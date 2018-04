Relaxace s T-Mobilem a mizerně fotící mobily

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

pondělí, 23. srpna 2004

období pondělí, 23. srpna 2004 – pátek, 27. srpna 2004

Motorola V220 - suverénně nejlevnější véčko s fotoaparátem (recenze)

Motorola připravila nové véčko, které jako jedno z mála ve své třídě nabízí integrovaný fotoaparát. Novinka zaujme střízlivými tvary, vyzváněním ve formátu MP3, výdrží a hlavně příznivou cenou. Jedná se o nejlevnější véčko s fotoaparátem na našem trhu.

vydáno: pondělí, 23. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 24. srpna, 2:08:28



TELeKONOM - Telecom chce rychle zvýšit počet ADSL přípojek

Urban chce prodat Telecom přímo; Telecom nedostal šest miliard; China Mobile zaznamenala nárůst zisku o 7,8 procenta; Český Telecom zaznamenal 1600 reklamací na příliš vysoké účty

vydáno: pondělí, 23. srpna 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 23. srpna, 7:44:23



Telecom vyzývá ostatní operátory k boji proti dialerům

Výzva přišla v době, kdy se opět začaly množit případy s podovodnými dialery, které zatěžují vaše telefonní účty neůměrnými a hlavně nečekanými částkami. Přišel čas s tím něco udělat.

vydáno: pondělí, 23. srpna 2004

autor: ČTK , Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Pevné linky

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 25. srpna, 9:37:30



Motorola V220 - fotogalerie displejů, pořízené fotografie, práce s PC

Prohlédněte si fotogalerii displejů nové Motoroly V220. Nabízíme vám i fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem telefonu a také ukázku software pro práci s osobním počítačem.

vydáno: pondělí, 23. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 23. srpna, 14:08:02



Exkluzivně: Samsung E830 - nový pánský vysouvací mobil

Samsung chystá další vysouvací mobil. Bude se jmenovat E830 a je to pánská varianta známého modelu E800. Telefon má pozměněný design a jinak umístěný fotoaparát. Zatím neoficiálně, ale již s prvními fotografiemi, vám můžeme představit nový Samsung E830. Tento telefon výrobce pravděpodobně oficiálně představí až na podzim, přesný termín zatím neznáme.

vydáno: pondělí, 23. srpna 2004 01:30

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 24. srpna, 9:45:35



úterý, 24. srpna 2004

Sony Ericsson T630 - mobil, který nezestárne (dlouhodobé zkušenosti)

Sony Ericsson T630 patří mezi ně, mezi telefony, u kterých se výrobci podařilo vytvořit nestárnoucí design. T630 vypadá moderně, přesto je přijatelný pro muže i ženy téměř všech věkových kategorií.

vydáno: úterý, 24. srpna 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 43 příspěvky, poslední: 27. srpna, 9:50:34



Sony Ericsson T630 - vymetáme pavučiny (něco pro kutily)

Jako téměř každý telefon, i Sony Ericsson T630 má množství nenápadných míst, do kterých se usazují nečistoty. Náš článek pro kutily vám ukáže, jak telefon bezpečně rozebrat a všechen prach z telefonu vymést.

vydáno: úterý, 24. srpna 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 26. srpna, 16:24:04



Samsung SGH-X460 - nové véčko s integrovanou anténou (první informace)

Korejský Samsung připravuje nové véčko, které zaujme ladnými oblými tvary s integrovanou anténou. Výbava telefonu je poplatná modelu SGH-E100.

vydáno: úterý, 24. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 26. srpna, 15:30:48



Zajímavé programy a utilitky ke stažení zdarma - SMS posílače

Na internetu lze nalézt velké množství aplikací pro posílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony. Abyste po nich nemuseli nikde pátrat, nabízíme vám jejich krátký popis včetně adresy ke stažení.

vydáno: úterý, 24. srpna 2004

autor: Jakub Dvořák ...další články tohoto autora

rubrika: Tipy & triky



Sarian MR2110 - připojte se přes GPRS se zálohou

Nový pořírůstek do rodiny GPRS routerů od společnosti Sarian se může chlubit několika primáty. Ten nejzajímavější spočívá v podpoře zálohování GPRS připojení přes druhou SIM kartou jiného operátora.

vydáno: úterý, 24. srpna 2004

autor: Roman Všetečka ...další články tohoto autora

rubrika: GSM moduly

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 24. srpna, 12:28:21



3G Týden: rozmach her, NTT nakonec skromně v Aténách atd

Co se událo v průběhu srpna v sítích 3G? NTT DoCoMo nakonec v Aténách pouze skromně. Virtuální přítelkyně pro 3G a první multiplayer hry. Vodafone spouští 3G v Řecku. Text2Video od Materny. Trojka přechází na LG U8120 a počítá klienty. Toshiba představí své 3G telefony počátkem roku 2005

vydáno: úterý, 24. srpna 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-služby operátorů



středa, 25. srpna 2004

Je dnes možné naklonovat SIM kartu?

