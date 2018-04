REPORTÁŽ: Jak ulovit nejnovější mobil? V Barceloně ostré lokty podmínkou

Výrobci mobilů se musí tetelit blahem. Tak třeba na nedělní akci druhdy druholigového čínského Huawei přijde dvojnásobek novinářů. Dovnitř se nedostanou, kapacita sálu není nafukovací.

Co na tom, že by stačilo vybrat sál větší.

O dvě hodiny později jinde v Barceloně. U plotu olympijského stadionu se tlačí určitě přes 600 novinářů. Oficiální čas zahájení se blíží, brána se ale otevírá s notným zpožděním. Spíš než představení nových mobilů to tady vypadá jako před koncertem lokální hvězdy.

Prvních 200 šťastlivců se protlačí na místa k sezení, ostatní včetně nás se mačkají okolo. Televizních a video štábů je tolik, že se na pro ně určené pódium nevejdou. A proč to všechno? Sony ukázalo dva spíše průměrné modely. Ovšem ten pravý nával začal při fotografování produktů. Šlapání po nohou, vyražené fotoaparáty z ruky, nadávky. Chce to pevné nervy, když vám někdo neustále leze do záběru.

Nával novinářů komplikuje firmám organizaci. Tiskovky nabírají zpoždění, poslední HTC končí až k jedenácté v noci. A to si pro nás dojelo autobusy až před sál tiskové konference Sony. HTC si podobně jako Huawei pohlídalo příchozí a bez předchozí registrace nikoho do sálu nepouští. I tak ale pár židlí chybí.

Na barcelonském výstavišti to není jiné. Po několika hluchých letech, kdy se i několik klíčových firem z veletrhu stáhlo, jede letos Mobile World Congress (MWC) na nejvyšší obrátky. V halách není k hnutí, tisícovkám novinářů sekundují další tisíce návštěvníků. A pozor, MWC není veletrhem pro veřejnost, vyjma novinářů se navíc za vstup platí částky ve stovkách eur.

Víc než plno má na tiskové konferenci i Nokia. A to zvolila brzkou hodinu ještě před otevřením veletrhu. My už jsme se do hlavního sálu nevešli, prezentaci si musíme poslechnout z vedlejší místnosti.

K nejzajímavějším mobilům se téměř nedá dostat a plno je třeba i na stáncích výrobců čipů. Oživením je návrat několika značek, které dříve výrobu mobilů vzdaly. A právě i ve stáncích Fujitsu a Panasoniku je stále plno.

Ovšem největší nával je u velkých hráčů: Samsungu, ZTE, LG, Motoroly a dalších. Tam se opravdu nedá hnout a u fotoaparátů nepomůže ani stabilizátor.

Šťouchanec zleva, bodyček zprava, facka batohem do zad. A všechno můžeme začít fotit znovu.

Na podrobné zkoušení novinek není čas, snad v dalších dnech první nával opadne a bude více prostoru. Ovšem když dnes už celou půl minutu držíme mobil a fotografujeme, začnou okolo mačkající se novináři na nás syčet a nervózně podupávají. A pokud některý výrobce představil podobných novinek třeba pět, tak návštěva stánku zabere minimálně půl hodiny. Samotné mobily přitom nemáme v ruce dohromady ani pět minut.

Nejnovější mobily a služby si přišel obhlídnout i španělský princ Filip, následovník trůnu. Ten se mačkat nemusel, místo mu dělala početná ochranka. Ale stovky novinářů jen stěží udržela na uzdě, naštěstí princ především místním médiím ochotně pózoval před španělským národním stánkem dlouhé minuty.

A zahraniční novináři se ochranky ptali, na koho že je to takový nával.