Revoluce to není, ale Eurotel už spustil své UMTS

UMTS, které dnes spustil Eurotel, je síť nabízející jak hlasové tak datové služby. Přes UMTS tedy můžete realizovat běžné hlasové hovory (za cenu, kterou platíte běžně v GSM), můžete přes ně surfovat po internetu pomocí paketových přenosů (za cenu, kterou platíte běžně za GPRS) a konečně s ním také můžete videotelefonovat za akční cenu 1 Kč/min. - více o cenách zde...

V současné době nabízí Eurotel celkem tři UMTS telefony. Ty můžete používat jak v síti UMTS, tak v klasické síti GSM. Jsou to Nokia N70, Nokia N90, Sony Ericsson K600i a nově přibude také Nokia 6680. Telefony Nokia navíc kromě GPRS podporují i EDGE. K dispozici je navíc i jedna PCMCIA karta pro notebooky.



3G telefony v nabídce Eurotelu

Pokrytí UMTS od Eurotelu je zatím dostupné pouze v Praze a v centru Brna. Do budoucna chce však Eurotel pokrýt až 50% české populace, což znamená, že pokryto bude celé Brno, Ostrava a několik dalších velkých krajských a okresních měst. Klíč k rozšiřování pokrytí bude jednoduchý – města budou pokrývána podle počtu obyvatel. – mapa pokrytí…

Rychlá data za cenu GPRS

Pokud bydlíte v Praze a máte UMTS telefon, tak za stejnou cenu budete nyní moci surfovat sedmkrát rychleji. Není to navíc žádná promo nabídka, ale trvalá cena. Síť Eurotelu dosahuje velice slušných 350 kbps na downlinku (teoretické maximum je 384 kbps) a 115 kbps na uplinku, což je v reálném nasazení vcelku obvyklá hodnota.

Zpoždění sítě, neboli latence, se ale pohybuje těsně pod hranicí 300 ms – oproti GPRS je to zhruba poloviční hodnota, oproti CDMA Eurotelu je to dvojnásobek a oproti UMTS TDD dokonce čtyřnásobná hodnota. Latence má přitom vliv i na to, jak rychle můžete surfovat po webu. Musíme také podotknout, že jsme UMTS testovali ve zcela nezatížené síti.

V naměřených parametrech tak není UMTS ve srovnání s Internetem 4G od T-Mobile i CDMA Eurotel žádný zázrak. Je však nutné myslet trochu do budoucna. Eurotel již avizoval, že chce spustit také nástavbu HSDPA, a to prozatím s rychlostmi na downlinku až 1,8 Mbps. Má se tak stát v prvním čtvrtletí 2006. Klasické mobily s podporou těchto vysokorychlostních dat by měly být na trhu v druhé polovině roku 2006.

Hlasové volání

Oproti variantě UMTS, kterou si zvolil T-Mobile, nabízí UMTS Eurotel i hlasové volání a SMS. Obojí stojí stejně jako v síti GSM. Výhodou, zejména v době Vánoc, je to, že UMTS síť je pro přenášení hlasových hovorů mnohem lépe kapacitně přizpůsobená a je také výrazně méně zatížená. UMTS od Eurotelu tak pravděpodobně minimálně na ty letošní Vánoce a Silvestra vyřeší problémy s přetíženou sítí a uživatelé si budou moci v klidu zavolat. V telefonech je přitom preference UMTS nastavena v drtivé většině případů automaticky. Nemusíte se tak o nic starat a v dosahu signálu si nevědomky zavoláte přes síť třetí generace.

Videotelefonování

Tolik diskutované videotelefonování je realizováno pomocí vytáčeného připojení s konstantní rychlostí 64+64 kbps. Videotelefonie v praxi vypadá tak, že obraz se velice často rozpadá na pixely a není plynulý. Je zde také třeba počítat s nepatrným zpožděním obrazu oproti zvuku.

Toto zpoždění se mírně liší podle typu telefonu a pohybuje se v rozmezí 300 až 2000 ms. Problém je však v tom, že ani zvuk není bez chyby. S kvalitou známou z hlasového volání se můžete u videotelefonie rozloučit. Hovor občas vypadává a nebo se mění jeho kvalita. Děje se tak proto, že se plynule mění použitý kodek v telefonu v závislosti na aktuálních podmínkách pro přenos.

Videotelefonování je v praxi velmi omezeně použitelná služba. Rozhodně nelze říci, že by jste od teď na místo klasického volání začali běžně používat videotelefonii. Problém je totiž ten, že aby vás viděla kamera telefonu, musíte držet telefon před sebou, což znamená, že na ulici skutečně neslyšíte, co volající říká (pokud nemáte po ruce handsfree sadu). Intimita spojená s přenosem obrazu a emocí však může být cenná při komunikaci s drahou polovičkou nebo dětmi ze služebních cest.

Aby se podařilo vyřešit problém s malým pokrytím a malým rozšířením videotelefonů, chce Eurotel pravděpodobně ještě během prosince spustit službu videotelefonování na web. Ta by měla umožňovat zobrazovat obraz z vaší kamery přímo na portálu Eurotel Live! Bližší informace k této službě však zatím nejsou známé.

UMTS je tu, co bude dál?

Spuštění UMTS v Praze a centru Brna je pouze začátek. Eurotel udělal určitě dobrý krok, když kromě samotného UMTS přinesl i nové služby, které jeho vlastností dokáží využít. Do budoucna budou pro UMTS klíčové dvě věci – rozšíření pokrytí a zavedení HSDPA. Spolu s HSDPA a později HSUPA se totiž stane UMTS velice zajímavou alternativou pro rychlý přístup k internetu.

Pokud vás zajímá budoucnost UMTS, přečtěte si náš článek z předváděcích testů Ericssonu ve Vídni. - více zde...