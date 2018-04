Chytré a levné: Reverse Strap výrazně prodlouží výdrž hodinek Apple

Výdrž chytrých hodinek není až na uvedené výjimky, které využívají energeticky úspornějšího e-ink displeje, nijak oslnivá a při velkém vytížení je jistější je dobít každou noc.

Proto společnost Reserve Strap, za kterou stojí Lan Musgrave a John Arrow, vyvíjí řemínek kompatibilní s Apple Watch, který by měl výdrž zvýšit až o 30 hodin při běžném používání tak, jak jej popsali v Applu (více v dřívějším článku).

Tvůrci řemínku hovoří o 167procentním nárůstu výdrže. Původní design, který tvůrci odhalili v březnu, přitom měl výdrž navýšit o 125 procent asi o 22 hodin.

Reverse Strap schovává vlastní akumulátor

Gumový řemínek šíře 25 mm v sobě ukrývá dobíjecí akumulátor, kterým v případě potřeby dobíjí článek v hodinkách. Řemínek má totiž na jednom konci konektor a tím se propojí s hodinkami. Jeho tloušťka je v rozmezí 3 až 9 milimetrů, nejtlustší je přitom na konci, kde je také ukryta veškerá elektronika.

Jakmile je řemínek na hodinkách připnut, pak se stiskem tlačítka začnou hodinky z akumulátoru dobíjet. Proces dobíjení trvá přibližně 60 až 75 minut. Jakmile hodinky hlásí stoprocentní stav akumulátoru, řemínek tlačítkem „vypnete“ a zůstatek energie ponecháte na později. Pokud tlačítko nestisknete, pak bude článek v řemínku udržovat akumulátor hodinek na maximální úrovni do jeho úplného vybití.

Výhodou jsou diody v řemínku indikující stav jeho akumulátoru. Dobíjení pak probíhá přes vestavěný microUSB port, a dobíjejí se oba články současně, tedy jak v náramku, tak i hodinkách. V takovém případě by pak majitel hodinek nemusel používat dodávanou nabíječku v podobě podložky od Applu.

Zájemcům, kteří si Reverse Strap za 250 dolarů (cca 6 200 korun) na oficiálním webu v následujících týdnech zakoupí, tvůrci slibují dodání začátkem listopadu. Garantují také, že jejich příslušenství splňuje podmínky Applu, a používání netradičního řemínku tak neohrozí záruku, kterou výrobce na hodinky poskytuje.

Parametry Reverse Strap šířka 25 mm

tloušťka 3 až 9 mm (na konci se zabudovaným článkem)



hmotnost 65 gramů



vyrobeno z trvanlivého silikonu



použité lithium-polymerové články (kapacitu výrobce neudává) zvýší výdrž hodinek o 30 hodin

integrovaný microUSB pro snadné dobíjení článku v řemínku i hodinkách



tlačítko pro zahájení/zastavení dobíjení hodinek



stavové LED indikují zůstatek baterie



voděodolný



vhodné pro obě velikosti hodinek (38 i 42mm)



použitelné pro obvod zápěstí 130 až 210 mm



trojice barevných provedení (bílý, šedá, černá)



Cena vysoká jen na první pohled

Cena dobíjecího řemínku se může zdát přemrštěná, ovšem jen na první pohled. V kontextu nastavených cen za originální řemínky Apple již tak nepůsobí. Jen za základní silikonový řemínek si totiž firma účtuje okolo 55 eur (asi 1 500 korun), ale v případě koženého už cena citelně poskočí až na 165 eur (asi 4 600 korun).

Pokud uživatel navíc zatouží po moderní sponě a kvalitnějším uchycení, přijde jej na téměř 270 eur (7 500 korun). To už je částka, která cenu řemínku Reverse převyšuje, nemluvě o článkovém kovovém tahu za 490 eur (asi 13 500 korun).

Popis základních typů řemínku a tahů k Apple Watch

Nutno říci, že ceny náhradních řemínků a ocelových náramků jsou v podání Applu hodně sebevědomé a leckteré švýcarské značky, samozřejmě ne ty opravdu luxusní, by při pohledu do ceníku mohly získat dojem, že své zboží prodávají přece jen lacino.

Apple Watch mohou daný segment nastartovat

Chytrá časomíra od Applu by podle analytiků mohla být první, která v poněkud ospalém segmentu chytrých hodinek způsobí revoluci. Podle nedávné analýzy Slice Intelligence Apple do poloviny června prodal jen v USA 2,79 milionů kusů Apple Watch. Dosud se prodávají v dalších devíti zemích, celosvětový odbyt by tak podle analytiků mohl být okolo čtyř milionů kusů.

Strategy Analytics v březnu předpovídala, že by Apple do konce roku mohl prodat 15,4 milionů hodinek, což by znamenalo téměř 55procentní podíl v daném segmentu. Ostatním výrobcům totiž analytici přisoudili celkem jen 12,7 milionů prodaných hodinek.