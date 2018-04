Revoluce u Palmu: Foleo je miniaturní notebook ihned připravený k práci

Palm včera po všeobecném očekávání ukázal, co si představuje pod pojmem revoluční třetí produktová řada. Z globálního hlediska asi o revoluci mluvit nemůžeme, ale z hlediska samotné společnosti již ano. Novinka totiž posunuje Palm z oblasti smartphonů a kapesních počítačů do oblasti, která se souhrnně nazývá Ultra Mobile PC.

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali, že Intel se rozhodl kategorii UMPC rozdělit. Jednou z podkategorií mají být takzvaná Mobile Internet Devices, neboli MID. Malé linuxové tablety a počítače mají být určené především k využívání internetu, nebudou příliš drahé a mají poskytnout slušnou výdrž na baterie.





Ačkoli Palm na svém zařízení pracoval asi nezávisle na Intelu, do této definice se docela přesně trefil. Minilaptop Foleo váží něco kolem kilogramu, má rozměry 268 x 169,5 x 24 mm, má desetipalcový displej s rozlišením 1024 x 600 obrazových bodů a disponuje plnohodnotnou klávesnicí. Ve výbavě dále nalezneme Bluetooth a Wi-Fi, jeden USB port, videovýstup, audiovýstup a slot pro karty SD. To vše běží na linuxovém operačním systému vyvinutém Palmem. V létě, kdy bude zařízení uvedeno na trh, bude dostupný kompletní software development kit pro vývojáře aplikací.

Palm řadí Foleo ve své hierarchii do nové kategorie produktů – Mobile Companion. Na rozdíl od MID zařízení tak jak si je představuje Intel, není Foleo primárně určeno k samostatnému použití. Má být jakýmsi doplňkem k vašemu smartphonu, s nímž si bude přes Bluetooth synchronizovat emaily a pravděpodobně také kancelářské dokumenty. Foleo je také schopno využívat internetové konektivity smartphonu k připojení k internetu tam, kde není k dispozici Wi-Fi. Zatím jsou podporovány smartphony z dílen Palmu, tedy Palm OS a Windows Mobile Trea, spolupráce by měla fungovat i s dalšími Windows Mobile smartphony a komunikátory. Do budoucna Palm chystá i podporu Symbianových přístrojů a zařízení BlackBerry od RIM.





Palm doufá, že velmi brzy se kolem platformy Folea vytvoří silná vývojářská komunita a že rychle poroste počet aplikací, které pro novinku budou k dostání. Základní výbava od Palmu totiž příliš bohatá není – čítá jen emailovou aplikaci, internetový prohlížeč Opera, sadu pro práci s kancelářskými dokumenty DocumentsToGo od Dataviz a prohlížeč obrázků.

Velkou výhodou Folea je okamžitá připravenost k práci. Nekoná se žádné startování operačního systému, Foleo je připraveno okamžitě po stisku vypínacího tlačítka. To také napovídá faktu, že paměť uvnitř Folea je typu flash, jaké kapacity to zatím nevíme. Jisté však je, že pod baterii si můžete vložit Compact Flash kartu libovolné kapacity, která paměť rozšíří. A když už jsme u baterie, tak Foleo by mělo vydržet na jedno nabití 5 hodin opravdové práce a to i se zapnutým Bluetooth nebo Wi-Fi.





A že by se prý s Foleem mělo pracovat velmi pohodlně. Nemá sice dotykový displej, ale plnohodnotná klávesnice a nový rolovací ovladač pod mezerníkem mají být přínosem k pohodlné práci. Rolovací kolečko totiž můžete použít bez toho, aniž byste sundali ruce z klávesnice, stačí jej ovládat palci.

S Foleem se tak Palm již potřetí ve své existenci vydává do neprobádaných vod. S prvním Palm Pilotem před šestnácti lety prorazil a vydobyl si slávu, smartphony Treo byly rovněž průkopníky své kategorie, jenže v poslední době se zdá, jako by Palm usnul na vavřínech. Snad se s příchodem Folea probudí a jako průkopník kategorie UMPC zaznamená úspěch. Foleo na to jistě má, ale také to chce, aby Palm pružněji reagoval na požadavky zákazníků. K Foleu a jeho základní výbavě totiž jistě bude mít mnoho lidí připomínky a pokud chce uspět, měl by jim Palm naslouchat. Na závěr přidáme cenu. Ta by se měla pohybovat okolo 500 USD, tedy v přepočtu okolo 11 000 Kč.