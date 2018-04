RepliGo 1.1 - luxusní kancelář na cestách

Jdete na jednání s klientem, a tak si rychle do PDA (PalmOS, či PocketPC) stáhnete firemní ceník v XLS, DOC obchodní podmínky, PDF technickou dokumentaci, obrázky a schémata výrobků. A to do jednoho programu, aby bylo vše hezky pohromadě. Utopie? Ne - RepliGo!