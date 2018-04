Relaxace s novými tarify T-Mobile není pro každého

T-Mobile přišel včera nečekaně s novými, upravenými tarify. Nečekaně, stejně jako na konci července překvapil Oskar se sjednoceným voláním do všech sítí. Od září si u T-Mobile můžete zvolit nové tarify, které názvem nápadně připomínají nabídku konkurence. Dva operátoři už tedy přišli s novými tarify a čeká se s čím přijde na podzim Eurotel.

Zatím však o svých plánech mlčí. "Společnost Eurotel nevidí důvod, proč by měla bezprostředně reagovat na nové tarify konkurence," řekla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Ve druhém pololetí se podle jejích slov Eurotel koncentruje zejména na oblast datových služeb.

Nové tarify nerozlišují volání ve špičce a mimo špičku, a u vyšších typů sjednotil T-Mobile ceny za volání do všech sítí. Samozřejmě zůstává nabídka HIT, díky které voláte levněji než u standardního tarifu, ale je podmíněna dvouletou smlouvou s operátorem. Přehled a základní informace jste si jistě přečetli již včera.

Základní tarify

Ve srovnání s dosavadní nabídkou vypadá jako nejpříjemnější změna Relax 30. Oproti dřívějšímu Tarifu 20, má levnější volání do ostatních sítí a o deset volných minut navíc. U Relax 80 je srovnání poněkud rozporuplné. Nechci slevu zadarmo, řekl by klasik, protože u tohoto tarifu se sice volání do ostatních sítí zlevnilo až o 1,19 korun, ale skoro o stejnou částku (1,30) se podraží hovory do vlastní sítě. Každý ze zákazníků T-Mobile, který se zaregistruje do t-zones, získává automaticky 20 SMS zdarma. Ty může z t-zones posílat do sítí všech operátorů.

Vyšší tarify

Na řadu přicházejí vyšší tarify s paušálem nad tisíc korun. U tarifů Relax 250 a Relax 500 již voláte kamkoliv za stejnou cenu. Systém je stejný jako u Oskara. Sjednocení cen je sice fajn, ale pro zákazníky, kteří volají hlavně do vlastní sítě, se prodraží. Pokud však provoláte všech 250 volných minut, bude pro vás výhodnější na tento nový tarif přejít. U Tarifu Relax 500, který snese srovnání s předchozím Tarifem 400, jsou zajímavé pouze přidané volné minuty. Za dvě stovky navíc dostanete sto volných minut navíc, ale k tomu bohužel mírné, ale nepříjemné, zdražení hovorů do sítě T-Mobile.

T-Mobile Relax 30 T-Mobile Relax 80 T-Mobile Relax 250 T-Mobile Relax 500 T-Mobile

Relax Partner HIT standard HIT standard HIT standard HIT standard měsíční paušál 226 535,5 1178 2130 46,4 volné minuty 30 80 250 500 0 volné SMS 0/20* 0/20* 0/20* 0/20* 0/20* T-Mobile 3,81 4,76 3,33 4,17 3,32 4,17 2,86 3,57 2,98** (4,17) ostatní sítě 5,71 7,14 4,28 5,36 6,5 T-Mobile

víkendy Do 30. 11. 2004 zdarma SMS 1,19 2 1,19 2 1,19 2 1,19 2 2

Ceny jsou včetně 19% DPH

* Volné SMS po registraci v t-zones.

** Platí v akci do konce roku 2004.

T-Mobile Relax Partner

U partnerských karet se situace mění. Od prvního září si můžete aktivovat jen novou partnerskou kartu, jinými slovy, už nebudete mít šanci na to, přibrat si ke svému starému tarifu starou partnerskou kartu. Partnerská SIM karta bude zpoplatněna 46 korunami za měsíc. Nebude obsahovat žádné volné minuty, ale je k ní možné získat volné SMS do t-zones.

Do konce roku budou partneři v rámci promo akce volat do sítě T-Mobile za 2,98, a od roku nového za 4,16 korun za minutu. Do ostatních sítí platí T-Mobile Relax Partner 5,95 korun za minutu a za odeslání SMS koruny dvě.

Srovnání s konkurencí – Proti všem

T-Mobile Relax 30

T-Mobile Relax 30 50 Naplno Eurotel Relax Plus měsíční paušál 226 298 303 volné minuty 30 50 30 / 30* cena volné minuty 7,53 5,96 10,1 volání do vlastní sítě 4,76 5,36 5,71 / 3,21** volání na pevné linky 7,14 5,36 11,78 / 7,10 ostatní sítě 7,14 5,36 11,78 / 7,85 SMS 2 1,19 2,98

Ceny jsou včetně 19% DPH.

* Volné minuty / volné SMS.

