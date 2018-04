RESET v mnoha PÁDECH

Jaké resety vlastně známe?



Soft - měkký reset

Vyvolá se zmáčknutím resetovacího tlačítka (je většinou na zadní straně handheldu a bývá u něj nápis "RESET"), popřípadě příslušným povelem z menu správce aplikací. Tento reset ukončí běžící aplikace a nastartuje znovu váš systém.

Je relativně neškodný k vašim datům a setkáte se s ním poměrně často jako s mimořádně účinným lékem na nejrůznější problémy či škobrtnutí vašeho palmu. Nejčastějším způsobem použití běžného resetu je tzv. "zamrznutí" palmu, kdy palm nereaguje na žádné povely ani příkazy (tlačítka či stylus), někdy se na displeji zobrazí "rozsypaný čaj".

Palm samotný tento reset vyvolá poměrně často sám - třeba po instalaci nějaké aplikace, pro kterou potřebuje znovu nastartovat systém, či setká-li se s nějakým jinak neřešitelným problémem.

"Warm" reset

Neodstraní-li vaše problémy běžný reset, můžete ještě zkusit tento systémový reset, který může ještě pomoci, neboť zamezí startovací sekvenci po spuštění Palmu (nenahraje se třeba lokalizace či hacky). Je mnoho případů, kdy si po běžném resetu nevíte rady, a tento typ resetu vám může pomoci. (Je tak trošku podobný spuštění Windows v "Safe" režimu.)

Vyvolává se tak, že zmáčknete tlačítko UP, po něm RESET, držíte asi vteřinu, pustíte RESET a držíte tlačítko UP zmáčknuté, dokud se neobjeví logo Palmu.



Hard - tvrdý reset

Hard reset je noční můrou všech uživatelů palmů, neboť nejen ukončí běžící aplikace, nýbrž (z nějakého důvodu) nedokáže znovu obnovit/spustit váš systém. Proto uvede palm do stavu jako "po zakoupení" - to znamená vymaže celou RAM paměť. Snad každý PalmOS uživatel se s tímto resetem někdy setkal (a kdo ne, tak se taky jistě dočká).

Rozlišil bych ještě hardreset samovolný (který například sama vyvolá nějaká nestabilní aplikace) a řízený, který vyvoláte sami, když vám palm "zamrzne" a nemáte jiné východisko, jak jej obnovit (jiné resety nepomáhají). Pokud vyvoláváte z nějakého důvodu hardreset sami, nezapomeňte předtím zálohovat.

A kdy se hardreset používá? Když vám nepomohl soft ani warm reset, popřípadě se po nich objeví opět hláška Fatal Error. Je ale použitelný i v případě, že prodáváte svůj palm a potřebujete jej "vyčistit" od vašich dat.

Hardreset se vyvolává pomocí tlačítka POWER, to držte zmáčknuté, poté stiskněte reset, držte asi dvě vteřiny, pusťte reset a pak pusťte POWER tlačítko. Objeví se nápis "Erase all data? YES=up button, NO=any other button". Zmáčkněte tlačítko UP.



Pokud používáte program na zapisování do flash části paměti ROM FlashPro, je nutno vynutit hardreset stejným postupem, jen místo POWER tlačítka použijte tlačítko MEMO.



Kdy je hardreset nejvíc destruktivni?

V dnešní době handheldů s paměťovou kartou a pokročilými technologiemi synchronizací není hardreset takovou tragédií jako dřív. Prostě po hardresetu stačí vložit palm do kolébky - synchronizační program sám rozezná, že došlo k "nehodě", a provede důkladné obnovení stavu vašeho palmu. Druhou možností je rychlé obnovení zálohy z karty.



Přesto se najdou situace a okolnosti, kdy nás hardreset může pěkně potrápit a znepříjemnit nám život, a to zejména jsme-li na cestách a nemáme rychlý přístup k HotSyncu (v kombinaci s chybějící zálohou na kartě je to velmi nepříjemná situace).



Majiteli palmu bez paměťové karty, který často cestuje, rozhodně doporučuji přečíst si naše rady ohledně zálohování životně důležitých databází do flash paměti, má-li ji na svém palmu k dispozici.



Máte čím resetovat?

Zní to banálně, ale můžete se dostat do situace, kdy nemáte po ruce nic ostrého k zmáčknutí resetovacího tlačítka. Jen u některých PDA lze reset vyvolat i hrotem běžného stylusu (třeba HandEra či iPAQ). U ostatních je přístup k tlačítku chráněn úzkým otvorem.

Většina stylusů u Palmů mají šroubovací trn pro vyvolání resetu. Vyzkoušejte si, jestli ten váš je šroubovací. Jestli ne, tak je lepší s sebou nosit (třeba v peněžence) kancelářskou sponku.