Resco Audio Recorder - zapomeňte na diktafon!

Proč Resco Audio Recorder?

Jistě si teď myslíte že jsem se zbláznil. PocketPC jsou přece standardně vybaveny aplikací Notes, která mimo jiné umožňuje již zmiňovaný záznam hlasových poznámek. V následujícím textu se vám pokusím dokázat, že jsem po psychické stránce naprosto v pořádku.

Mnohým uživatelům PocketPC může vestavěná aplikace Notes plně postačovat - přiznám se, že donedávna plně postačovala i mě. Minimálně do doby, než jsem pocítil nutnost zaznamenávat si delší hlasové poznámky, a do doby, než jsem vyzkoušel Resco Audio Recorder (dále jen RAR).



Jak již napovídá název článku, ale i samotný název aplikace, autorem RAR je společnost Resco - podle mého názoru jeden z mála producentů opravdu kvalitních aplikací pro PocketPC. Pokud si matně vzpomínáte, že Resco již jednou nabízelo aplikaci spadající do této kategorie, mohu vás ujistit, že vás paměť neklame. Onen produkt se nazýval Resco Speech Assistant. Společnost Resco jej prezentovala jako Resco SPA - díky alternativním možnostem využití si vysloužil přezdívku Resco SPY - česky tedy "Resco Špión". :-) Již Resco SPA svými možnostmi aplikaci Notes v mnohém převyšoval; zejména větším množstvím podporovaných formátů záznamu, hlasově aktivovaným nahráváním či například možností slučovat jednotlivé poznámky. Resco Audio Recorder je v podstatě kompletně přetvořený Speech Assistant, nabízející řadu nových možností.





Rád bych ještě na chvíli odbočil a věnoval se instalaci RARu. Považuji společnost Resco za producenta vysoce kvalitních aplikací, proto mne velmi udivily problémy při instalaci produktu. Po instalaci na paměťovou kartu aplikace neustále hlásí chybu INI souboru s informacemi o skinech. Poté, co jsem se do tohoto souboru podíval, jsem zjistil, že odkazy na jednotlivé prvky skinu směřují do složky Program Files v hlavní paměti (kde se tedy žádné prvky skinu samozřejmě nenacházejí). Společnost Resco jsem na tento fakt již upozornil, dokud však danou chybu neopraví, budou ti z Vás, kteří budou trvat na instalaci na paměťovou kartu, muset změnit všechny odkazy v .INI souboru tak, aby ukazovaly do složky se skutečnou instalací aplikace.

Popis programu

Po spuštění se aplikace standardně přepne do svého grafického rozhraní. Standardní skin imituje vzhled MP3 přehrávače a působí velmi příjemným dojmem. Imitované zařízení má rozměrný displej, posuvník regulující intenzitu zvuku, po jejímž dosažení se spustí nahrávání (hlasem aktivované nahrávání), indikátor pohybu v záznamu, tlačítka pro manipulaci se záznamem, a v neposlední řadě několik přepínačů sloužících k dodatečnému nastavení vlastností záznamu.

Na displeji naleznete nejen informace o délce záznamu, ale také o tom, zda úroveň zvuku dosáhla hladiny pro aktivaci záznamu, typu záznamu, popiscích či o nastavené citlivosti mikrofonu, která může být softwarově zvýšena až na dvojnásobek.

Již zmiňované přepínače slouží k volbě citlivosti mikrofonu, módu nahrávání, či aktivaci/deaktivaci tagu. Pod přepínači naleznete ještě jedno zajímavé tlačítko. Pokud budete pátrat po jeho účelu, zkuste na něj prostě ukázat tužkou - slouží k zobrazení dalšího, menšího displeje s informacemi o právě používaném souboru, jeho umístění v paměti, použitém formátu souboru a snad nejdůležitější údaj - jak dlouhá nahrávka může být ve zvoleném formátu do daného umístění ještě zaznamenána. Vedle přepínačů naleznete ještě ovladač hlasitosti přehrávání a pod ním tlačítka pro operace se záznamem.

V grafickém módu obsahuje menu aplikace sice jen dvě položky, zato však velmi užitečné. První z nich umožňuje vypnout displej zařízení během nahrávání, druhá pak vyvolá editor tagů.

