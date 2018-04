Na návštěvě v Koreji: místní kupují velké mobily, aby měli malou hlavu

Korejský mobilní trh patří k těm nejrozvinutějším na světě, ať už hovoříme o rozšíření mobilních telefonů mezi uživatele nebo o rychlosti přijímání nových technologií. Špičková technika si tady nachází cestu do kapes uživatelů rychleji než kdekoli jinde.

Místní zvyklosti jsme pozorovali při návštěvě Soulu, kam nás pozvalo české zastoupení společnosti Samsung. Novopečená světová jednička je zároveň zcela nekompromisním vládcem na domácím trhu. Teprve s velkým odstupem za ním následují Apple se svým iPhonem, LG se svými modely a pak další menší místní značky, například Pantech. Apple je asi jediným světovým výrobcem, který uspěl na uzavřeném korejském trhu. V obchodech ještě narazíme sem tam na mobily dalších světových značek, ale v rukou uživatelů jsou opravdovou vzácností.

Špičkové samsungy vládnou

Z hlediska značek je korejský trh velmi konzervativní a navíc silně protekcionistický. Z hlediska techniky ale nikoli. Špičkové smartphony s displeji o obřích úhlopříčkách jsou tu takovou samozřejmostí, že se skoro nestíháme divit. Místní navíc, zdá se, jsou ochotni do mobilních telefonů investovat opravdu vysoké částky a rádi si kupují nové modely. A to i přesto, že jsou tu tyto hračky hodně drahé.

Jestliže si u nás stěžujeme na nízké dotace mobilních telefonů, pak v Koreji bychom museli mobilní operátory proklínat do desátého kolena. Kdo by totiž čekal, že místní výrobky tu budou za lákavé ceny, plete se. Ceny odpovídajících modelů jsou tu totiž odhadem asi tak o 10 až 20 % vyšší než v Česku. Operátoři navíc většinou nenabízí klasické dotace, telefony prodávají k tarifům na splátky. S vyšším tarifem sice uživatel dostane na telefon jistou slevu, ale o nějaké výrazné dotaci nemůže být řeč.

Galaxy M Style patří k těm obyčejnějším telefonům v korejské nabídce

I přesto se tu obří Galaxy Note prodává doslova jako housky na krámě, na ulicích, v restauracích i v metru je to přístroj, který v rukou uživatelů uvidíte nejčastěji. Následují různé místní varianty Galaxy S II, ať už ta s LTE nebo bez ní. V době naší návštěvy jsme místy byli obdivováni za náš testovací Galaxy S III, který se v Evropě už prodával, ale Korejci na svou LTE verzi teprve netrpělivě čekali. Nelze pochybovat o tom, že i tento model bude doma hitem.

Velký telefon, malá hlava

Obří přístroje přitom nejsou ničím neobvyklým ani v rukou místních drobných slečen. Galaxy Note nebo S II v růžovém provedení (nebo alespoň s květinovým krytem) je naprosto povinnou výbavou každé úspěšné Korejky stejně jako kabelky luxusních značek Louis Vuitton, Prada, Burberry a dalších. A že takovou koncentraci luxusních kabelek, jako v Soulu, uvidíte asi málokde na světě (a ne, nejsou to vždy padělky, ač těch si večer můžete v centru koupit libovolné množství).

Jeden z důvodů, proč si místní tak libují ve velkých dotykových telefonech, je zvláštní a nečekaný. Součástí ideálu krásy je tu totiž také malá hlava. A obří dotykový telefon u ucha ji pochopitelně opticky zmenšuje. Proto se tak skvěle velké dotykáče vyjímají na různých reklamních plochách v těsné blízkosti obličeje vysmátých asiatů.

Korejci milují techniku

Korejci patří mezi největší technické hračičky na světě a místní operátoři a výrobci mobilních telefonů velmi rádi uspokojí jejich choutky. Drtivá většina mobilních telefonů tu tak je vybavena přijímačem mobilní televize T-DMB, kterou mohou obyvatelé Soulu sledovat bez problémů třeba i při cestě metrem.

Ačkoli má Jižní Korea "jenom" 48 milionů obyvatel, má v současnosti nejvíce uživatelů LTE sítí na světě. Tarify a telefony umožňující využít LTE tu totiž má už více než 7 milionů zákazníků, což představuje 14 % populace. Třeba podstatně větší USA zatím Koreu v absolutním počtu zákazníků jenom dohání a co se rozšíření mezi uživateli týče, jenom závidí. LTE tu provozují všichni tří místní operátoři: SK telecom, olleh KT (Korea Telecom) a LG U+ (dříve LG Telecom).

