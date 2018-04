Resco File Explorer 2003 - král mezi průzkumníky

Již od počátku svého vývoje trpí Windows CE zařízení, přesněji řečeno odnož Windows CE zařízení bez HW klávesnice - Palm-Size PC a PocketPC, několika neduhy. Pomineme-li absenci pořádného správce úloh a několika dalších poměrně praktických funkcí, jednalo se v případě Palm-sized PC zejména o absenci správce souborů. Získali jste tak zařízení, díky kterému jste si mohli zaznamenávat důležité události a pořizovat dokumenty za chodu, horší to však bylo s jejich spravováním. Své soubory jste v podstatě mohli plnohodnotně spravovat pouze přes PC. Jistě uznáte, že to nebylo to pravé ořechové. Velmi záhy se proto začali objevovat správci souborů třetích společností. Nabízeli však pouze základní funkce, a to mnohdy ještě velmi komplikovaně (pamatuji si dokonce na jistý produkt, který neuměl přesouvat celé složky, a museli jste tedy kopírovat po souborech, jiný produkt pro změnu nedokázal otevírat soubory poklepáním).

PocketPC již standardně přichází s vestavěným průzkumníkem. Nabízí však pouze základní funkce pro správu souborů, není příliš přehledný a při operacích s větším množstvím souborů mi přijde pomalý a neohrabaný. Uživatelé, kteří od správce souborů očekávají víc, se musí poohlédnout jinde. Svůj čas však mohou ušetřit, když se podívají na stránky společnosti Resco Ltd. a její Resco File Explorer, bezesporu jeden z nejlepších správců souborů, které kdy pro PocketPC existovaly.

Jak je již patrné z dřívějšího textu, autorem aplikace Resco File Explorer je společnost Resco Ltd., autor mnoha vynikajících aplikací, z nichž uvedu jen ty nejznámější - Resco Zipper, Resco Picture Viewer, Resco Task Manager. Vysokou kvalitu aplikací této společnosti dokazuje také velmi kladné hodnocení v recenzích jejich produktů. Resco File Manager byl dokonce zvolen nejlepším správcem souborů PocketPC Magazine PocketPC Awards 2002. Tolik ke společnosti Resco a jejím produktům. Nyní se pojďme podívat na samotnou aplikaci Resco File Explorer, konkrétně její nejnovější verzi - Resco File Explorer 2003, kterou mám k dispozici pro recenzi.

Resco File Explorer 2003 nabízí přehledné grafické rozhraní, velmi podobné průzkumníku tak, jak jej znáte ze "stolních" verzí Windows. Ovládání je velmi snadné a intuitivní - zvykne si na něj i úplný začátečník. Ve svém standardním nastavení je okno aplikace rozděleno na dvě části. V horní části je zobrazena stromová struktura Vašeho PocketPC. Jednotlivé větve stromu můžete sbalovat a rozbalovat, jak jste zvyklí ze stolních počítačů. Pokud jsou všechny složky sbaleny, uvidíte pouze základní větve stromu - "My Device" (pod touto větví se nachází celý zbytek adresářové struktury Vašeho PocketPC), "My Network" (zde můžete procházet obsahem všech připojených sdílených jednotek) a "My Registry" (slouží pro správu registru Vašeho PocketPC) - pokud Vás zaujaly větve s názvem "My Network" a "My Registry", nebojte se, jejich funkcím se budu věnovat dále v článku. Ve spodní části okna je vždy zobrazen obsah Vámi vybrané složky. Pokud se Vám zdá velikost některé z částí okna nedostačující, můžete ji jednoduše změnit - stačí tužkou uchopit předěl rozdělující obě části okna a upravit jejich vzhled dle libosti. Pro snadný pohyb mezi základními složkami slouží roletkové menu v levé horní části okna zobrazující název právě zvolené složky. I když zabrousíte hluboko například do podsložek složky Windows, nikdy se neztratíte - jednoduše z roletkového menu vyberete "My Device" a vrátíte se na vrchol adresářové struktury. Pohyb v adresářové struktuře Vám usnadní také používání systému oblíbených položek. Seznam těchto položek naleznete v pravé horní části okna - vedle ikony složky s hvězdičkou. Vkládání oblíbených složek je velmi jednoduché - stačí označit požadovanou složku, ukázat na ikonu složky s hvězdičkou a zvolit příkaz "Add/Delete".

