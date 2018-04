RepliGo2 - vše, po čem jste toužili?

S problémem univerzálního programu na prohlížení kancelářských dokumentů se platforma PalmOS potýká od samého začátku. S vývojem PalmOS a handheldů sice probíhala i geneze kancelářských balíčků se synchronizací dokumentů typu DOC, či XLS s desktopovými programy,. byly tu však odjakživa potíže s diakritikou, zachováním formátování a vzorců a zejména pak s formáty souborů, protože ne vše je jen DOC, či XLS a mít na každý soubor zvláštní konvertor a prohlížeč (Adobe PDF, HTML, obrázky) je nejen paměťově neekonomické, ale i drahé. K tomu si přidejte problémy s přímou podporou těchto formátů (přijatých přímo do PDA třeba emailem) a máte tu ukázkový zmatek nad zmatek....

Určité osvěžení do kancelářských prohlížečů přinesly na začátku roku 2003 dvě novinky, od začátku navíc budované jako multiplatformní projekty. Byly to programy RepliGo a Picsel Viewer. Oba programy jsou si vzhledem dost podobné, přesto jsou koncepčně dost rozdílné. RepliGo je totiž založen na konverzi desktopových souborů na velkém počítači a do PDA jde již upravený PDB soubor. To mu dává výhodu podstatně menšího prohlížeče i prohlížených souborů a díky konverzi textu umí text i zalomit. To Picsel Viewer sice zalomit text neumí a zabírá několik MB, zato ale umí přečíst z karty soubory přímo v desktopovém formátu (DOC, XLS, HTML, PPT, TXT apod.).

Co nového ve dvojce?

RepliGo si od začátku získal velkou oblibu a po PalmOS verzi následovala i varianta pro PocketPC a v létě pro P800. Včera představená verze 2.0 jde mnohem dál než jednička, i když v jednom aspektu ne: ke čtení souborů na PDA stále potřebujete desktopový konvertor. Jinak je ale verze 2.0 plná novinek a kdo si přál konkrétní vylepšení, zřejmě se dočká:

Hledání textu

Dokumenty nyní můžete prohledávat a hledat v nich zadaný text.

hierarchicky členěné záložky patří k příjemným změnám dvojky.

U dokumentu můžete mít založeny výňatky z textu, které si označíte zvýrazňovačem.

Kategorie

Hyperlinkové odkazy

Můžete je propojit s browserem, či emailovým programem

Vybrané části textu si můžete označit zvýrazňovačem v různých barvách a dostat je tak do komentářů.

Kopírování textu do schránky

pomocí nástroje Copy Text můžete stylusem označit část textu a zkopírovat jej do schránky

Vylepšený design aplikace

Podpora 24-bit obrázků

Lepší konverze souborů z MSIE (určení okrajů, náhled apod.)

Nový desktop Repligo Viewer

Nová verze RepliGo 2.0 stojí 29,95 USD, upgrade z verzí 1.X vás přijde na 14,95 USD. RepliGo2 funguje jen na strojích s PalmOS 5, což nepotěší majitele starších strojů. Verze 1.X jim ale bude stále fungovat.

Podrobnosti najdete na stránkách výrobce - firmy Cerience.