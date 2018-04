Revoluce v displejích: Apple vymýšlí bezdotykové ovládání

Apple nám dává již pár měsíců jasně najevo, že klávesnice a myši vycházejí z módy. Můžeme to vidět na nejnovějších výrobcích firmy. Jak hudební přehrávače iPod Touch, tak například mobilní telefony iPhone se obešly takřka bez přídavných tlačítek. Vystačily si jen s dotykovým displejem.

Společnost jde ale ve svých nápadech ještě dál. Nyní požádala o registraci patentu na takzvaný "bezdotykový" displej. Ne, opravdu jsme si nespletli slovíčka. Výrobce chce totiž v budoucnosti prezentovat přístroje, ke kterým stačí pouze přiložit prsty, nikoliv se přímo dotknout.



Technologie funguje na bázi miniaturních infračervených LED diod, které jsou zabudované přímo mezi pixely na obrazovce a snímají pohyb těsně před ní. Pokud tak uživatel přiloží prsty k displeji, systém vyvolá potřebnou reakci - například spustí program, k jehož ikoně se ruka uživatele přiblížila.

Interaktivita především

Bezdotykové ovládání by sloužilo pouze jako doplňkový způsob práce s počítačem nebo mobilním telefonem. Tím hlavním by i nadále zůstal samotný dotykový displej. Jestliže byste se prsty přiblížili k libovolné ikoně, zobrazily by se kupříkladu její vlastnosti - velikost či datum vytvoření. Pokud byste na ni klikli, daný program nebo složka by se přímo otevřela - tak, jak to známe z běžných operačních systémů.V úspěšné cestě Applu k zaregistrování patentu stojí firma Microsoft. Ta si již v květnu letošního roku zažádala o patent na technologii s názvem ThinSight. Její hlavní výhodou je možnost takzvaného vícedotykového ovládání (multi-touch), která se až příliš podobá prosincovým nápadům "jablečného" výrobce.Kdo vyhraje souboj o patentování nových způsobů ovládání počítačů a mobilních telefonů, se necháme překvapit. Jedno je však jisté - největší "giganti" v oboru už s klávesnicemi nepočítají.