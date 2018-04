Multimediální pravěk: připojte fotoaparát, do mobilu se vejde 18 fotek

V roce 2003 byla multimédia na mobilech v plenkách. MMS fungovaly krátce a u většiny mobilů byly k ničemu. Telefonům totiž až na pár výjimek chyběly integrované fotoaparáty. V úplných začátcích mobilního fotografování to výrobci často řešili přídavnými fotoaparáty. To platilo i novou padesátkovou řadu Siemensů S/SL/M55.

Přídavné fotoaparáty měly průhledový hledáček, rozlišení VGA a třeba do modelu M55 se do vnitřní paměti vešlo jen 18 fotografií v plném rozlišení. Navíc na mizerném barevném displeji ani nemělo cenu si fotky prohlížet. Jenže to byli průkopníci, díky kterým dnes považujeme mnohamegapixelové fotoaparáty v mobilech za naprostý standard. Tehdy to ovšem bylo spíš sci-fi, na rozlišení dnešních mobilů tenkrát stěží pomyslely ty nejdražší profesionální digitální zrcadlovky.