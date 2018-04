Víte, jak váš smartphone resetovat? Někdy je potřeba dvojhmat

Oživení zamrzlého telefonu mírně komplikuje také stále častější obliba výrobců v monolitické konstrukci bez snadno vyjmutelné baterie. Kupříkladu iPhone má takovou konstrukci již od počátku, ostatní výrobci na ni u modelů vyšší a nejvyšší kategorie sázejí zhruba poslední dva roky.

HTC One X, One M7 (i M8), Google Nexus 4 a 5, tři generace Sony Xperie Z nebo dosud všechny Lumie, to je krátký výčet telefonů poslední doby, které nemají baterii snadno přístupnou.

Právě vyjmutí baterie přitom problém zamrzlého telefonu snadno vyřešilo, což nyní nejen u výše zmíněných modelů zkrátka nejde. Většinou je nutno si pomoci dvojhmatem a tlačítka držet v některých případech i deset sekund.

V případě smartphonů značek Asus, Huawei, LG nebo Samsung s operačním systémem Android je nutné pouze déle podržet hlavní tlačítko a telefon by měl standardně naběhnout.

Pokud přestane poslouchat androidí telefon s logem HTC nebo Sony, probere jej současný stisk zapínacího tlačítka spolu s tlačítkem pro zesílení zvuku do okamžiku, než se telefon restartuje. Někdy toto kombo vede pouze k vypnutí telefonu, a je tedy nutné jej pak běžným způsobem opět zapnout. Některé smartphony značky Sony pak mívají také speciální tlačítko pro reset.

Zaseknutou lumii dokáže k životu opět probudit stisk vypínacího a zeslabovacího tlačítka, automaticky by měl proběhnout také reset. Stejný recept pak platí i na smartphony značky Motorola. Také iPhone může při vysokém pracovním nasazení zradit, v takovém případě na něj platí stisk zapínacího a domácího tlačítka najednou.