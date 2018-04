Revo plus přibližuje mobilní kancelář

Psion Revo se do povědomí zapsal jako jeden z nejmenších kapesních počítačů s klávesnicí, který je ale i díky rozměrovému handicapu velmi dobře použitelný a jako stvořený pro používání s mobilním telefonem. Neměl sice tolik možností jako např. oblíbený Psion Series 5mx nebo výkonný Psion Series 7/netBook - nejvíce asi pocítíte nemožnost přidat další paměť a vůbec žádné další rozšiřující karty, ale vzhledem k jeho určení to téměř vůbec nevadilo.

Protože se svojí hmotností 200 g a rozměry 157 x 79 x 18 mm jej bylo možné nosit téměř kdekoliv, aniž byste jeho přítomnost nějak pociťovali. Vždyť některé mobilní telefony nejsou o moc lehčí, např. Nokia 9110i Communicator, který lze s Revem srovnávat, i když jde o jiný typ zařízení, je o 53 g těžší a o 9 mm širší. Samozřejmě, rozdíly nejsou markantní, ale když budete používat Revo v kombinaci s nějakou z malých Nokií nebo Ericssonů, možná seznáte, že jde o pohodlnější řešení. Kromě toho, že budete mít duální telefon, se kterým nemusíte v případě potřeby s sebou nosit kus těžkého organizéru, budete mít taky kapesní počítač s nesrovnatelně více funkcemi a hlavně lepší schopností pracovat s češtinou.

Nicméně zabývejme se spíše novým Revem. V čem se liší od svého předchůdce? Při pohledu na hardwarovou specifikace jde především o jednu položku - totiž o paměť. Revo Plus disponuje 16 MB paměti, oproti 8 MB u klasického Reva. K čemu je toto navýšení užitečné poznáte v okamžiku, kdy se rozhodnete využívat jednu ze dvou nových aplikací, které se dodávají s Revem Plus a které jsou nicméně dostupné i pro starší Revo.

Možná ne až tak důležitou aplikací je wapový prohlížeč. Můžete jej používat s libovolným telefonem, který dokáže s Revem komunikovat (přes infračervený port, k Revu se nedá připojit mobilní telefon kabelem). Má stejné funkce, jako prohlížeče v mobilních telefonech - definovat můžete několik profilů, prohlížeč má záložky (bookmarky), umožňuje prohlížet wapové stránky i když nejste připojení (tzn. má cache) a co je nejzajímavější, zaznamenává i historii navštívených wapových stránek, podobně jako internetový prohlížeč. Můžete se tak zpětně podívat, na kterých wapových stránkách jste byli a případně si je uložit do záložek. I když máte mobil s wapovým prohlížečem, tento v Revu nezatracujte - má více funkcí, připojení mobilního telefonu je velmi jednoduché a hlavně se na obrazovce Reva prohlížeč lépe ovládá (dotykovým perem).

Mnohem užitečnější zřejmě bude klasický internetový prohlížeč Opera pro operační systém Epoc, je tedy možné jej nainstalovat na Psion Series 5mx, Revo, Series 7/netBook. Stáhnout si jej můžete z adresy www.opera.com. Jestli tento prohlížeč nahradí standardní prohlížeč dodávaný s Psiony je zatím nezodpovězenou otázkou, nicméně předpoklady k tomu má. Je totiž velmi rychlý a hlavně podporuje na kapesních počítačích dosud nedostupné funkce - 128bitové šifrování, což vám umožní přistupovat z Psionu např. do banky; a s JavaScriptem či JavaApplety se můžete na kapesním počítači kochat i mnoha multimediálně přeplácanými stránkami. Nicméně spoustu uživatelů, pro které je Revo Plus a Psiony obecně určeny, asi uvítají především podporu silného šifrování.

Psion Revo Plus jsme bohužel dosud v ruce nedrželi, takže se s vámi nemůžeme podělit o praktické zkušenosti jak se samotným Revem Plus, tak s novými aplikacemi. Nicméně obojího se samozřejmě dočkáte. Psion Revo Plus se u nás začne prodávat nejdříve v druhé polovině října (podle exkluzivního distributora pro ČR, společnosti Point.X), přičemž cena nebyla dosud stanovena. Pokud ale můžu odhadnout na základě zkušeností cenovou politiku Point.X, neměla by cena nového Reva Plus příliš lišit od Reva klasického, resp. měla by být jen o trošku vyšší. Samozřejmě vás budeme včas informovat.