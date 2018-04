Revoluce mezi operátory – APVTS se rozpadá a vzniká ASK

Asociace pro spravedlivou konkurenci si klade za cíl přispět k dokončení liberalizace českého telekomunikačního trhu, tentokráte však doopravdy a hlavně v historicky krátké době. Předsedou asociace je Naveed Gill, generální ředitel Tiscali Česká republika, generálním sekretářem je Ivan Pilný, bývalý generální ředitel společností Microsoft Česká republika a bývalý předseda představenstva Českého Telecomu. Členy představenstva jsou Fredrik Ahlberg (CEO Tele2 s. r. o.), Stefan Lager (CEO eTel Česká republika) a Reinhard Mjaatvedt (CEO Telenor networks). Všichni členové ASK jsou vlastně lokální pobočky nadnárodních telekomunikačních operátorů, kteří mají na evropském trhu poměrně silnou pozici. Nechybí ani Telenor networks coby wholesale operátor, který jako první začal i za současných finančně absurdních podmínek využívat LLU ( Local Loop Unbundling - zpřístupnění místní smyčky) .

ASK přichází s poměrně radikálním pohledem na věc a své názory na včerejší tiskové konferenci vyjádřila velice jasně. Zazněla kritika hlasitá kritika na adresu státních orgánů. Ivan Pilný zejména zdůraznil pasivitu regulátora, netransparentní řešení sporů a netečnost vlády a parlamentu. Kritika padla také na neopodstatněně zdlouhavé a netransparentní řešení jakýchkoliv sporů. Členové ASK v současné době čekají na rozhodnutí v několika desítkách sporů, které již delší dobu leží na stole u ČTÚ a ÚOHS, nezřídka i více než rok.

ASK se také nezdráhá mluvit o promarnění investic (ty v případě Tiscali dosáhly vinou výstavby páteřní sítě neuvěřitelných 90 miliard Kč) a jednotliví členové jsou v souvislosti s tím připraveni v případě pokračující nečinnosti regulačních orgánů podat žalobu na Českou republiku. Ivan Pilný také přirovnal čekání na vyřešení sporů k Čekání na Godota (neboli čekání na někoho, o kom nikdo neví, jestli vůbec existuje, a kdo stejně do konce hry nepřijde).



Proč odešli z APVTS

Předseda představenstva ASK – Naveed Gill – se k této otázce vyjádřil takto: „Cítili jsme, že potenciál APVTS dosáhl svého maxima a že na to, abychom mohli realizovat své cíle, potřebujeme asociaci operátorů, ve které nebude zastoupen původně monopolní operátor. Ostatně v ostatních evropských státech také není zvykem, aby byl v podobných asociacích zastoupen bývalý monopolní operátor.“ ASK chce s APVTS dále spolupracovat, ale hodlá postupovat vlastní a, jak vidno, radikálnější a rychlejší cestou. Navíc již v současné době jedná o připojení dalších operátorů, což by znamenalo další pokles významu APVTS.

ASK požaduje aktivní konzultace nových a upravovaných legislativních norem. Ty ale probíhaly již spolu s APVTS. ASK však již nechce dále postupovat stylem, kdy jsou zástupci asociace pozváni k nějaké krátké konzultační schůzce, ze které pak vzejdou, jak uvedl Ivan Pilný, tristní výsledky. ASK chce v těchto jednáních figurovat jako rovnocenný partner. Cílem ASK je také dosažení rovného přístupu ke službám a infrastruktuře a právního a regulačního prostředí, na kterém jsou zásahy státu omezeny na minimum. ASK také poukazuje na to, že by měly být plně implementovány zákony, normy a direktivy EU a že rozhodování a procesy české státní a veřejné správy by měly být transparentní. Konkrétně pak hovoří zejména o rozhodování ÚOHS, ČTÚ a českých soudů.