Všichni tři čeští operátoři mobilních telefonů změnili před časem postupně autentizační algoritmy na svých SIM kartách, aby tak zabránili jejich klonování, i když současně jednohlasně tvrdili, že se jich klonování netýká a nemají s ním problémy. Jak vypadá situace dnes? Je možné SIM karty stále klonovat?

vydáno: středa, 25. srpna 2004

autor: Tomáš Volyňský ...další články tohoto autora

rubrika: Odposlech a bezpečnost mobilů

diskuse: 31 příspěvek, poslední: 27. srpna, 8:54:27



Samsung SGH-X120 - low-end s dvojitým barevným displejem

Samsung připravuje nástupce svých low-endových modelů C100 a X100 s označením X120. Nový Samsung X120 své třídě také vymyká svým zpracováním a luxusním vzhledem.

vydáno: středa, 25. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 27. srpna, 8:53:55



T-Mobile má nové tarify - sazby jsou přehlednější

Na včerejší tiskové konferenci představil T-Mobile čtyři nové hlasové tarify a jeden tarif datový. Podobně jako tarify Oskara Naplno se vyznačují zjednodušením účtování. Nejlevnější Relax 30 nabídne za 190 Kč 30 volných minut.

vydáno: středa, 25. srpna 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 66 příspěvků, poslední: 26. srpna, 23:55:20



Bird D200 - pohledné véčko s 1,3 mpx fotoaparátem

Jedním z prvních činských telefonů s megapixelovým fotoaparátem je nové véčko od Birdu. Vzhledem ke spolupráci tohoto výrobce s francouzským Sagemem, není vyloučeno, že se tento model objeví i v Evropě.

vydáno: středa, 25. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 25. srpna, 17:56:51



čtvrtek, 26. srpna 2004

Relaxace s novými tarify T-Mobile není pro každého

Už není cesty zpět, řekli si mobilní operátoři. Vypadá to, že boj, který se začíná rozjíždět bude mít cíl ve smazání rozdílu mezi cenou volání do vlastní a cizí sítě. Jak T-Mobile zjednodušil své tarify a co na nás od záři u tohoto operátora čeká?

vydáno: čtvrtek, 26. srpna 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 34 příspěvky, poslední: 27. srpna, 9:59:14



Nový Alcatel OT153 - low-end za super cenu (preview)

Alcatel začne za nedlouho prodávat nový super lowend, model OT153. Jedná se o nástupce dobře známého modelu OT320. Alcatel si tuto řadu telefonů nechává vyrábět na Tchajwanu.

vydáno: čtvrtek, 26. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Alcatel

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 27. srpna, 10:17:54



TCL e777 - véčko s Microsoft Windows Mobile 2003 SE

Čínský výrobce TCL, který se spojil s francouzským Alcatelem, připravuje nový smartphone vybavený OS Windows Mobile 2003 SE. Chybět by neměl megapixelový fotoaparát a Bluetooth. Možná se této novinky dočkáme i u nás.

vydáno: čtvrtek, 26. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 26. srpna, 20:55:50



Sharp TM150 - nové megapixelové véčko pro T-Mobile

Sharp TM150 je nové megapixelové véčko pro T-Mobile. Zatím je v nabídce jen u americké pobočky tohoto operátora, je ale pravděpodobné, že se buď přímo, nebo pod jiným označením objeví i v Evropě. Možné se jej dočkáme i u nás.

vydáno: čtvrtek, 26. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 26. srpna, 8:15:02



pátek, 27. srpna 2004

Jak bude zítra? Zeptejte se svého mobilu

Portály operátorů nabízejí mnoho možností, jak využívat volné informační MMS. Jednou z užitečnějších nabídek je předpověď počasí ve formě multimediálních zpráv. Jak tedy vypadá MMS předpověď počasí podle našich tří operátorů a kolik stojí?

vydáno: pátek, 27. srpna 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 27. srpna, 9:12:01



Nový O2 X3 - 1,3 mpx fotoaparát a MP3 přehrávač za 9 500 Kč

Britský operátor O2 začal prodávat nový multimediální mobil X3. Telefon je skvěle vybavený, má 1,3 mpx fotoaparát, MP3 přehrávač a podporuje paměťové karty. S ohledem na výbavu má velmi příznivou cenu - v přepočtu 9 500 Kč.

vydáno: pátek, 27. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 27. srpna, 10:04:02



Šest z dvanácti nejvyšších pokut dostali operátoři

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhlásil žebříček nejvyšších pokut, které vydal. Překvapivě se v pořadí, kromě Českého Telecomu, umístili i všichni tři mobilní operátoři.

vydáno: pátek, 27. srpna 2004

autor: ČTK , Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři



— — — — — — —

Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.