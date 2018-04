RepliGo 1.0 pro P800 - skvělá kancelář v mobilu

Autorem univerzální konverzní technologie RepliGo je společnost Cerience, o jejímž stěžejním produktu jsme už na Palmare před časem psali. Konverzní systém RepliGo byl nedávno rozšířen o klienty v podobě RepliGo prohlížečů pro Symbian OS 6/7 UIQ kompatibilní zařízení (Nokia 7650/3650, Sony Ericsson P800) a také o verzi pro mobilní zařízení dle specifikací MS Smartphone. Technologie RepliGo je už řadu měsíců dostupná také ve verzích pro Palm OS a Pocket PC. Pro ty ale existuje řada jiných kvalitních prohlížečů dokumentů, a tak zde RepliGo neslaví žádné dramatické úspěchy. Zcela jinak tomu ale může být u různých typů smartphonů, a proto se v článku budu zabývat především verzí RepliGo pro Sony Ericsson P800.



























































Nechcete-li prohledávat starší články, zde je stručný přehled celé technologie a současně prohlížecího systému RepliGo. Konverze dokumentů probíhá jejich "vytištěním" přes print driver (v MS Office a MS IE lze též použít dodávaná makra) a následným uložením na disk v jejich patřičně upravené a redukované podobě. Celý proces je plně automatický a výstupní soubor nelze nijak ovlivnit - stačí si vybrat adresář pro uložení dokumentu a o zbytek se postará tiskový driver RepliGo. Při "tisku" je automaticky rozpoznán samostatný text a grafika, která je převáděna do úsporného formátu s nízkým rozlišením.Celý balík RepliGo pro Sony Ericsson P800 stojí 25 USD a obsahuje konverzní systém plus nezbytný prohlížeč dokumentů pro P800. Velkou výhodou RepliGo pro Sony Ericsson P800 je zcela bezproblémová podpora češtiny prakticky u všech existujících typů dokumentů, což má samozřejmě na svědomí podpora kódování UNICODE. Funguje jak u běžných textových dokumentů a webových stránek, tak i například u PDF dokumentů, excelovských tabulek i kombinovaných dokumentů obsahujících současně grafiku a text, jako jsou například právě PDF dokumenty nebo PowerPoint prezentace. Při konverzi je v maximální míře replikována struktura a layout původního dokumentu, takže ve většině případů je při prohlížení zkonvertovaného dokumentu na koncovém zařízení "vše na svém místě".Oficiálně udávané nároky systému RepliGo jsou alespoň 166MHz procesor a operační systém Windows 98 SE/ME nebo Windows 2000/XP. Celá konverzní technologie spočívá v možnosti rychle a pohodlně zkonvertovat takřka libovolný dokument do redukované podoby, která je vhodná k prohlížení na relativně malém displeji různých typů mobilních zařízení (což se o původní zdrojové podobě dokumentů obvykle prohlásit nedá). Každý z koncových klientů RepliGo má jiné nároky, samotný klient pro Sony Ericsson P800 vyžaduje cca 385 kB systémové paměti nebo místa na paměťové kartě (u klienta pro Symbian OS 6 je to pouze cca 205 kB) a dále paměť na zkonvertované dokumenty. Převedené dokumenty musíte do P800 poslat přes libovolný typ komunikačního rozhraní (infraport, sériové/USB rozhraní nebo rozhraní Bluetooth či zkopírováním dokumentů přímo na Memory Stick DUO ve čtečce karet), součástí RepliGo totiž není žádná utilita na přenos souborů. RepliGo klient pro Sony Ericsson P800 všem RepliGo dokumentům (přípona ".rgo") přiřadí vlastní ikonku a náhled souborů tak můžete prohlížet i ve filemanageru na P800. Prohlížecí funkce RepliGo klienta jsou ve srovnání s možnostmi interních file browserů a prohlížečů dokumentů momentálně dostupných pro P800 vysoce nadprůměrné. Výběr dokumentů a jejich řazení není třeba popisovat, samotný prohlížeč si ale podrobnější popis určitě zaslouží.Veškeré obavy z rychlosti prohlížení i složitě strukturovaných dokumentů se spoustou textu a grafiky klidně hoďte za hlavu, RepliGo klient je totiž velmi rychlý. Slovem velmi myslím opravdu VELMI, takže jakýkoliv posun výřezu stránky v několik stupních zvětšení je zcela plynulý. Není to ale nic divného, neboť aktuální podobu stránky RepliGo klient stále drží v paměti. Mezi jednotlivými stránkami lze přepínat manuálně pomocí navigačních prvků, na následující nebo předchozí stránku lze ale rychle přejít i s pomocí ovládacího kolečka Jog Dial. Při prohlížení dokumentů máte k dispozici dva pracovní módy. První z nich je klasické prohlížení původní podoby dokumentu v několika stupních zmenšení či zvětšení, u zvětšených dokumentů je pochopitelně musíte po obrazovce scrollovat klasickými "šoupátky" či přímo kliknutím a tažením pera na ploše dokumentu (což je mnohem rychlejší a také pohodlnější způsob než používání scrollbarů). Výběr plochy dokumentu pro jeho zvětšení je opět možné provést z nástrojového menu nebo přímo na ploše dokumentu.Druhý mód je zajímavější a reálně funguje pouze u dokumentů obsahujících text (ne text v podobě grafiky). RepliGo klient se v tomto módu snaží dokument přizpůsobit rozlišení displeje P800 (208 x 320 bodů), podle jehož okrajů se text se automaticky formátuje. V tomto módu také funguje lupa pro text, která nabízí pět pevně daných velikostí písma. Některé dokumenty je vhodnější prohlížet v klasickém portrait zobrazení (displej na výšku) a některé zase v landcape zobrazení, které RepliGo pro P800 též nabízí. Další drahocenné místo na displeji lze ušetřit vypnutím horní nástrojové lišty s ikonkami a menu, RepliGo prohlížeč pak funguje ve fullscreen módu. Každý prohlížený RepliGo dokument lze přímo z klientu odeslat e-mailem, v MMS zprávě nebo přes infraport či rozhraní Bluetooth - to ale patří k základním funkcím Symbian OS 7 UIQ. Všechny texty se zobrazují vyhlazené, což bohužel nemusí všem uživatelům vyhovovat - nepřišel jsem ale na způsob, jak vyhlazování v RepliGo klientovi v1.0 vypnout.Prohlížení většiny typů dokumentů obsahujících grafiku je v RepliGo klientovi na P800 doslova lahůdkovou záležitostí. U čistě textových dokumentů bych určitě přivítal možnost vypnout vyhlazování písma, které je vyhlazováno tradičním způsobem (tj. žádný ClearType nebo něco podobného) a pro TFT displej P800 se dle mého názoru příliš nehodí. Využití Jog Dialu je u RepliGo klienta přímo ukázkové, možná bych ale ocenil i (byť i jen základní) možnost jeho konfigurace a přiřazení různých navigačních funkcí v rámci prohlížeče. I přes svou teprve první verzi je RepliGo pro Symbian OS 7 UIQ zcela profesionální aplikace, na kterou uživatelé P800 určitě hned tak nezapomenou. Cena programu je víc než příznivá, při současném kurzu dolaru je těch cca 700 Kč za tak užitečný program opravdu pakatel. Demoverzi RepliGo pro Sony Ericsson P800 si můžete stáhnout a otestovat zdarma.