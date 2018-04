REVO Plus za 4.000 Kč - utopie nebo realita?

Troufám si tvrdit, že by jistě nikoho nenapadlo oficiálně prodávat REVO Plus za takřka směšných 4 000,- Kč, a to dokonce ani na inzerát. Přesto lze REVO Plus, respektive jeho americké dvojče Diamond MAKO za tuto cenu koupit. Zmíněný malý háček je v tom, že se pochopitelně nejedná o výrobek nabízený v České republice, nýbrž daleko za mořem v USA, kde se MAKO prodává v internetovém "shopu" TigerDirect za téměř neuvěřitelnou cenu 99,- USD. Pokud nevěříte, můžete se o tom přesvědčit sami z přiložených screenshotů dotyčného internetového obchodu, cenu Diamond MAKO si můžete zkontrolovat i přímo u TigerDirect.











Možná se divíte, jak může být MAKO v USA prodáváno za tak směšnou cenu, když v Evropě je cena REVO Plus stále téměř nekřesťanská a Psion si na tomto (skvělém) kapesním počítači vesele mastí kapsu. Nabízí se otázka, zda před číslem 99,- USD náhodou nechybí ještě číslo 1, nebo se jedná o jednorázovou akci TigerDirect. Nebudeme ale nijak spekulovat, neboť vysvětlení proklamované částky je v podstatě velmi prosté. Firma Diamond nemá peníze na reklamu - MAKO tedy nikdy žádnou pořádnou či cílenou reklamu nemělo, což je v silně konzumních Spojených státech vyloženě sebevražedné počínání a nelze se tedy divit, že se MAKO prodávalo velmi špatně. Diamondu tak zbývají velké skladové zásoby těchto kapesních počítačů, které byly za původních několik set USD naprosto neprodejné a Psion je jaksi logicky zpátky nechce. Stručně řečeno, typická ukázka cenové politiky Psionu dostala v USA pořádně na frak, ovšem tím, kdo na celém obchodu výrazně prodělal není Psion, nýbrž Diamond, jehož situace je i bez této mírně řečeno nepovedené transakce dost špatná a další ztráty si už nemůže dovolit. A snad právě proto se jako na jednom z prvních obchodů objevila tak lákavá nabídka na dostatečně známém TigerDirect a lze očekávat i další podobné nabídky. Máte-li tedy zájem o MAKO (otázkou je ovšem česká lokalizace, s funkční "plnou" češtinou nelze počítat), sledujte nabídky inetových obchodů v USA nebo si najdete někoho, kdo Vám MAKO ze států přiveze ...