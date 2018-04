Revoluce u Nokie. Představila svůj první notebook s integrovaným 3G

První notebook od Nokie váží jen 1,25 kilogramu a nabízí opravdu dobrou výbavu. Nechybí v něm wi-fi, 3G modul, GPS, webkamera, čtečka SD karet nebo Bluetooth. Displej má úhlopříčku 10 palců a HD ready rozlišení (tedy 1 280 x 720 pixelů). Samozřejmostí je HDMI výstup. O použitém procesoru a další konfiguraci zatím Nokia nehovoří, detaily se podle všeho dozvíme na akci Nokia World, která začíná 2. září v německém Stuttgartu. Tam také Nokia prozradí cenu a datum začátku prodeje.

Pouze necelé dva centimetry tlustý elegantní notebook se podle oficiálních fotografií bude prodávat minimálně ve třech barevných provedeních. Není ale vyloučeno, že jich Nokia připraví víc. Půdorysné rozměry jsou 264 x 185 mm. Konstrukce by měla být dostatečně kvalitní, použit byl mimo jiné i hliník.

O vstupu Nokie do světa notebooků se hovoří již delší dobu. Nokia totiž dlouhodobě hledá způsob, jak zvednout zisky. A kromě různých přidaných služeb jí mají k lepším finančním výsledkům pomoci právě notebooky. Mobilní telefony už jednoduše tolik nevynášejí.

Svět notebooků může Nokia opravdu osvěžit. A Booklet 3G je toho důkazem. Nokia se snaží spojit výbavu špičkových smartphonů s klasickým notebookem s operačním systémem Windows. Podle promovidea by mělo jít o nejnovější Windows 7. Vzhledem k přítomnosti HDMI výstupu by se pod šasi nemusela skrývat netbooková platforma Intel Atom. A pokud ano, pak by měl notebook mít alespoň nesdílenou grafiku.

Dychtivě očekávanou informací je také cena tohoto přístroje. Ve světě malých notebooků a netbooků totiž rozhodně není výbava v podobě GPS nebo UMTS modulu žádnou samozřejmostí, Nokia by ale právě tyto vlastnosti mohla použít jako velkou konkurenční výhodu a cena by nemusela být nikterak vysoká. Samotné postavení Nokie pak tento notebook předurčuje i do nabídek mobilních operátorů. Dočkáme se konečně dotovaného notebooku za korunu?