** Volání ve špičce / mimo špičku.

Pro porovnávání jsme použili standardní tarif bez vylepšení HIT, které je vázáno smlouvou. Při volání do vlastní sítě je T-Mobile nejvýhodnější, ale i tak i zde vítězí Oskar, který cenou SMS za 1,19 a voláním za 4,76 do všech sítí celkem válcuje základní nabídky všech operátorů. Nehledě na nejlevnější volnou minutu.

Relax 80

T-Mobile Relax 80 150 Naplno Eurotel Optimum měsíční paušál 535,5 714 660 volné minuty 80 150 60 / 20* cena volné minuty 6,70 4,76 11 volání do vlastní sítě 4,17 4,76 6,40 / 3,57** volání na pevné linky 5,36 4,76 7,85 / 4,64** ostatní sítě 5,36 4,76 7,85 / 5,71** SMS 2 1,19 2,98

Ceny jsou včetně 19% DPH.

* Volné minuty / volné SMS.

** Volání ve špičce / mimo špičku.

Oblíbený pětistovkový tarif, který z dřívějšího Tarifu 400 na atraktivitě moc neztratil, má dost velkou konkurenci právě v novém dravci od Oskara (Naplno 150). Oskar má sice nejvyšší měsíční paušál, ale za tu cenu si užijete 150 volných minut a volání za cenu pod pět korun kamkoliv a kdykoliv. Eurotel zřejmě stále spoléhá na sílu své značky, protože jeho sazby u paušálu blížícímu se sedmi stovkám jsou neúnosné.

Relax 250

T-Mobile Relax 250 300 Naplno Eurotel Optimum Plus měsíční paušál 1178 1190 1136 volné minuty 250 300 120 / 20* cena volné minuty 4,72 3,96 9,5 volání do vlastní sítě 4,17 4,17 3,93 / 3,21** volání na pevné linky 4,17 4,17 8,21 / 4,64** ostatní sítě 4,17 4,17 8,21 / 5,71** SMS 2 1,19 2,98

Ceny jsou včetně 19% DPH.

* Volné minuty / volné SMS.

** Volání ve špičce / mimo špičku.

Na první pohled je něco divné. Stejné ceny Oskara a T-Mobile u jednoho tarifu. Kdo z nich je lepší je těžké rozhodnout. Každopádně výhodu korunové SMS získají zákazníci T-Mobile podpisem dvouleté smlouvy a výběru tarifního zvýhodnění HIT. I tak ale bude mít pořád Oskar o padesát volných minut více, a tím pádem i levnější volnou minutu.

Relax 500

Co napsat k nejdražšímu tarifu? Snad jen, že za 2130 korun je v této cenové kategorii králem. Pětset volných minut a volání za 3,57 kamkoliv je celkem lákavé pro všechny, kdo rádi volají. Pro ilustraci, konkurenční nabídka jako je třeba Eurotel Business 200 s paušálem 2017 korun, který nabízí jen dvěstě volných minut se cenami volání T-Mobile moc nepřibližuje.

Vylepšená data – Data Unlimited Special

S novým neomezeným datovým paušálem se T-Mobile vyrovnává nabídce Eurotelu, který má datové paušály také rozděleny na dva typy. Data Unlimited Special podmiňuje T-Mobile roční smlouvou neomezené GPRS připojení za 772 korun, a k tomu ještě 80 volných minut. Eurotel u kombinovaného tarifu dat a hlasu nabízí volných minut šedesát, s tím, že je dražší. V T-Mobile se také připravují na spuštění EDGE. „Jakmile spustíme EDGE, budou moci klienti v rámci stejného tarifu využívat tuto rychlejší technologii,“ řekl Jiří Dvorjančanský z T-Mobile.

Název tarifu cena Data Unlimited – T-Mobile 832,- Kč měsíčně Data Unlimited Special – T-Mobile* 772,- Kč měsíčně Twist Unlimited – T-Mobile 850,- Kč měsíčně DataNonstop – Eurotel** 832,- Kč měsíčně DataNonstop II – Eurotel 772,- Kč měsíčně

Ceny jsou včetně 19% DPH

* V ceně je 80 volných minut pro vnitrostátní volání.

** V ceně je 60 volných minut pro vnitrostátní volání.

Co dodat?

Jaké jsou nové tarify pro stávající zákazníky T-Mobile? Zvláštní. Každý z nich má své. U partnerských karet své zákazníky asi operátor nepotěšil. Na druhou stranu startovní tarif Relax 30 plnohodnotně a výhodně zastoupil dřívější Tarif 20. Zvýhodnění HIT funguje stejně jako dřív. Vyšší tarify než Relax 30 mají své výhody i nevýhody a jejich úspěch bude záležet na individuálních potřebách. T-Mobile si však věří, a doufá i ve zlepšení svých výsledků. „Chceme pokračovat v nabídce, která osloví zákazníky, a stát se tak mobilní jedničkou v Česku,“ řekl mluvčí T-Mobile Jiří Hájek.