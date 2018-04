Revoluce u U:fona. Volné minuty na Česko i Evropu

Čtvrtý český mobilní operátor U:fon zřejmě konečně našel tvou tvář. Nedávno ohlásil svou proměnu v nízkonákladového mobilního operátora (více zde). Jedním z prvních kroků je výrazné zjednodušení dosavadní tarifní struktury. Místo zhruba osmi původních tarifů, které navíc rozlišovaly "pevné" a mobilní služby, bude U:fon nabízet pouze jediný tarif. Jde tím v podstatě trochu proti proudu, ostatní mobilní operátoři mají nabídku tarifů velmi komplikovanou, takže pro uživatele není vůbec snadné zvolit pro sebe ten nejvýhodnější tarif.

Jediný tarif je jasným signálem, že U:fon se konečně rozhodl, na jaké zákazníky chce mířit. Když porovnáme paušál a minutové sazby, je Unifon bez debaty jedním z nejvýhodnějších tarifů na trhu. Vůbec poprvé se navíc setkáváme s tím, že paušál zahrnuje i mezinárodní volání. Volné minuty, které jsou součástí tarifu, totiž platí nejen v Česku, ale i při volání na pevné linky v Evropě. Něco podobného dosud nabízeli operátoři jen za speciální příplatek. Využitelnost tarifu ovšem snižuje horší pokrytí i tragická nabídka terminálů, která je daná použitím technologie CDMA.

Pozor na pokrytí

Oproti původním ambiciózním plánům na rozšiřování pokrytí U:fon trochu ubral. V současné době pokrývá zhruba 65 % území Česka (to odpovídá přibližně 80 % populace) zřejmě se to brzy výrazně nezmění. Potvrzuje to i vyjádření marketingové a obchodní ředitelky U:fona Jany Studničkové. "Naše pokrytí není a ani v dohledné době nebude dosahovat 100 % území. Na druhou stranu všichni, kdo mají v místě svého bydliště dobré pokrytí, pohybují se především v jeho okolí a netráví většinu času na cestách," uvádí Studničková. Právě pokrytí je zřejmě největší slabinou U:fona a jeho nového tarifu. Při používání U:fona je potřeba si pokrytí mnohem více hlídat, je to podobné jako při startu nových mobilních operátorů na konci devadesátých let.

Někteří uživatelé U:fona si stěžují i na horší kvalitu přenosu hlasu. To je částečně dáno použitou technologií CDMA. Z počátku byly problémy částečně způsobeny i horší kvalitou dodávaných mobilních telefonů. Ty svojí výbavou stále zaostávají za tím, nač jsou zvyklí uživatelé u současných telefonů GSM. I v tomto směru udělal U:fon určitý pokrok a přístroje nyní vypadají o něco lépe než před rokem. Navíc tady přichází zásadní změna – uživatelé si mohou sami vybrat stolní nebo mobilní telefon podle svých preferencí.

Až dosud totiž U:fon odlišoval tarify se stolními telefony, které měly nahrazovat pevnou linku a mobilní tarify. Nový tarif je už jediný a uživatel si může zvolit libovolně mezi stolním a mobilním telefonem. Stejně tak si může vybrat mezi klasickým geografickým číslem (např. v Praze začínající dvojkou) nebo mobilním číslem začínajícím předvolbou 790. Geografické číslo je výhodné pro ty, kterým volají hlavně přátelé z pevných linek, funguje ale jen v příslušném regionu. Volání zdarma v rámci sítě funguje bez ohledu na typ čísla.

Levné volání kamkoli

Volání a SMS zdarma v rámci vlastní sítě nabízí U:fon jako jediný bez příplatku, u ostatních operátorů je většinou potřeba aktivovat si nějaké tarifní zvýhodnění a ještě jen na předem vybraná čísla. Nové tarify ale nabízejí i poměrně atraktivní ceny na volání mimo síť U:fon. Minuta volání na pevné linky v Česku stojí pouhých 90 haléřů, to je cena, která snese srovnání i s pevnými tarify O2. Také volání na mobily za necelé tři koruny hodně šlape na paty konkurenčním mobilním operátorům. Například O2 ji nabízí až u tarifu Neon XL s paušálem dva tisíce korun, u T-Mobile od tarifu Kredit 1 000. Vyšší oproti konkurenci je jen cena SMS, která u U:fona stojí 1,90 Kč.

U:fon přitom stanovil paušál u svého tarifu velmi nízko. V základní variantě na 290 korun, což zhruba odpovídá levnějším tarifům konkurence. Navíc existuje i varianta Unifon Duo, která za stokorunový příplatek (tedy za 390 korun měsíčně) zahrnuje dva telefony, dvě telefonní čísla a v podstatě tedy dva paušály. V tomto případě pak měsíční paušál vychází na 195 korun měsíčně. Obě varianty přitom zahrnují volné minuty. V případě klasické varianty Unifonu je to 30 minut, u varianty Duo je to dvakrát dvacet. Plusem je, že volné minuty lze využít i pro volání na pevné linky v rámci Evropy.