Do klasického módu se dostanete po ukázání na tlačítko Ok v grafickém módu. Dostanete se sem tudíž vždy před ukončením aplikace.





Klasický mód je vlastně seznam všech .WAV a MP3 souborů, které máte ve svém PocketPC uloženy. Se soubory je možno manipulovat přes tap-down menu - můžete tak jednotlivé soubory odeslat přes infraport do jiného PocketPC, odeslat jako přílohu e-mailem či jej jednoduše smazat. Pokud si přejete soubor přehrát, stačí na něj ukázat tužkou. S tím se také pojí zajímavý úkaz, kdy RAR o některých nahrávkách pořízených v aplikaci Notes tvrdí, že nemají správný formát a že je neumí přehrát. Otázkou jest proč. Nabídne vám však přehrání souboru v klasickém přehrávači wave souborů, tak jak jej znáte z aplikace Notes.

Velmi zajímavou možností je také tzv. Scheduler, umožňující nastavit automatické nahrávání na určité datum a v určitém čase. O spuštění nahrávání vás pak RAR informuje pípnutím.

V menu aplikace naleznete příkazy pro export záznamu do jiného formátu, příjem souborů přes infraport či pro nastavení aplikace.

Nastavení je velmi jednoduché; v podstatě sestává pouze z výběru umístění záznamu v paměti a nastavení formátu souboru pro SP a LP módy. U tohoto tématu bych se velmi rád pozastavil. Nahrávky v SP módu jsou standardně zaznamenávány do wave souborů s PCM kódováním o vzorkovací frekvenci 11025 kHz. Nahrávky v LP módu jsou v reálném čase nahrávány do MP3 souborů, kde si můžete vybrat z několika bitových toků, z nichž ten nejnižší je 8kbps, nejvyšší 64kbps. Při použití bitrate 8kbps se do 30MB zbývající paměti na CF kartě mého iPAQa vejde krásných 14 hodin záznamu. Právě na poli možné délky záznamu vítězí RAR na celé čáře nad vestavěnou aplikací Notes. Délka záznamu jej činí vhodným pro delší poznámky, různé diktáty apod. Je také velmi vhodný pro studenty - nyní stačí položit přednášejícímu PocketPC s RAR na stůl a již si skoro nemusíte psát. Není třeba se bát prázdných míst v záznamu - díky hlasové aktivaci se nahrávání spustí pouze v případě, že přednášející mluví.





Závěr



Resco Audio Recorder jsem testoval ve všech možných situacích a shledal jsem jej nepostradatelným ve svém každodenním životě. Aktivně jej používám k nahrávání přednášek, poznámek k článkům, či v případě, že potřebuji něco zaznamenat a na psaní není čas. Své uplatnění může nalézt také při nákupech, při vypnutém displeji pak poslouží jako opravdový špión (upozorňuji však, že odposlech je podle platných zákonů ČR bez soudního příkazu nezákonný). Zaznamenal jsem sice chyby při pokusu o instalaci na paměťovou kartu, společnost Resco jsem však již upozornil a chyba bude brzy odstraněna. Vzhledem k možnému použití u studentů bych navrhoval slevu například pro držitele ISIC karet. Na druhou stranu - student, který vlastní PocketPC v hodnotě řádově desítek tisíc korun, by nemusel mít problém s prostředky na zakoupení této aplikace v hodnotě $19.95. Tato cena je navíc vzhledem k možnostem aplikace vcelku přijatelná. Resco Audio Recorder vám vřele doporučuji

Závěrečné hodnocení

+ příjemné a vysoce účelné uživatelské rozhraní

+ možnost digitální úpravy citlivosti mikrofonu

+ podpora skinů

+ 2 módy záznamu

+ možnost načasování záznamu

+ podpora velkého množství vzorkovacích frekvencí

+ záznam do MP3 v reálném čase

+ hlasem aktivované nahrávání

+ realtime indikátor hlasitosti

+ možnost exportu záznamů

- ve mnou testované verzi chyba při instalaci na paměťovou kartu (tato chyba však zcela nesouvisí s vlastnostmi aplikace a v době, kdy čtete tyto řádky, již bude velmi pravděpodobně opravena)