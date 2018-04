Repráky here, walkman here: recenze bezdrátových sluchátek Jabra BT8030

Podporou technologie Bluetooth je už dnes vybavena drtivá většina telefonů. Řada uživatelů si už pomalu zvykla využívat ji pro telefonování v autě. Jak se ale rozšiřují hudební schopnosti mobilních telefonů, a především kapacita paměťových karet, roste i popularita Bluetooth sluchátek, které umožňují poslouchat hudbu z mobilního telefonu (ale i přehrávače vybaveného Bluetooth) bez obtěžování dráty.

Sluchátka lze ale využít jen s telefony, které podporují stereo Bluetooth profil, označovaný také jako A2DP. U většiny hudebních telefonů to není problém, ale některým starším modelům ještě chybí. Dost dlouho například váhal s podporou tohoto profilu Sony Ericsson, a to dokonce u svých Walkman modelů. Pokud váš telefon A2DP profil podporuje, není důvod nezkusit obejít se bez drátů. Sluchátka Jabra BT8030 toho navíc umí mnohem víc, než „obyčejná sluchátka“.

Masivní provedení

První dojem ze sluchátek je skutečně impozantní. Na dotek jsou bytelná a díky tomu, že výrobce nešetřil polstrováním, i poměrně pohodlná. Tento komfort má bohužel svou stinnou stránku v podobě vyšší hmotnosti (310 gramu), a vlastně i rozměrů, což může některým uživatelům vadit. Navíc náhlavní most je poměrně krátký, takže i když sluchátka vysunete na maximum, nemusí úplně dokonale sedět na uších. Lehce se to dá ovšem vyřešit jejich posunutím na krk.

Velké a pohodlné jsou i ušnice. Na jejich bocích se skrývají tlačítka pro ovládání přehrávače – na levé najdete tlačítko pro spuštění a zastavení přehrávání, pravá je vyhrazena tlačítkům pro nastavení hlasitosti, zapnutí a vypnutí sluchátek, a také pro přijetí a ukončení hovoru. Na náhlavním mostu se pak skrývají ještě dvě nenápadná tlačítka. Po jejich stisku se dají ušnice odklopit a sluchátka se tak promění v Bluetooth reproduktory.

Celkově lze Jabru pochválit za dílenské zpracování. Sluchátka vypadají poměrně odolně, a také ovládací tlačítka reagují přesně. Jisté obavy v nás ale vzbuzoval odklápěcí mechanismus. Ne, že by během testování naznačil jakékoli problémy v reprodukci. Přesto máme trochu strach, že při intenzivnějším používání by mohl být zdrojem problémů. Můžeme se ale také mýlit, sluchátka jsme měli k dispozici jen několik dní.

Tři v jednom

Jak už pozornější čtenář určitě pochopil z předchozího výčtu tlačítek, sluchátka Jabra BT8030 nejsou jen obyčejnými stereo sluchátky. Mohou zároveň plnit funkci hands-free sady. Mikrofon je umístěn na pravé ušnici, stejně jako tlačítko pro přijetí a ukončení hovoru, případně aktivaci hlasového vytáčení.

Jak je u Bluetooth hands-free sad zvykem, v případě příchozího hovoru se automaticky přeruší reprodukce hudby a do sluchátek se přepne reproduktor telefonu. Po ukončení hovoru se reprodukce automaticky obnoví. Můžete tak pohodlně vyřešit hovor a pokračovat v poslechu hudby. To je ostatně jedna z velkých výhod poslechu hudby na mobilním telefonu – nestane se vám, že byste zmeškali hovor.

Třetí, a možná vůbec nejzajímavější funkcí sluchátek je možnost jejich jednoduché proměny v reproduktory. Jednoduše stačí stisknout tlačítka na náhlavním mostu, ušnice se odklopí a reproduktory se automaticky zesílí. Jakmile ušnice opět zaklopíte zpátky, hudba se ztlumí a Jabra BT8030 se promění opět ve sluchátka. Jednoduše se tak můžete podělit ho hudbu z telefonu s přáteli třeba na pláži nebo pikniku.

Reprodukce příjemně překvapí

Pokud jde o kvalitu reprodukce, musíme přiznat, že pro nás byla sluchátka velmi příjemným překvapením. Přiznáme se, že jsme byli u modelu kombinujícího reproduktory a sluchátka trochu skeptičtí, při testování se ale ukázalo, že skepse nebyla na místě. V obou režimech totiž nabízejí sluchátka Jabra BT8030 poměrně čistý a věrný zvuk. Bluetooth reproduktory jsou obvykle jakousi nouzovou náhražkou na cesty, ale v tomto případě to neplatí.

Samozřejmě nečekejte, že se sluchátky ozvučíte velký sál. Maximální výkon odpovídá zhruba reproduktorům v notebooku, ale pro menší skupinu lidí rozhodně postačí. Navíc ani při maximální hlasitosti jsme nezaznamenali nepříjemné rezonance. Jediné, co bychom tak mohli z hudebního hlediska sluchátkům vytknout, je horší kresba basů. Nezní úplně špatně, ale k dokonalosti přece jen trochu chybí. U této kategorie zařízení to je ale asi očekávatelné.

Ještě jednu pochvalu si Jabra zaslouží. Je totiž poměrně odolná vůči výpadkům Bluetooth spojení. Zejména při pohybu totiž u Bluetooth sluchátek dochází k „zasekávání“ přehrávání. Ani BT8030 k tomu nejsou zcela imunní, a zejména pokud byste je chtěli používat při sportu, výpadky zaznamenáte. Ve srovnání s ostatními modely, které jsme měli možnost otestovat, je jich ale o něco méně.

Jednou ze slabin Bluetooth sluchátek je výdrž vestavěné baterie. V případě recenzovaných sluchátek vydržela baterie zhruba 15 hodin reprodukce. To není úplně málo, výrobce udává dokonce o 10 hodin více. Ve srovnání s konkurencí patří ale BT8030 v tomto parametru spíše k průměru.

Univerzální řešení na cesty

Jak už to u všech all-in-one přístrojů bývá, ne každému musí vyhovovat. Integrace více funkcí do jednoho zařízení totiž s sebou obvykle nese nějaké kompromisy. Pravda ale je, že v případě recenzovaných sluchátek jich ale zase není tolik. Někomu by mohly vadit především větší rozměry, a především vyšší hmotnost. Díky tomu nemá cenu ani přemýšlet o nošení sluchátek třeba v kapse – prostě se tam nevejdou. Součástí dodávky je ale praktické pouzdro.

Naopak jednoznačným plusem je kvalita reprodukce, která patří určitě k tomu lepšímu na trhu. Pokud jste tedy ochotni akceptovat vyšší hmotnost, a vlastně i vyšší cenu, výměnou za možnost kdykoli svoje sluchátka proměnit v reproduktory pro hlasitý poslech, mohla by být sluchátka Jabra BT8030 docela dobrou volbou.