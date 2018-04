Reset jedním tlačítkem, launcher s motivy Windows a další (PalmareFreeware 118)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

MooreGames v1.0

MooreGames je freewarový soubor jednoduchých her pro PocketPC. Mezi 13 minihrami naleznete například Hangman - šibenici, Freecell, Checkers - šachy, Reversi, hru na procvičení paměti Memory, Miny a několik dalších. Hry je možné třídit podle toho, pro kolik hráčů jsou.

Stahujte zde

Weather To Go v2.0

Aplikace Weather To Go přidá do hlavní obrazovky řádku informující o aktuálním počasí na mnoha místech. Data se aktualizují vždy po synchronizaci PDA s počítačem připojeným k internetu, stupně je možné zobrazit buď v Celsiech nebo Fahrenheitech. Nová verze čerpá informace z několika nových zdrojů a po její instalaci je zobrazováno více dat o počasí v daný den. Důležité upozornění - program zobrazuje stav pouze v amerických městech.

Stahujte zde

CallUsage v0.03b

CallUsage je jednoduchou utilitkou, která poslouží všem majitelům PocketPC Phone zařízení. Po instalaci programu je monitorován veškerý provolaný čas v obou směrech. Nastavit lze datum, od kdy do jaké doby mají být provolané minuty zobrazeny.

Stahujte zde

SmallMenu v3.15

Správce úloh a launcher s hierarchickou rozbalovací strukturou. Aplikace, který integruje task manager a launcher, je plně kompatibilní se zařízeními WMSE 2003 podporujícími VGA screen. Nová verze přináší oproti předchozí mnoho vylepšení, například lepší spolupráci při zavírání ActiveSync.

Pokud se vám aplikace zalíbí, můžete si za 6,80 USD koupit placenou a dokonalejší verzi SmallMenu Plus.

Stahujte zde

PALM OS

Soft Reset v1.1

S programem Soft Reset máte možnost vyvolat softreset zmáčknutím jednoho tlačítka, vynutit nastavení digitizéru po něm a navolit aplikaci, kterou váš palm po soft resetu spustí. Program funguje na všech verzích PalmOS.

Stahujte zde

ZMoto v4.0

Program ZMoto je výborným pomocníkem každého motocyklisty. Umí hlídat výměnu oleje, servisní prohlídky, vede záznamy čerpání PHM a vašich jízd. Obsahuje dokonce i databázi dílů a ostatních nákupů. Velmi komplexní aplikace přináší oproti předchozím verzím mnoho vylepšení, jako například možnost volby měny, updatovaný formulář pro statistiky atd.

Stahujte zde

iSpin je launcher vzhledem připomínající nejvíce asi Windows XP. Program samozřejmě zvládá všechny funkce, které má správný launcher umět, ze stránek výrobce lze stáhnout nová témata a další doplňky pro něj. Nová verze fixuje mnoho chyb, proto doporučujeme program aktualizovat.

Stahujte zde

Pound Coins v1.0

Program Pound Coins je kolekcí jednolibrových mincí, které byly kdy vyraženy. U každé z nich nechybí vyobrazení či jméno jejího tvůrce.

Stahujte zde