Relativně dostupný styl – recenze LG KG320S

Stylový telefon, rovná se tenký telefon, alespoň tak to většinou dnes na trhu vypadá. U LG jsou téhož názoru a proto se KG320S drží štíhlé linie. Pro inspiraci si tentokrát designéři LG šli k Samsungu a jeho kalkulačkovému mobilu P300, respektive spíše rovnou k jeho nástupci, P310. Stejně jako ten je KG320S velmi hranatý, tenký a kovový mobil. LG k němu také dodává stylové kožené pouzdro, podobné tomu od Samsungu. To ovšem neobsahuje vestavěnou baterii, jako v případě původního modelu Samsungu.

Katalog mobilů: LG KG320s, slavnější a dražší stájový kolega LG KG800 "Chocolate" a případný konkurent, Samsung P300.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylový a relativně dostupný telefon klasické konstrukce v koženém pouzdře

LG se také rozhodlo udržet šířku telefonu v běžných mezích a tak na něm nalezneme i klasicky uspořádanou numerickou klávesnici, tedy čtyři řady po třech klávesách. Od stylového Samsungu se také LG odlišuje cenou, která je poloviční a to při téměř shodné výbavě.

Vzhled a konstrukce – kovový kvádr

LG KG320S drží své rozměry v běžných proporcích, takže si zprvu ani neuvědomíte, že se jedná o poměrně malý telefon. S rozměry 95 x 45 x 9 mm tak docela úspěšně maskuje i právě svou tenkost. Při letmém pohledu se totiž mnohé, byť ne tak tenké telefony, zdají placatější díky jejich větší čelní ploše. Faktem ovšem je, že s devíti milimetry tloušťky patří KG320 mezi nejtenčí telefony na trhu. A se 73 gramy hmotnosti i mezi ty velmi lehké.

Samotný design telefonu se nese v duchu ostrých hran a jednolitých ploch. Výsledkem tak je stylový, ale přesto poměrně konzervativní vzhled. Ten ještě umocňuje černá barva s decentními stříbrnými doplňky. Z tohoto důvodu si dovolujeme odhadnout, že KG320S tak bude především mužskou záležitostí. Vždyť třeba do kapsy košile padne jako ulitý.

Čelní plocha telefonu je zcela rovná a zhruba v poměru 50 : 50 se o ni dělí displej a klávesnice. Displej samotný však tak veliký není, jen se skrývá za rozměrným krycím sklíčkem, které sahá až do krajů telefonu a ukrývá i drobný otvor sluchátka.

Klávesnice je rozdělená jakoby podle pravítka, jednotlivé klávesy jsou tu těsně vedle sebe a mají obdélníkový tvar. Prostřední sloupec pod navigační klávesou je širší, v praxi to nikterak nevadí. Zajímavým prvkem je potvrzovací střed tvaru kuličky.

Klávesnici a krycí sklíčko displeje obepíná tenounká stříbrná linka. Pak již přichází na řadu boky telefonu. Nalevo najdeme datový konektor zakrytý krytkou a otvor pro provlečení poutka, který je zároveň i jedním z otvorů hlasitého reproduktoru. Na straně pravé se pak nachází spoušť fotoaparátu. Spodní a horní strana telefonu zejí prázdnotou.

Zajímavě působí záda telefonu. Zde je jednolitá plocha narušena odsuvnou krytkou objektivu fotoaparátu, která tak v tomto místě, podobně jako u Sony Ericssonu K800, zvyšuje tloušťku telefonu. Většinu plochy však tvoří kovový kryt baterie.

Kov je vůbec důležitým konstrukčním materiálem KG320, kovové je celé šasi, již zmiňovaný kryt baterie a většina plochy boků telefonu. Plast přichází ke slovu v případě krytky fotoaparátu a oblasti kolem objektivu vůbec, částečně se uplatní i na bocích a plastová je i klávesnice.

