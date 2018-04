Jako byste lidem uřízli ruku. Řetězec kin chce zrušit zákaz mobilů

Je už pravidlem, že před začátkem filmu v kině vždy slyšíme upozornění, že máme ztlumit nebo ideálně vypnout svůj mobilní telefon, abychom při filmu nerušili ostatní diváky. Řetězec AMC, který má v USA více než 400 kin, se však rozhodl, že zákaz používání mobilních telefonů (konkrétně psaní textových zpráv) zruší. V rozhovoru pro server Variety to řekl ředitel AMC Adam Aron.

„Nemůžete nutit 22letého člověka, aby si vypnul mobilní telefon. Tak to zkrátka mezi nimi nefunguje. Když jim před začátkem filmu řekneme, aby to udělali a nekazili tím zážitek z filmu, oni si to vyloží jako pokyn k tomu, aby si uřízli ruku,“ tvrdí v rozhovoru.

Zároveň ovšem dodává, že hledá takové řešení, aby se vyhnul stížnostem od lidí, které budou telefony skutečně rušit. „Pokud sedíte v kině a někdo vedle vás používá mobil, ruší to nejen vás, ale všechny okolo. Přemýšlíme proto, že bychom určité promítací časy udělali vhodné pro lidi, kteří se odmítají vzdát svého telefonu.“

Rozhodnutí ředitele AMC se odvíjí od faktu, že do kin dnes chodí daleko méně mladých lidí. A právě ti jsou nejvíce závislí na mobilních telefonech a zákazy v kinech je odrazují od návštěv. „Musíme náš model nějak vylepšit, abychom přilákali mladou generaci. Ideálně tak jako kdysi, kdy jich z generace jejich rodičů chodilo na filmy do kin daleko více,“ dodává Adam Aron.