat jen jednou rukou

Vy si můžete udělat představu z videa v tomto článku. Síla telefonu Else Intuition tkví v tom, že jej lze snadno ovládat pouze palcem jedné ruky a téměř k jakékoli funkci se lze dostat doslova jedním tahem prstu. V pravé části obrazovky se nachází základní struktura menu uspořádaná do výseče. Stačí prstem najet na požadovanou výseč a prst posunout směrem doleva. Tím se otevře druhá vrstva výseče s podmenu – opět stačí najet na požadovanou funkci a zase pohnout prstem doleva, objeví se vrstva třetí, kde se již vybírají konkrétní úkony, kroky a funkce.

Zní to trochu komplikovaně a reálným problémem je především orientace v takovém neobvyklém systému. Ta bude vyžadovat hodně zvyku, uživateli nejspíš bude nějakou dobu trvat, než si zapamatuje strukturu menu. A pak to také bude chtít natrénovat ty správné pohyby palcem, aby uživatel zbytečně nepřejížděl do dalších úrovní. Nemluvě o tom, že systém s takovým uspořádáním není vhodný pro ovládání levou rukou. Ale i pravou leváci ovládání snadno zvládnou. Ideální by byla možnost přepnout si prostředí na zobrazení "od levé strany", jenže v případě telefonu Else Intuition by to mohl být trochu problém. Jednoduše proto, že se na pravé straně nachází některé hardwarové ovládací prvky – sada senzorových tlačítek. Dvě slouží pro posun v seznamech, jedno vykonává funkci zpět a poslední slouží k vyhledávání. Na boku je pak ještě tlačítko pro návrat do první úrovně menu.

V horní řadě najdeme další LED ikony. Je tu vidět síla signálu, čas a stav baterie. V pravém horním rohu je nenápadné senzorové tlačítko, které slouží ke klasičtějšímu přístupu k některým funkcím, především do nastavení. I zde je ale prostředí vyvedeno jinak než je běžné.

Další zajímavostí celého prostředí zobrazování veškerých potřebných informací veprostřed displeje tak, aby to měl palec k dané funkci co nejblíže. Ve středu se tak ocitne právě prohlížená fotografie z alba, kterým listujeme, aktuálně zvolený kontakt a podobně. Je to milé a funkční, jelikož si při ovládání dotykového telefonu nemusíme vykloubit palec. Na úvodní obrazovce pak dostal prostor ještě jeden dobrý nápad. V úzkém spodním řádku skrolují odkazy na aktuální zprávy a různé jiné kanály, třeba předpověď počasí. Stačí na tento řádek klepnout prstem a už si můžete číst aktuální zpravodajství nebo prohlížet předpověď.

Samotný smartphone Else se může pochlubit opravdu elegantním sci-fi designem, který ladí s neobvyklým uživatelským prostředím s dominantní neonově modrou barvou. Přístroj na nás působí opravdu sympatickým dojmem a budeme mu držet palce, aby se na pulty obchodů dostal. Je ale nadmíru jasné, že se z něj zřejmě nikdy nestane "masovka". Samotní výrobci telefonu a systému nepředpokládají kdovíjak vysoká prodejní čísla. Else Intuition bude spíše individualistickou záležitostí pro uživatele, kteří si potrpí na extravaganci.