K oběma variantám tarifu si lze pořídit telefon od koruny. Podmínkou je v tomto případě uzavření smlouvy na dva roky. Jak už bylo řečeno, nabídka telefonů U:fona je téměř nulová oproti operátorům využívajících standard GSM. Za korunu si ale lze vybrat ze dvou typů stolních telefonů a tři typů mobilů (recenze U:fonových mobilů najdete zde a zde).

Internet za dvě stovky navíc

Poměrně atraktivní jsou i tarifní zvýhodnění, která U:fon ke svému tarifu nabízí. Zřejmě nejzajímavější je mobilní internet za 200 korun měsíčně. FUP je v tomto případě stanoveno na akceptovatelných 8 GB za měsíc. Pokud ale chcete využívat U:fona i pro připojení k internetu, musíte zvolit vhodný telefon s podporou EVDO. U:fon má v nabídce dva. Model Slim a pak vysouvák U300. Pro domácí použití je pak možné pořídit si směrovač, ke kterému lze připojit klasický analogový telefon. Za podobnou cenu jako u U:fona lze u ostatních operátorů získat internetu v mobilu. Například O2 nabízí Internet v mobilu za 150 korun, Vodafone za 177 korun. V nedávném testu Mobil.cz přitom připojení od U:fona zabodovalo. Čtěte zde.

Kromě internetu si lze k Unifonu pořídit 200 volných minut na volání do českých a evropských pevných sítí, případně 50 minut na volání do všech českých sítí (včetně konkurenčních mobilních) a všech evropských pevných sítí. V obou případech jde o stokorunový příplatek. To je opět poměrně atraktivní cena ve srovnání s konkurencí. Zvlášť, když si uvědomíme, že za 390 korun měsíčně lze mít 230 minut na volání do zahraničí a navíc neomezené volání a SMS ve vlastní síti.

Co nabízí konkurence

Zejména kvůli bezplatnému volání v rámci vlastní sítě lze U:fona s konkurencí srovnávat jen velmi obtížně. V každém případě za 300 korun měsíčního paušálu si lze u O2 pořídit tarif Neon S. Ten zahrnuje 40 minut na volání, tedy o 10 minut více než U:fon. Volné minuty jsou ale omezeny jen na české sítě. Do vlastní sítě zdarma lze s tímto tarifem volat jen o víkendu a svátcích, zvýhodnění se ale nevztahuje na SMS. Ta stojí 1,60 Kč, tedy o třicetník méně, minuta volání ale vyjde skoro na dvojnásobek, konkrétně 5,90 Kč.

V případě T-Mobile se nabízí kreditní tarif Kredit 300. Ten v případě varianty HIT nabízí 360 korun na volání či SMS. Vzhledem ke stejné ceně za minutu volání jako u O2 Neon S to zhruba odpovídá 60 minutám na volání. To je tedy dvojnásobek U:fona. Nicméně za volání zdarma v rámci vlastní sítě by bylo nutné pořídit si tarifní zvýhodnění Moje rodina za 589 korun měsíčně v případě dvou účastníků, případně si aktivovat Přátele v síti+ za 500 Kč měsíčně (platí pro 5 čísel).

Asi nejsložitější je situace u Vodafone, který uvedl na trh nové tarify na míru. Vodafone na svých stránkách nabízí za 310 korun kombinaci 50 minut a 50 SMS zdarma, přesněji v rámci paušálu. Případně lze zvolit například 20 minut volání plus jedno číslo v programu Kamarádi. Minuta volání se ale v tomto případě stojí 5 Kč, respektive 5,50 Kč. To je opět zhruba dvojnásobek U:fona.

Možný je také opačný pohled. Když si řekneme, že chceme neomezené volání ve vlastní síti a mobilní internet. U U:fona přijde tato kombinace na 490 korun měsíčně. V případě O2 je nutné si pořídit tarif Neon XL za 2 tisíce korun měsíčně. Tady ale zákazník získá ještě 600 minut na volání v rámci českých sítí. Připojení k internetu stojí 150 korun. U:fon nabízí 30 minut, případně dalších 200 za stokorunový příplatek. Takže pořád zbývá 370 minut navíc, což při 2,90 Kč za minutu znamená 1 073 korun. To ale v případě, že všechna volání budou na mobil. I tak ale vychází U:fon o více než 450 korun levněji.

U T-Mobile stojí tarif Grand stejně jako Neon XL. V tomto případě operátor nenabízí volné minuty, ale 1 000 korun na volání. Při stejné ceně za minutu volání jako u U:fona to znamená zhruba 340 minut. To je i při započtení příplatků o 110 minut (asi 320 korun) více než u U:fona. Srovnatelné internetové zvýhodnění Surf&Mail+ ale přijde na dalších 238,80 Kč. Takže stojí zhruba 910 korun u U:fona proti 2 238,80 Kč u T-Mobile.

Vodafone klasický neomezený tarif nenabízí. Pokud si zvolíte neomezené volání i SMS a přidáte internet v mobilu, budete měsíčně platit 3 227 korun měsíčně. V tomto případě se ale neomezené volání a SMS vztahují na všechny české sítě. Na druhou stranu, pokud byste u U:fona chtěli provolat zmíněnou částku, museli byste mimo síť U:fona provolat zhruba 950 minut, což je na hranici možností. Znovu ale zopakujme, že u všech tří operátorů získáte lepší pokrytí a budete mít také lepší výběr telefonů.