Že jsou dnes mobily drahé? Podívejte se, kolik stály v létě roku 2000

Patnáct let není mnoho. Takto stará chladnička může ještě stále dobře fungovat a patnáctiletá auta potkáme na silnicích každou minutu. Ovšem v oboru telekomunikací je to naopak cesta do pravěku. Podle posledních statistik sice někteří zákazníci stále používají mobily z té doby, ale v kontextu celého trhu jich je jen naprosto mizivý počet.

Před patnácti lety jsme s mobilem v podstatě jen telefonovali a psali SMS, mobilní internet byl v plenkách v podobě wapových portálů. Na ty se podíváme příště, dnes jsme si připravili produktový leták Eurotelu (dnešní O2) z července 2000 a je to velmi zajímavé čtení.

Tento leták (a mnoho dalších) nám poskytl čtenář Luboš Tesař, který má doma doslova mobilní poklad v podobě velkého množství dobových materiálů.

První, co nás zarazilo a na co bychom si jen tak nevzpomněli, jsou aktivační poplatky. Třeba taková předplacená karta. Dnes většinou nestojí nic, jen se platí počáteční kredit, obvykle 150, nebo 200 korun, ale v roce 2000 stála samotná karta téměř tisíc korun. Respektive Go karta Eurotelu v ceně 1 995 korun obsahovala kredit 1 000 korun.

Ještě dražší byla aktivace tarifu, dnes opět služba, která je zdarma. V roce 2000 si Eurotel účtoval za aktivaci nedotovaného telefonu 2 500 korun, u dotovaného to bylo dokonce 3 680 korun. Tehdy se u služeb neuváděla DPH, takže k uvedeným částkám bylo nutné přičíst ještě pět procent.

A samotné telefony? Nejlevnější dotovaný přístroj u Eurotelu v létě 2000 byl Alcatel One touch View Wap za 95 korun, ale s uvedeným aktivačním poplatkem v podstatě vyšel na 3 800 korun. Jako nedotovaný stál 7 000 korun + opět aktivační poplatek 2 500 korun, takže dohromady téměř deset tisíc.

Levněji v analogu V roce 2000 Eurotel stále provozoval síť NMT, která se však v té době již jmenovala TIP. Nejlevnější předplacená sada stála 3 995 korun a jmenovala se Go Felicia (podle škodovky). Jeden ze dvou tarifů pak měl nulový měsíční paušál. Aktivační poplatek byl tisícikorunový, u předplacené sady pak byl přibalen kupón na 500 korun. Výběr mobilů byl omezený, ze sítě šlo posílat i SMS. Detaily najdete na fotografii. Nabídkový katalog Eurotel červenec 2000

Tehdy nový Siemens S35, což byl ve své době špičkový mobil s integrovanou anténou, stál dotovaný 10 a nedotovaný 14 tisíc korun. A to rozhodně stále nebyl vyloženě luxusní přístroj, spíš slušná střední třída.

Špičkové mobily nabízel Eurotel jen jako nedotované. Komunikátor Nokia 9110, jeden z prvních předchůdců současných smartpohnů, stál 21 tisíc korun. Ještě o tisíc korun dražší byla Motorola V3688, stylové miniaturní véčko. A nejdražším kouskem v nabídce Eurotelu byla luxusní Nokia 8850 za 28 tisíc. S aktivačním poplatkem pak cena lehce překročila hranici 30 tisíc korun, což je podobná částka, jako se dnes platí za nejdražší iPhony.

U předplacených karet se tehdy běžně prodávaly celé sady. Dnes je to už spíš výjimečná záležitost, častěji vídaná v zahraničí. V létě 2000 prodával Eurotel nejlevněji Ericsson 1018s za čtyři tisíce korun, v ceně byl kredit ve výši 500 korun. Tehdy nejpopulárnější Nokia 5110 stála šest tisíc a nová Nokia 3210 stála už 10 tisíc korun, což byla tehdy i nejdražší předplacená sada.

Další sady včetně cen si můžete prohlédnout v galerii. Třeba mezi nimi najdete i váš tehdejší přístroj.

Opět můžeme porovnat se současností, kdy se za 10 tisíc korun prodávají špičkové smartphony nejvyšší třídy. A výborný přístroj koupíte už za polovinu, nejlevnější mobily pak stojí pár stokorun.