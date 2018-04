Resco PhotoViewer 4.1 pro Symbian OS

PhotoViewer společnosti Resco je univerzální prohlížeč obrázků s funkcemi profesionálního slideshow systému. Podobné programy většinou nejsou součástí žádného operačního systému pro kapesní počítače, což se týká i Symbian OS. Nejen proto existuje PhotoViewer ve verzích pro Pocket PC, platformu MS Smartphone alias Windows Mobile, Palm OS a také pro Symbian OS 6 (Nokia Series 60) a Symbian OS 7 UIQ. Poslední dvě jmenované verze jsou novinkou a pokud vás zajímá, jak dopadla jejich portace z Pocket PC, nabízím vám podrobnější představení PhotoVieweru pro Symbian OS 7 UIQ.



Potřebovat budete cca 400 kB volné paměti RAM, což by u moderních smartphonů se Symbianem neměl být žádný problém. Testovaná verze PhotoVieweru pro Symbian OS 7 UIQ je určena pro Sony Ericsson P800/P900, kompatibilita s jinými smartphony používajícími stejný operační systém s UIQ GUI není garantována.



PhotoViewer má přehledné grafické rozhraní a poměrně rychlý náhledový systém s částečně volitelnou velikostí thumbnailů. Několik pevně daných velikostí náhledů můžete přepnout také do klasického podrobného výpisu souborů, přepínat lze i mezi interní pamětí smartphonu a jeho paměťovou kartou. K dispozici máte navíc i systém oblíbených adresářů. Celé adresáře můžete přejmenovat, smazat, nebo je v případě potřeby zkopírovat či přesunout z paměťové karty do interní paměti přístroje.











































Jednotlivé obrázky nebo fotky si můžete označit a poté je zkopírovat do jiného telefonu, poslat je přes dostupné formy komunikačních zařízení nebo je přejmenovat či smazat. Vybrané soubory si navíc můžete nechat zobrazit formou slideshow, které je samozřejmě dostupné i souhrnně pro všechny obrázky. Obrázky se zobrazují buď klasicky s časovou prodlevou, další možností jsou pak ještě různé přechodové efekty, které si můžete nastavit v preferencích pro slideshow. Ke každému obrázku či fotce si můžete nechat zobrazit také detailní informace zahrnující rozlišení, formát, velikost, počet barev a několik dalších údajů. EXIF ani IPTC metadata zatím Resco PhotoViewer pro Symbian OS nepodporuje.Prohlížet lze obrázky a fotografie ve formátech BMP, GIF (včetně animovaných souborů ve formátu GIF89a), JPEG, PNG, OTA, MBM, TIFF/FAX a také obrázky ve formátu WBMP. Samotný prohlížeč funguje v portrait nebo v landscape módu. V preferencích programu si můžete vybrat, zda se bude obrázek standardně zobrazovat ve své původní velikosti nebo jako náhled se zachovaným poměrem stran. Volit lze i kvalitu zobrazení - majitelé P900 a budoucí majitelé P910 jsou na tom výrazně lépe než majitelé P800, neboť P900 podporuje 16-bitové a P910 pak dokonce 18-bitové barvy. Každý prohlížený obrázek můžete natočit a také ho částečně upravit. K těmto účelům nabízí PhotoViewer možnost úpravy jasu, kontrastu a barev, obrázky lze případně i oříznout a poté je v jejich upravené podobě odelat například e-mailem.Resco PhotoViewer pro Symbian OS se prodává za 15 USD. Protože v současnosti příliš mnoho kvalitnější image browserů pro Symbian OS 7 UIQ nenajdeme, dovolím si "pasovat" PhotoViewer na poměrně šikovnou a doufejme že pro mnoho uživatelů též užitečnou aplikací pro P800/P900, a to zejména díky solidní rychlosti programu.