V čem je ASK jiné než APVTS

Na otázku, která napadne asi každého, byla vydána jasná odpověď. „ASK prosazuje jednoduché a přímočaré cíle ku prospěchu zákazníků, jeho členové mají silnou vůli spolupracovat. ASK chce prosazovat transparentnost a implementovat jasná pravidla a implementovat je včas,“ uvedl ve své prezentaci Ivan Pilný.

Co na to říká Ministerstvo informatiky



Na včerejší tiskové konferenci byl mimo řady osobností českého telekomunikačního trhu (ať již jeho fixní či mobilní části) přítomen také náměstek Ministra informatiky – Michal Frankl. Ten pronesl poměrně dlouhou řeč, ve které vyjádřil souhlas s požadavky ASK a ocenil, že ASK vznikla. Přitom také zdůraznil, že MI ČR se snaží a bude snažit v podstatě o totéž. V části projevu věnované legislativní stránce trhu elektronických komunikací se také pozastavil nad kauzou ÚOHS versus ČTÚ a zdůraznil, že podobná situace už se nesmí opakovat a že je třeba to legislativně ošetřit.



Bude ASK lepší než APVTS?

Pokud bych měl vyjádřit svůj osobní názor, tak APVTS v podstatě vůbec nic nevyřešila. Vzpomeňme třeba velkou kauzu Národního operátora telekomunikačních sítí. Tu APVTS poměrně intenzivně a poměrně dlouho řešila a výsledek nebyl žádný. Totéž platí pro výčet řady požadovaných služeb a modelů účtování:

• FRIACO aneb Flat Rate Internet Access Call Origination (tzv. dial-up za paušál) – většina členů APVTS se shodla na nutnosti jeho implementace, před několika lety. Doposud není a vypadá to, že ještě řadu měsíců nebude, pokud vůbec někdy.

• LLU aneb Local Loop Unbundling (zpřístupnění místní smyčky) – všichni ho chtěli, když přišel, tak všem kromě Českého Telecomu cena vyrazila dech. Cena je totiž naprosto nesmyslně vyšší – aktivační poplatek je 10 035 Kč bez DPH (koncový zákazník si může pořídit v rámci akce telefonní linku za 0,84 Kč bez DPH) a měsíční poplatek je 491 Kč bez DPH (Home Mini vyjde po odečtení volného kreditu na 95,24 Kč bez DPH).

• Bit stream Access (přístup k datovému toku) – operátoři na něj čekali tak dlouho, až ho jako první nabidl Telenor Networks na svém vlastním xDSL. Český Telecom ho nenabídl a v dohledné době ani nenabídne. Tímto stylem by se dalo pokračovat asi ještě déle, nicméně stěžejní jsou dvě věci – operátoři se sdružili v APVTS v naději, že tohle všechno jim APVTS pomůže vyřešit. Očividně se to ale APVTS nepodařilo, není tedy divu, že čtyři operátoři vystoupili a založili vlastní asociaci.

Navíc jednání APVTS údajně vypadala tak, že většina operátorů se za tu či onu ideu hlasitě stavěla pouze do doby, než mělo přijít k praktické realizaci. A důvod? Řada z nich neoficiálně přiznala, že si nechtějí „rozházet“ ať již Český Telecom a nebo ČTÚ. V zásadě je asi logické, že pokud se bez ani jednoho nemůžete obejít, a to skutečně nemůžete, že s ním musíte nějak vycházet. Otázkou však je, zda je dobré tak činit i za cenu nedosažení vlastních cílů. Samozřejmě jde o to, jakou mají dané cíle prioritu.

ASK má tedy nyní stejnou šanci předvést, co umí a zda mu jeho radikální a přímý přístup vydrží i v praxi. Je ale víceméně jasné, že členové ASK očividně nehodlají brát ohled na to, zda si někoho rozhází či nikoliv. Nicméně ani ASK nechce jít cestou „pálení všech mostů.“ To, zda ASK uspěje či nikoliv, by se každopádně mělo ukázat již poměrně brzy, aspoň tak lze usuzovat z toho, že ASK říká, že chce jednat rychle.