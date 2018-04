Revoluce u Nokie: brzy začne prodávat netbooky a smartbooky

Podle listu, který cituje i agentura Bloomberg, už Nokia objednala netbooky a smartbooky u OEM výrobců Quanta Computer Inc. a Compal Electronics Inc. Netbook vyráběný společností Quanta by se měl začít prodávat už ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Netbook od společnosti Quanta bude používat čip Intel Atom. Smartbook vyráběný společností Compal potom bude používat čip Snapdragon od společnosti Qualcomm. Tchajwanské společnosti Quanta a Compal patří mezi největší světové výrobce notebooků.

Tyto informace potvrdily redakci Mobil.cz dva další nezávislé zdroje.

Tento týden navíc Nokia podepsala partnerství se světovou jedničkou na poli procesorů - americkým výrobcem Intel. I tato zpráva zapadá do uvedeného scénáře.

Z ekonomického hlediska je tento krok bezesporu logický. Prodeje dražších mobilů, na kterých má výrobce solidní marže, nyní stagnují či klesají. A tak rozšíření portfolia značky o dražší přístroje je vcelku logický krok. Trh netbooků je dnes sice již výrazně konkurenční a zuří na něm cenový boj, ovšem dobrá pozice značky Nokia umožní prodávat za vyšší cenu.

Lze také očekávat, že Nokia bude do svých netbooků montovat telefonní moduly a jistě zapracuje na praktickém propojení netbooku s mobilním telefonem. I to by jí mohlo v konkurenčním boji pomoci.