Největší legendy Nokie se proslavily svlékáním. Určitě je výborně znáte

S Nokií 3210 udělal finský výrobce díru do světa. Už předchozí model 5110 se povedl, ale s Nokií 3210 to byla dokonalá trefa do černého. Pohledný mobil se snadným ovládáním uměl vše potřebné a navíc přidal hry a konstrukci s výměnnými kryty a s integrovanou anténou.

Z dnešního pohledu tyto mobily neumí skoro nic a mají malý displej. Přesto si zaslouží pozornost. Bez nich by nedošlo k rychlému masovému rozšíření mobilů. Je to také vzpomínka na legendární značku Nokia, kterou převzal Microsoft a drží ji už jen pro obyčejné levné mobily. Smartphony Lumia už nesou logo Microsoftu.