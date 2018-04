Retailový trh handheldů v USA - srpen 2001

PalmOS si drží svůj podíl na trhu

Především je třeba uvést, že se v srpnu výrazně nezměnil poměr mezi hlavními platformami - PalmOS si nadále drží 82,5% retailového trhu prodaných nových počítačů. Oproti loňskému roku však poněkud klesl podíl počítačů od firmy Palm, Inc. ve prospěch nové štiky na trhu - firmy Sony.

Zde je potřeba zdůraznit, že tento průzkum se týká trhu v USA (v Evropě je výraznější obliba platformy WinCE/PocketPC a významnější zastoupení zde mají i Psiony). A je to jen retailový trh, což znamená, že zde není zastoupen stále oblíbenější on-line přímý prodej (třeba firma HandEra takto prodává většinu svých počítačů) a firemní trh (to zase znevýhodňuje WinCE/PocketPC platformu). Na průzkumu jsou však velmi zajímavé a průkazné trendy, neboť se provádí pravidelně.

Výsledky za srpen 2001 :

Podíl prodaných handeheldů Srpen 2001 Růst prodeje Srpen 2001 vs. Srpen 2000 Průměrná prodejní cena

Srpen 2001 Průměrná prodejní cena

Srpen 2001 vs. Srpen 2000 Palm 51.2% -16.7% $242 -12.0% Handspring 19.5% 14.9% $194 -15.7% Sony 10.4% -- $275 -- Compaq 8.3% 28.5% $418 -15.7% Casio 4.3% 177.9% $132 -45.5%

Trh PDA pomalu rostl

Trh PDA v USA v srpnu 2001 narostl o 11,9%, oproti srpnu 2000 je toto zvýšení 207,5%.

Palm, Inc. - je za zenitem?

Firma Palm, Inc. si drží pozici leadera trhu, ale 51,2% je nejhorší výsledek za poslední rok. Nejúspěšnějším modelem firmy je navíc nejlevnější Palm m100. Handspring si svoji pozici udržel, ale je to spíš přičítáno jeho agresivní cenové politice v kategorii low-endových modelů. Je také pravda, že výpadek Palm, Inc. pohotově vyplnila firma Sony ...

Prudký pokles ceny PocketPC počítačů

Firma NPD INTELECT upozornila ještě na jeden zajímavý úkaz - došlo k prudkému snížení cen počítačů s PocketPC platformou, a to v očekávání příchodu nového Pocket PC 2002 a nové generace modelů - v srpnu byla průměrná cena PocketPC počítače $380, kdežto o měsíc dřív celých $470.