Revoluční izraelský mobil „šel do kytek“, jeho prostředí se ale nevzdává

Když jsme v reportáži pěli chválu na neobvyklé uživatelské prostředí Else Intuition ve smartphonu izraelské společnosti Emblaze, zároveň jsme jedním dechem dodávali, že tohle rozhodně nikdy nebude masová záležitost. A současný vývoj situace bohužel naše odhady potvrdil.

Firma Emblaze se totiž i přes značné vynaložené finanční prostředky rozhodla projekt svého vlastního telefonu zrušit. "Vzhledem ke kritickým zpožděním v dodávkách a aktuálnímu stavu projektu se představenstvo společnosti rozhodlo zastavit jakékoli další investice, které by směřovaly k sériové výrobě mobilního přístroje First Else. Společnost se bude soustředit pouze na snahu licencovat platformu a technologii Else Intuition tak, aby se uplatnil její potenciál na trhu." píše Emblaze ve svém tiskovém prohlášení.

Firma tímto krokem výrazně snižuje náklady na svůj provoz a doufá, že se jí podaří prosadit alespoň se samotnou mobilní platformou. Ani to ale nebude v současné době vůbec lehké, na poli mobilních operačních systémů je poměrně přecpáno.

Else Intuition je platforma velmi originální, ale právě to může být její problém. Můžeme jen spekulovat o tom, zda je pro izraelskou společnost náročnějším úkolem vyvinout ve spolupráci s ODM dodavateli patřičný hardware nebo dokonale odladit mobilní platformu a přilákat k ní uživatele.

Troufneme si tvrdit, že dotykový mobil s velkým displejem už dovede vyrobit leckdo, ale prosadit mobilní platformu? To je úkol pro hráče s hodně ostrými lokty. Samotnou Access Linux Platform, která tvoří základ Else Intuition, přitom do komerční podoby výrazně neprosadil ani japonský mobilně-aplikační velikán Access. A to prosím firma mohla stavět na návaznosti na kdysi velmi populární Palm OS.

Nechceme být přehnaně skeptičtí, ale se zrušením telefonu First Else se šance na uvedení platformy Else Intuition do praxe výrazně snížily. A to je opravdu škoda.