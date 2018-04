Retro pouzdro promění iPhone ve starý walkman

Pouzdro Audman se prezentuje sloganem "Old school meets iPhone" a my musíme dát sloganu za pravdu. Apple iPhone (4 nebo 4S) promění do podoby původního walkmanu. Pouzdro samo je přitom chytrý kousek příslušenství.

Do pouzdra se iPhone vkládá skoro stejně jako kazety do walkmanu: stačí otevřít dvířka a telefon vsunout, jen je přitom nutné trefit se správně do konektoru.

Připojení zajišťuje jak správnou funkci pouzdra, tak dobíjení telefonu. Součástí pouzdra je totiž baterie, kterou lze dobíjet přes USB port.

Na displej iPhonu v pouzdře je vidět skrze plexisklové okénko. K ovládání přehrávání hudby slouží čtyři tlačítka na vrchu pouzdra.

V plastovém těle najdeme rovnou dva 3,5 mm jack konektory; přesně jak měl původní Sony Walkman. Pouzdro tak podporuje myšlenku sdílení hudby na cestách s další osobou.

Pokud vás nové pouzdro pro iPhone zaujalo a rádi byste si ho koupili, musíme vás zklamat. Autoři teprve hledají výrobní partnery a distributory, a právě proto zavítali na veletrh CES.

Prozatím tak není známa ani předběžná cena pouzdra nebo alespoň časový rámec uvedení na trh.