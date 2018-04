Resco Game Pack – promažte své mozkové závity!

Ačkoli mají mnozí z nás v oblibě spíše jiné typy her, než jsou zrovna hry logické, není na škodu občas po hře spadající do této kategorie sáhnout. Přiznám se, že i já patřím do této kategorie hráčů, spíše mne dokáže okouzlit rychlá 3D akce či propracované RPG. Přesto byste na mém PDA našli i pár her logických – vždyť neustálé střílení po všem, co se hýbe, či čtení sáhodlouhých dialogů a plnění nekonečných questů časem unaví. Logické hry přijdou vhod také na cestách, dokáží zabavit mysl lépe než jiné žánry her a čas pak pěkně utíká.

Resco Game Pack je balíčkem her z repertoáru společnosti Resco. Jako její další produkty bych vám rád připomenul Resco File Explorer 2003 (jeho recenzi si můžete přečíst zde), Resco Audio Recorder (jeho recenzi naleznete zde) či Resco Photo Viewer (recenzi naleznete zde). O kvalitě zmiňovaných produktů vypovídá i to, že všechny tři výše uvedené aplikace od nás získaly ocenění Tip Palmare. Společnost Resco zjevně patří mezi špičku v tvorbě kvalitních PocketPC aplikací. Jak je na tom ale v oblasti her? Pojďme se na Resco Game Pack podívat blíž.

Pět her pro chytré hlavy

Resco Game Pack je tvořen celkem pěti samostatnými hrami. Křížovka připomíná hru Word Game, matematicky je zaměřena Math Game, klon Tetrisu se skrývá pod názvem Brix, puzzle připomíná Blocks a v neposlední řadě piškvorkymi se zajímavým názvem GoMoku!.

Všechny hry mají jeden společný instalátor, můžete si však vybrat, kterou z her si přejete nainstalovat, u Word Game si dokonce můžete vybrat slovníky, které bude hra využívat. Kromě anglického je k dispozici ještě německý a francouzský. Instalace všech her vás bude stát zhruba 2 MB paměti vašeho zařízení. Nyní se pojďme podívat na jednotlivé části balíčku. Nebudu se sáhodlouze rozepisovat o ovládání, které mají téměř všechny aplikace z balíčku podobné. Sdělím vám pouze klíčové informace o jednotlivých hrách a své poznatky z jejich hraní.

Resco Word Game

Resco Word Game bude jistě mnohým z vás, tak jako mně, připomínat křížovku. Cílem hry je sestavit z přidělených písmen smysluplné slovo. Samozřejmostí je přidávání nových slov do slovníku. Na výběr máte ze 4 úrovní obtížnosti, z nichž i ta nejnižší vám ale dá pořádně zabrat a tím pádem vám jistě přijde vhod možnost vrátit se o několik „tahů“ zpět či nechat si zobrazit malou nápovědu v podobě seznamu slov, které lze z daných písmen vytvořit, včetně pozic kam písmena umístit. Jak jsem se již zmínil výše, při instalaci máte pro hru Word Game na výběr ze tří slovníků: anglického (obsahuje 160 000 slov!!!), německého a francouzského. Pokud vám tyto tři slovníky nestačí, můžete si ze stránek společnosti stáhnout slovníky další. Čeština bohužel k dispozici není, myslím si však, že to nevadí – Word Game je podle mne ideální hrou na procvičení slovní zásoby (ať už v němčině, angličtině, či francouzštině). K dispozici je také Win32 Dictionary Manager, který slouží k vytváření vlastních slovníků. Ten jsem bohužel nemohl vyzkoušet neb jeho stránka byla ve chvíli, kdy jsem Resco Game Pack recenzoval, nedostupná. Vynikající je možnost nastavení počtu bodů stržených za slovo, které není ve slovníku.

Resco Math Game

V této hře si přijdou na své všichni milovníci matematiky a různých matematických kvizů. Cílem hry je rozmístit přidělená čísla na herní ploše tak, aby splňovala početní operace přiřazené jim znaky na desce. Na výběr máte opět ze 4 úrovní obtížnosti a i zde vám v případě, že si již nevíte rady, pomůže malá nápověda. Jistě také nepohrdnete možností vrátit se o několik „tahů“ zpět. Pokud vám z nějakých důvodů nevyhovuje standardní hrací plocha, můžete si vytvořit plochu vlastní. Stejně jako u Word Game i zde můžete kompletně přednastavit bodování hry. Zajímavá je také možnost časově limitované hry.





Resco Brix

Resco Brix je klon staré známé hry Tetris v podání společnosti Resco. Snad vám ani nemusím říkat, co je cílem… Brix nabízí několik typů hry (se třemi, čtyřmi, či pěti bloky), nechybí samozřejmě nápověda v podobě zobrazení následujícího padajícího dílku. Hru můžete ovládat buď perem, nebo také HW tlačítky vašeho zařízení. Ovládání je velmi příjemné a intuitivní. Hraní vám zpestří pěkné zvukové efekty, které samozřejmě můžete případně vypnout.





Resco Blocks

Tuto hru budete mít možná v paměti pod spíše pod názvem „15“. Já osobně si ji pamatuji ze svých dětských let v podobě přívěsku na klíče. Cílem je přemístit rozhozené dílky do správného pořadí, aniž překročíte zadaný časový limit. Hru můžete hrát buď v klasickém módu s dílky označenými čísly, nebo také v takzvaném „Photo Mode“, ve kterém si můžete zvolit obrázek, který bude na dílcích zobrazen. Pokud máte obrázek svých blízkých ve formátu BMP či JPEG, není žádný problém jej jako pozadí použít.





Resco GoMoku!

Pod tajemným názvem GoMoku! se skrývají staré dobré piškvorky. Pravidla této hry vám snad ani nemusím vysvětlovat. Pokud vás nudí křížky a kolečka, můžete si místo nich nechat zobrazit žlutá a černá kolečka. Na výběr máte z několika stupňů obtížnosti a také, zda budete hrát proti počítači či proti jinému hráči.

Závěrečné hodnocení:

+ příjemné, intuitivní ovládání

+ velmi pěkné grafické provedení

+ široká přizpůsobitelnost jednotlivých her

+ možnost použít u některých her vlastní obrázky jako pozadí

+ cena ($8.95)

- některé hry jsou náročnější i při nižších úrovních obtížnosti

Závěr: Resco Game Pack je kolekcí pěti zajímavých logických her, které bez problémů zaměstnají vaši mysl na dlouhou dobu. Všechny hry jsou pěkně graficky provedeny, můžete si je snadno přizpůsobit a hlavně – jsou velmi hratelné. A to vše za velmi přijatelnou cenu. Resco Game Pack vám proto vřele doporučuji!

Resco Game Pack

verze 3.0

Autor: Resco Ltd.

Zdroj: Sunnysoft

Cena: 499 Kč

Podporovaná zařízení: PocketPC, PocketPC 2002, Windows Mobile 2003

Aplikace do recenze zapůjčila firma Sunnysoft.