Korejci si mohou ke svým smartphonům pořídit i vzdělávací literaturu

Hlad po špičkové technice je tu takový, že ti, kdo si s ní neví rady, se v této oblasti vzdělávají. V obchodech mobilních operátorů a ve značkových prodejnách výrobců narazíme na řadu brožur a knih, které se do detailu věnují práci s různými modely mobilních telefonů. Asi není divu, že k těm nejviditelnějším titulům patří kniha o zacházení s Galaxy Note.

Tím ale vzdělávací možnosti nekončí, ve značkové prodejně Samsungu jsme například narazili na kurzy práce s mobilním telefonem. Na tabuli v prodejně se nacházel rozvrh, kde si mohli návštěvníci zjistit, jaké oblasti nebo jakým modelům se lektor bude věnovat. A pak stačí dorazit včas, posadit se a sledovat lekci práce se smartphonem. Samozřejmě zdarma.

Výkladní skříně

Tím ale zaujetí místních pro techniku zdaleka nekončí. Výrobci a operátoři je totiž také lákají na své různé technicky orientované expozice. Samsung k tomuto účelu využívá svůj obří třípatrový obchod D-Light v centru Soulu. Jako prodejní plocha tu slouží pouze spodní patro, vrchní dvě jsou jakousi výkladní skříní techniky. Samsung se chlubí i některými nedávnými milníky. Hrdě třeba vystavuje telefony se solárními panely nebo mobily z kukuřičných plastů, které si ani na domácím trhu zatím oblibu nezískaly.

Samsung má v Soulu obří showroom, kam si můžete přijít jenom hrát

Jsou tu ale pochopitelně i žhavé novinky: zkoumat jsme mohli například průhledné displeje, možnosti nasazení tabletů do škol, digitální ovládání propojené domácnosti a další věci, které nejsou ani v Koreji zdaleka samozřejmostí. Návštěvníci sem mohou kdykoli přijít a s řadou exponátů si hrát, nebo si nechat vysvětlovat, co a jak funguje a jak jim to bude prospěšné v jejich každodenním životě.

Navštívili jsme také speciální expozici operátora SK Telecom v jeho sídle. Tady firma ukazuje některé technologie budoucnosti, které se mohou s našimi mobilními telefony pojit. Simulace ukazuje mobil jako navigační klíč k inteligentnímu elektromobilu. V jiné části expozice operátor ukazuje možnosti nakupování přes mobil, včetně virtuálního zkoušení oděvů, jinde jde jednoduše o interaktivní hraní. Krom sličné průvodkyně tu jako náš orientační prvek fungoval smartphone, který přesně poznal, v jaké části expozice se nacházíme.

Tisíce mobilů na jednom místě

V kontrastu s těmito výkladními skříněmi techniky působí velmi neobvykle místní nákupní centra s elektronikou. Ta jsou totiž velmi podobná tomu, co většinou známe ze zemí jihovýchodní Asie nebo Číny. Ve vysokých budovách je tu patro nebo několik pater vyhrazeno určitému druhu elektroniky. Na jednom patře tu tak najdeme desítky, možná stovky, stánků s mobilními telefony. Prodejci vesměs nabízí úplně stejné modely, někteří se více specializují.

Spousta vystavených mobilů, ale ne všechny se dají koupit

Jenže: množství vystavených telefonů vůbec neodpovídá nabídce. Většinou mají prodejci skladem opravdu jen ty nejnovější a nejžádanější kousky, na stojáncích přitom najdeme mnohem více telefonů. Když například kolega projevil zájem o svítivě oranžové véčko, dostalo se mu od obsluhy stánku odpovědi, že to už se neprodává. A tak se to opakovalo u několika dalších stánků. Pídili jsme se tedy po důvodu, proč prodejci takové kousky vůbec vystavují. Odpověď byla jednoduchá, prý proto, aby stánek nevypadal prázdně.

To je jen další z důkazů toho, že korejský trh s mobilními telefony je opravdu hodně jiný, než na co jsme zvyklí. A přitom netvrdíme, že funguje přesně tak, jak jsme popsali v tomto článku. Ten je pouze jakýmsi shrnutím toho, co jsme při návštěvě Soulu viděli na vlastní oči.