Revoluční formát navigace je za dveřmi: šipky uvidíte přímo v reálném obraze

Evropský patentový úřad zveřejnil nový patent společnosti TomTom, který by měl ještě více zpříjemnit jízdu podle navigace. Pomocí malé kamery umístěné v předním nárazníku nebo přímo na zadní straně přístroje bude totiž navigace snímat obraz před autem a navigační informace bude vkládat do reálného prostředí. Okamžitě tak uvidíme, na kterou ulici zahnout, nebo do kterého pruhu přejet.

Sám výrobce uvádí, že mnoha lidem schematické zobrazení reálného světa nevyhovuje a navigační šipka umístěná do obrazu reálného prostředí jim navigaci usnadní. Především na komplikovaných městských třídách s mnoha jízdními pruhy může reálný obraz okolí ujasnit ne vždy zcela přesný schematický pohled běžné navigace.

Výrobce předpokládá, že bude nabízet několik variant přístroje. Pro navigaci zabudovanou do přístrojové desky automobilu bude použita kamera umístěná v nárazníku automobilu nebo samostatně za čelním sklem. U přenosných přístrojů bude kamera umístěna na zadní straně přístroje a bude snímat okolí přes přední sklo automobilu. To si lze vcelku snadno představit, mnoho PDA s navigací již kameru (fotoaparát) na svých zádech nese. V tomto případě ale nebude možné umístit navigaci kamkoliv, bude totiž nutné brát ohled na výhled kamery přes přední sklo.



Kliknutím na obrázek si můžete prohlédnout kompletní patentovou dokumentaci.

Tom Tom předpokládá automatickou adaptaci přiblížení (zoomu) kamery podle rychlosti vozidla a v noci by mělo být k dispozici infračervené vidění.

Výrobce se tak v podstatě přiblíží principu, který ve svých vozech už nějakou dobu používá BMW – zde se navigační informace promítají přímo na přední sklo automobilu. Řešení TomTomu by ale podle dostupných informací mohlo být ještě realističtější, protože obrázek s mapami bude klíčován přímo v přístroji. Je však otázka, jak dlouho bude trvat uvedení tohoto patentu do výroby.