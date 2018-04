Revoluční datový modem u O2: připojte se přes CDMA, GSM i 3G

Vzhledem k tomu, že mobilní připojení k internetu dlouho suplovalo klasický rychlý internet u nás, má v nabídkách operátorů poměrně výsadní postavení. Je logické, že operátoři se snaží si zákazníky udržet, i když už dnes existuje poměrně široká nabídka pevného připojení k internetu. Navíc se ale stále rozšiřuje počet lidí pracujících na cestách. A nemusí jít jen o klasické manažery, mobilní připojení můžete využívat třeba při práci na chatě o víkendu.

Výběr mobilních technologií pro připojení k internetu je u nás poměrně široký – jsou tu dvě varianty UMTS (TDD a FDD), HSDPA, EDGE, a samozřejmě i CDMA. Až dosud to ale bylo většinou tak, že různé technologie – byť od stejného operátora – nešly kombinovat. Když jste si zvolili jeden tarif, mohli jste například používat CDMA, ale už nikoli třeba HSDPA. Částečně to nedávno změnil T-Mobile v rámci své nabídky Internet 4G.

Telefónica O2 na to v září reagovala ohlášením nových mobilních tarifů Internet Mobil 512 Plus a 1024 Plus. Tyto tarify nabízejí technologickou svobodu – můžete se připojit libovolnou z dostupných možností - počínaje GPRS/EDGE, přes HSDPA/UMTS a CDMA, až po wi-fi. Maximální rychlost připojení je přitom omezena podle zvoleného tarifu. Podle informací na tiskové konferenci má zatím O2 nastavenu jako maximální rychlost 1 Mb/s, přestože síť podporuje 3,6 Mb/s. Nicméně i megabit pro běžnou práci na cestách obvykle bohatě stačí.

Zajímavou novinkou je zrušení FUP limitu u vyšší varianty připojení s výjimkou přenosu v rámci P2P sítí. U půlmegabitové varianty zůstává limit FUP na 1,5 GB za kalendářní týden. Rychlejší varianta přijde měsíčně na 1 069,81 Kč, pomalejší připojení pak na 831,81 Kč (vše ceny s DPH).

Nový modem pro větší pohodlí

Podtržením této nabídky je i úplně nový typ modemu, který v sobě kombinuje jak připojení přes klasické mobilní sítě, tak přes CDMA. S jediným zařízením se tedy můžete připojit pomocí technologií GPRS, EDGE, 3G a HSDPA i CDMA. V místech (a je jich bohužel stále málo), kde je k dispozici pokrytí HSDPA (případně 3G) se můžete připojit vyšší rychlostí, v ostatních případech můžete využít CDMA. To nabídne sice nižší rychlost, ale mnohem vyšší pokrytí.

Modem nabízí automatické připojení tak, že preferuje HSDPA před CDMA, a CDMA před EDGE. Pokud se během cesty dostanete z oblasti pokrytí HSDPA a bude dostupné CDMA, měl by se modem zeptat, jestli chcete přejít na EDGE bez ztráty IP identity, nebo obnovit připojení přes CDMA. Modem podporuje sítě CDMA2000 Rev0 1xEV-DO 450 MHz, HSDPA/UMTS 2100 MHz, EDGE/GPRS 900/1800 MHz. Přičemž maximální podporované rychlosti jsou 2,4 Mb/s (downlink) a 154 Kb/s (uplink) pro CDMA, respektive 7,2 Mb/s a 384 Kb/s pro HSDPA.

Modem ještě pro tehdejší Eurotel začala vyvíjet společnost AnyData, která je dodavatelem modemů jak pro O2, tak pro U:fona. Modem nabízí česká pobočka O2 jako jediný operátor na světě. Má rozměry 100 x 56 x 14 mm a váží 56 gramů. K počítači se připojuje prostřednictvím USB portu a je vybaven baterií. Baterie se dobíjí přes USB port, ale vzhledem k přítomnosti dvou čipsetů je vhodnější připojit ho do elektrické zásuvky, pokud je to možné. Při napájení ze sítě může fungovat i bez baterií.

Dodávaný software a ovladače fungují v operačních systémech Windows 2000, XP a Vista, z programu lze posílat i SMS přes 3G sítě. Modem je určen především pro firemní zákazníky a do běžného prodeje se dostane až později. Základní cena modemu je 10 095 Kč, s tarify Internet Mobil 1024 Plus a 512 Plus a smlouvou na 24 měsíců pak přijde na 3 995 Kč.