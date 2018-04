Revoluce na mobilním trhu: smartphony ho radikálně mění

Telefony s operačním systémem nejsou na trhu žádnou novinkou. Dlouho ale zůstávaly doménou jen specifické skupiny uživatelů a jejich podíl na celkovém trhu mobilních telefonů byl minimální. Proto se také jinak poměrně úspěšné firmy jako HTC či především RIM (výrobce BlackBerry) držely daleko za hlavními výrobci mobilů.

Poté ale přišel iPhone a vše změnil. Applu se podařilo přesvědčit uživatele, že smartphony mají smysl a to se odrazilo na růstu celé kategorie. Najednou tak začaly stoupat prodeje i u ostatních výrobců.

Přidejme k tomu ještě vliv doznívající ekonomické krize, která dostala do problémů několik tradičních výrobců, a také schopnost asijských firem rychle reagovat na změnu. Výsledek je zřejmý. Podíl chytrých telefonů se z původních jednotek procent rychle blíží ke třetině a hlavní výrobci od loňska v podstatě zdvojnásobili prodeje. Díky tomu se mohlo RIM vyšvihnout na čtvrté místo, těsně přes Sony Ericsson. Z tradičních výrobců zachytil tento trend jen Samsung, u nějž už tvoří smartphony třetinu všech prodaných telefonů.

To by znamenalo, že Samsung má více než 19 milionů chytrých telefonů a na trhu smartphonů by mu tak pohodlně patřilo druhé místo. Podle údajů Strategy Analytics ale Samsung v žebříčku výrobců smartphonů vůbec nefiguruje. Dá se předpokládat, že rozdíl vzniká různou definicí smartphonu mezi Samsungem a Strategy Analytics. Podle všeho započítává jihokorejský výrobce mezi smartphony i velmi úspěšné modely jako Monte, Wave atp. Tím by si samozřejmě ukousl z trhu větší kus, než když se započítají jen přístroje s operačním systémem Windows Mobile, Android či Symbian.

Na první pohled úspěšně prodává své chytré telefony i Nokia. Téměř 25 milionů prodaných smartphonů je zdaleka nejvíc ze všech výrobců, i když druhý Samsung se dotáhl už na necelých 20 milionů. Co je ale možná důležitější, na rozdíl od Nokie umí Apple, RIM, HTC a vlastně i Samsung na svých smartphonech hodně vydělávat. Přestože jejich celkové zisky na Nokii samozřejmě nestačí, při přepočítání na prodané telefony jsou čísla hodně odlišná. A tak se Nokia zřejmě bude muset o své první místo v budoucnu obávat. Ostatně není to tak dávno, co se na druhém místě neohroženě vyhříval Sony Ericsson, který se teď ve velké pětce udržel jen těsně.

Chytré telefony mění zvyklosti

Údaje za druhé čtvrtletí letošního roku potvrzují mírný optimismus ze čtvrtletí předchozího. Jak se zdá, dozvuky ekonomické krize slábnou a trh s mobilními telefony se opět vrací k růstu. Celkem si uživatelé na celém světě koupili 315 milionů nových telefonů. V meziročním srovnání je to dokonce nejlepší výsledek od roku 2006 a třetí nejlepší kvartál vůbec.

V právě skončeném čtvrtletí se prodalo o 13 procent telefonů více než v minulém roce. Podle údajů společnosti Strategy Analytics se zvýšil tržní podíl Samsungu, který dosáhl 21 %. S 3,5 procenty se těsně na čtvrté místo protáhl výrobce BlackBerry.

Konec životního cyklu třetí generace iPhonů se projevil na mírném poklesu prodejů a Apple tak oslabil ze svých 3 procent tržního podílu na 2,7 procenta. I tak se ale udržel před Motorolou. Ta se, opět díky úspěchu chytrých telefonů s operačním systémem Android, vrátila po letech do černých čísel a vykázala provozní zisk. Na Apple to ale nestačilo. Navíc v aktuálním čtvrtletí uvedl Apple na trh novou generaci iPhonu, takže lze očekávat růst jeho tržního podílu.

Rozdíl mezi sedmou Motorolou a čtvrtým RIM jsou necelé tři miliony prodaných telefonů. Přesně o tolik dokázalo RIM prodat více v meziročním srovnání.

Zatímco výrobci smartphonů posilují, tradiční značky spíše ztrácí. Jediným, kdo si se situací dokázal poradit, byl Samsung. Jihokorejský gigant od roku 2002 zdvojnásobil svůj tržní podíl a dosáhl 21 %. O další krok se tak přiblížil Nokii.

Evropské výrobky už netáhnou

Nokia totiž ubrala další procentní bod a nyní jí patří 36 % trhu. Není to přitom nijak dávno, co ovládala více než 40 %. Stále ale platí, že Nokia dokáže za jediné čtvrtletí prodat tolik, co LG za celý minulý rok. Také na poli smartphonů si udržuje Nokia vedoucí postavení, ostatní se ale rychle dotahují. Zatímco Nokia rostla ve druhém čtvrtletí o 7,7 %, RIM narostl o 40 % a Samsung o 22 %.

Trh smartphonů se Samsungem nebo bez něj. Záleží na tom, co budeme mezi chytré telefony počítat.

Velké naděje vkládají odborníci do chystaného modelu N8. Dojmy z něj jsou ale hodně rozporuplné a podle neoficiálních informací se uvedení na trh stále odkládá. Pozdější dodávky by přitom mohly zmařit šanci, kterou N8 ještě má.

"Očekávaný smartphone N8 s vylepšeným uživatelským rozhraním Symbian 3 by mohl dorazit v příhodné době, kdy se budou Evropané vracet z prázdnin a pomoci tak stabilizovat finanční situaci Nokie," říká Neil Mawston ze společnosti Strategy Analytics a dodává: "Nedostatek telefonů v prodejnách by ale mohl tržní úspěch tohoto přístroje vážně ohrozit."

Komplikovaná je situace u dalších dvou tradičních výrobců. Jak Motorola, tak Sony Ericsson se po letech ztrát konečně dostali do provozního zisku. Obě firmy vsadily svou budoucnost na smartphony, Sony Ericsson se rozhodl jednoznačně pro Android, Motorola chce zatím nabízet i telefony s Windows Phone.

Bylo to právě zaměření na lukrativnější segment dražších telefonů, který pomohl oběma společnostem do černých čísel. I když jejich prodeje nejsou nijak oslnivé, prodaly 11 (Sony Ericsson), respektive 8 (Motorola) milionů telefonů, což při průměrné prodejní ceně přes 200 dolarů znamená slušný výdělek. Podobně jako u Samsungu, také u Motoroly už tvoří chytré telefony třetinu všech prodaných přístrojů. U Nokie je to necelá pětina.