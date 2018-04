TEST: Jak hraje mobil přes krabici od halušek nebo přes stůl

Přestože dnes mají mobily hlasité odposlechy, vcelku obstojně hrají nahlas jen některé modely. Povětšinou jen ty dražší a basy stejně nezvládnou. Výrobci příslušenství toho využívají, a na trhu tak je hodně reproduktorků, které mají vykouzlit basy jako pořádné reprobedny.

No, nevykouzlí je. Při velikosti reproduktorků to ani není fyzicky možné. A to ani při fintě, kdy jako ozvučnici používají jiné předměty.

Damson Cisor BT5

První testovaný reproduktor je od firmy Damson Audio. Kompaktní váleček (54 × 55 mm) je perfektně zpracovaný a od pohledu vypadá díky hliníkovému tělu festovně. To potvrdí i potěžkání: tohle není žádná plastová hračka. Reproduktor váží 322 gramů. K reproduktorku dostanete i apartní textilní sáček.

Cisor hraje přes svůj podstavec. Ten je vyrobený z gumy, která funguje jako přísavka. Musí však být úplně čistá, jinak se reproduktor k podkladu správně "nepřilepí".

Reproduktorek s výkonem 5 wattů je monofonní, ale s ohledem na způsob reprodukce hraje do všech směrů. Integrovaná baterie poskytne až devět hodin hraní. To platí při připojení mobilu přes USB konektor. Pokud se bude hrát přes Bluetooth, tak je výdrž asi poloviční. Nabíjení probíhá přes USB, kabely jsou součástí balení.

A jak hraje? Překvapivě docela dobře. Má to však podstatnou podmínku: musíte najít dobrou vodorovnou ozvučnici. Na bytelné skříni nebo na mohutném stole dokáže Cisor vyloudit obstojné basy. Výkon je na tak maličký reproduktor velmi slušný, rozezvučí klidně celou podlahu.

Damson Cisor BT5

Vyšší tóny mu jdou už o poznání hůř. Celkově mu sedí lépe elektronická hudba, na akustických nahrávkách si příliš nesmlsnete. Hlasitost je dostatečná, ale na velký mejdan stačit nebude. V porovnání třeba s iPhonem 5 výrazně lépe podá hluboké tóny, naopak vyšší umí lépe hlasitý reproduktor iPhonu.

Asi největší překážkou Cisoru je jeho cena. Jeho pořízení přišlo na necelé tři tisíce korun. V současné době je k dostání již jeho nástupce. Damson Twist stojí o 200 korun více, poskytne však dvojnásobný výkon (10 W).

Reproduktor Damson Cisor BT5 k testu zapůjčila firma www.4myapple.cz.

Hot Dot reproduktor

Výrazně levnější variantou je malý Hot Dot. Vyrábí se v mnoha barvách, nám do redakce dorazila bílá verze.

Malý váleček je sice plastový, ale dobře zpracovaný. Pod nápisem je slot na dvě baterie AAA, na boku pak elegantně zastrčený extrémně krátký kabel na sluchátkový výstup (Jack 3,5 mm) a malý ovládací panel s diodou, zapínacím tlačítkem a konektorem pro nabíjení z počítače (kabel je přiložen).

Hot Dot reproduktor

Na špičce válečku je odnímatelná ozvučnice. Se základnou je spojená kabelem, který se do těla namotává. Čepička s reproduktorkem má na vnitřní straně lepící plošku, která se přilepí k ozvučnici. Na obalu výrobce uvádí jako ozvučnici hrneček, lahev nebo obrazovku televize (monitoru).

Jenže to nám nefungovalo. Výkon reproduktorku je velmi malý, a jako nejlepší ozvučnici jsme našli krabici od směsi na halušky (müsli víc rezonuje, sypké směsi jsou ideální). Množství basů pak můžete nastavit tak, že v krabici necháte sáček se směsí. Prázdná krabice hraje víc nahlas, ale basy tam pak nejsou vůbec žádné. U plné krabice je alespoň můžete tušit. Kdo pamatuje rozhlas po drátě, tak má představu, jak zhruba hraje i Hot Dot.

Naše hodnocení: Hraje to. Ale využití vidíme jen u nejlevnějších mobilů. Všechny mobily od dvou až tří tisíc korun výše hrají lépe s hlasitým odposlechem. Cena reproduktorku Hot Dot je akceptovatelná, stojí 690 korun.

K testu nám jej zapůjčila firma www.hogofogoshop.cz.