V nejspodnější části okna naleznete menu aplikace a několik ikon. Rád bych upozornil, že aplikace využívá vymoženosti PocketPC a PocketPC 2002 - tapdown menu -, většinu příkazů pro práci se soubory a složkami tudíž naleznete zde. Klasické menu pak obsahuje příkazy pro nastavení mnoha funkcí Resco File Exploreru. Vedle menu pak naleznete několik ikon sloužících zejména pro operace se soubory (vyjmutí, kopírování, vkládání, odstraňování, pohyb o stupeň výš). Je zde také možnost zobrazení nástrojové lišty, na které naleznete ikony pro nejpoužívanější funkce, jako jsou například skok na vrchol adresářového stromu, vyvolání dialogu pro nastavení aplikace, zobrazení vlastností souboru či složky, funkce pro hledání, šifrování souborů, jejich komprimaci, odeslání zvoleného souboru přes infraport či nastavení zobrazení. Užitečné je také zobrazení vlastností systému, kde naleznete informace o verzi systému, obsazení paměti či o stavu baterií. V tapdown menu pak naleznete nejen příkazy pro tyto operace se soubory, máte také možnost zobrazit soubor pomocí vestavěného prohlížeče, asociovat jej s některou z aplikací, odeslat jej e-mailem či přes infraport jinému uživateli, vytvořit odkaz na soubor v nabídce start, soubor můžete také zašifrovat či dešifrovat, novinkou v Resco File Explorer 2003 je též možnost soubor účinně zkomprimovat ve standardním ZIP formátu, v neposlední řadě pak má uživatel možnost zobrazit si přehledně informace o zvoleném souboru či složce.

Nyní bych se rád věnoval novým vlastnostem aplikace Resco File Explorer 2003. File Explorer nyní nově obsahuje funkce pro komprimaci a dekomprimaci souborů ve standardním ZIP formátu. Používání této nové vlastnosti je velmi jednoduché - stačí jen vybrat soubor(y) či složku/složky a z tapdown menu vybrat příkaz "Compress". Na výběr máte z pěti úrovní komprese. Můžete si také vybrat mód přidávání souborů - zda chcete již existující soubory přepsat, či pouze aktualizovat apod. Komprimace je velmi rychlá a bezproblémová. Velmi příjemnou možností je zobrazení komprimované složky standardně ve stromové struktuře a možnost procházet jejím obsahem. Možnost šifrování souborů znají stálí uživatelé Resco File Exploreru již z předchozích verzí. Nyní se však při instalaci Resco File Exploreru nainstaluje na Vaše PC s Windows NT/XP rozšíření umožňující snadno šifrovat/dešifrovat soubory přímo na Vašem stolním počítači. Můžete tak zabezpečit i své dokumenty na PC nebo jednoduše přenášet šifrované soubory mezi stolním a kapesním počítačem. Novinkou je také vestavěný editor registru, který má vše, co má správný editor registru mít. Umožňuje procházet registr, jeho klíče, modifikovat jednotlivé hodnoty. Samozřejmostí je propracované hledání a možnost importu a exportu registru či jeho jednotlivých částí do souboru. Vestavěný prohlížeč souborů zvládá bezproblémově zobrazování textových i grafických souborů v mnoha formátech a obsahuje i rozšířenou možnost vyhledávání v souborech. Pokud máte možnost připojit své PocketPC k Vaší firemní či domácí síti, můžete s Resco File Explorerem jednoduše mapovat síťové jednotky a snadno pak přistupovat k jejich obsahu.

V nastavení aplikace pak můžete ovlivnit možnosti zobrazení souborů a složek, vzhled samotné aplikace, či nastavit jednotlivé funkce aplikace tak, aby Vám co nejvíce vyhovovaly.

Závěr

Sečteno a podtrženo - Resco File Explorer 2003 nabízí velkou řadu velmi užitečných funkcí, skvělé uživatelské rozhraní a velké množství možností, jak si jej přizpůsobit svým požadavkům. Řadou jeho funkcí (možnost práce se ZIP archívy, editor registru) také ušetříte peníze, neboť nebude nutno dokupovat další aplikace. Resco File Explorer 2003 je stabilní a výkonný. Zkrátka - umí přesně to, co slibuje jeho autor. A to, co umí, dělá na výbornou. Mohu Vám jej vřele doporučit!

Resco File Explorer 2003



Autor: Resco Ltd. (demoverzi ke stažení naleznete zde.)

Verze: 1.0

Jazyk: anglicky, možnost stažení německé a japonské verze

Podporované počítače: PocketPC, PocketPC 2002

Cena: $19.95, při nákupu se slevovým kupónem 20% sleva

Závěrečné hodnocení:

+ přehledné uživatelské rozhraní

+ snadné ovládání

+ velké množství funkcí

+ celá řada možností přizpůsobení aplikace potřebám uživatele

+ podpora ZIP archivů

+ vestavěný editor registru

+ možnost šifrování dat

+ vestavěný prohlížeč souborů mnoha různých formátů