Samsung má příští rok prodávat repasované Noty 7, fiasku navzdory

Samsung Galaxy Note 7 je nepochybně největší katastrofa v dějinách mobilního byznysu. Telefon měl problémy s bateriemi a v několika případech se samovolně vznítil. Samsung nejenže musel po několika měsících ukončit jeho prodej a výrobu, ale navíc se stále musí obávat, aby Note 7 někoho fatálně nezranil, což by mělo ještě drtivější dopad na image značky.

Samsung rozjel svolávací akci, kdy se snažil všechny problémové telefony od uživatelů stáhnout. Galaxy Note 7 se totiž stal všeobecným bezpečnostním rizikem, takže letecké společnosti ho nepouštějí do letadel. Samsung proto má na letištích stánky a telefony zákazníků zachraňuje.

Jenže zatím se výrobci nevrátila asi třetina prodaných přístrojů, celosvětově to jsou stovky tisíc přístrojů. Samsung proto pro nevrácené Noty 7 vydal a rozeslal opravný software, který zamezoval dobít problémovou baterii naplno. Chce tak zákazníky přimět, aby telefon vrátili.

Nyní to však vypadá, že model Note 7 to ještě možná nemá spočítáno. Podle informací jihokorejského serveru The Investor Samsung zvažuje, že repasované vrácené Noty 7 začne znovu prodávat příští rok, ale jen na méně náročných trzích v Indii a Vietnamu.

Samsung by mohl prodejem repasovaných Notů 7 minimalizovat finanční ztráty, ale na druhou stranu si zahrává se svým dobrým jménem. Místo aby největší mobilní katastrofu definitivně odpískal a přichystal důstojného a vyladěného nástupce, tak vrátí na trh přístroje, na které se jen tak nezapomene. Bohužel pro Samsung ve špatném.