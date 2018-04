Revoluce v komunikaci – Telemegaphone bude vyřvávat váš hovor

Na vrcholku jménem Bergkletten, nad vesničkou Dale na západě Norska vyroste unikátní telekomunikační stavba. Švédská firma Unsworn industries sem totiž umístí sedmimetrový stožár s megafonem, na který bude moci kdokoli odkudkoli zavolat a jeho hlas se bude rozléhat po širém okolí.

Stavba by měla vyrůst a být uvedena do provozu 2. srpna, současně s jejím spuštěním se na stránkách firmy Unsworn objeví telefonní číslo, na které můžete zavolat. A pak již jen budete moci láskyplně, nenávistně, česky či hotentotsky hovořit k obyvatelům malebného Dale, jehož centrum nkd – nordic artists tím oslaví 10 let své působnosti. Zvuk bude navíc přenášen v reálném čase. Může se tak klidně stát, že linka bude obsazená.





Inu, jde jistě o zajímavý způsob, je však otázkou, jak moc se bude líbit samotným obyvatelům města. Představa, že nám neustále někdo vyřvává nad hlavami, nás totiž úplně neuklidňuje. Celý projekt má přitom běžet až do 6. září, a to prosím ve dne v noci.





"Telemegaphone je komunikační monument v rozvážné prázdnotě mezi stálou veřejnou výtvarnou instalací a komerční telefonní službou," říká v tiskové zprávě Erik Sandelin z firmy Unsworn industries. "Dokonce i v Dale, malé vesničce mezi fjordy na západě Norska, se mohou střetávat světy - bez cenzury a v kterémkoli okamžiku," dodává Sandelin.

Telefonní číslo by mělo mít klasický norský formát. Pokud tak budete volat z České republiky, zaplatíte za telefonát jako za každý jiný hovor do této země, a to v závislosti na vašem tarifu.

Nápad je to opravdu neotřelý a sami jsme zvědavi, jak bude Telemegaphone přijat.