Celý telefon je velice kvalitně zpracován, vše drží skvěle pohromadě a nikde nic nevrže. LG KG320S by tak mohlo patřit mezi ty hůře zničitelné telefony.

K ochraně telefonu samotného, ke zvýšení jeho stylovosti ale i k zamaskování krytky fotoaparátu slouží dodávané kožené pouzdro. To je velmi jednoduché a kryje pouze záda a čelní plochu telefonu, bohatě však dostačuje. Kůže je elegantně vroubkovaná a telefon zapadne do plastového rámu, ve kterém poměrně dobře drží. Zadní strana pouzdra má v sobě vyříznutý otvor, který umožňuje používání fotoaparátu. Telefon zasazený v pouzdře pak opravdu je zcela plochým kvádrem, protože krytka již nevystupuje nad povrch.

Sluší se ještě dodat, že i s pouzdrem má pak KG320 tloušťku zhruba 16 milimetrů, tedy třeba tolik, co Motorola KRZR.

Displej a ovládání – i se starším to jde

Displej LG KG320S disponuje dnes již běžným rozlišením 176 x 220 bodů. Přesto však dokazuje, že takový displej nemusí patřit do starého železa. Obraz patří v této třídě na špičku, barvy jsou dostatečně živé, možná to bude také proto, že displej jich umí zobrazit 262 000.

Ovládání KG320 je až na drobnosti bezproblémové. Ony drobnosti jsou většinou způsobeny chybným překladem, nebo dokonce matoucími instrukcemi. Zkuste například odemknout klávesnici telefonu. Pokud zmáčknete jakoukoli klávesu, na displeji se objeví nápis stiskněte Uvolnit a *. Jenže příslušná kontextová klávesa má popisku Odemknout. To se dá pochopit. Ale po jejím stlačení se objeví další hláška, který tentokrát nabádá ke stisku druhé kontextové klávesy, jež má nyní popisku Ano. V instrukcích na ni ale dokazuje slovenské Áno. A kam se vytratila ona hvězdička? Inu, to bude asi pozůstatek ze starších modelů LG, které se takto odemykaly.

Samotné menu telefonu je tradičně vyvedeno v podobě matice ikon, v případě LG dvanácti. Další položky menu jsou již textové. Velikým plusem KG320S je fakt, že všude v menu dává důrazně najevo, že se celý telefon dá pohodlně ovládat pomocí klávesových zkratek. Příslušné číslo zkratky je vždy uvedeno před popisem položky menu.

Pokud zvolíte klasický způsob pohybu po menu, tedy navigaci pětisměrnou klávesou a kontextovými klávesami, nebudete také mít výraznější problém. Jen potvrzovací střed navigační klávesy se lépe tiskne nehtem.

V pohotovostním stavu jsou čtyřem směrům navigační klávesy nastaveny rychlé přístupy k několika funkcím. Směr nahoru vás zavede do menu Oblíbené, kde si můžete libovolně uspořádat nejčastěji používané funkce, směr dolů vede do adresáře, stisk doleva zobrazí nabídku vyzváněcích profilů a vpravo pak menu zpráv.

Telefonování a zprávy – obvyklá dávka výbavy

V oblasti telefonování a zpráv ničím KG320 nepřekvapí, ale zároveň také nezklame. Adresář pojme tisíc záznamů, ty mohou být vícepoložkové. Jeho možnosti ovšem nejsou tak bohaté, jako u některých konkurenčních telefonů. Záznamy můžete třídit do skupin. Bohužel podle skupin nelze filtrovat hovory, ačkoli telefonu nechybí vyzváněcí profily.

Telefonování zvládá LG ve třech pásmech GSM, na podporu 3G rovnou zapomeňte. Zvuk při samotném telefonování je na zcela běžné úrovni, nemáme žádný důvod ke kritice. Na příchozí hovory mohou upozorňovat až 64hlasé polyfonní melodie nebo oblíbené MP3 soubory.

KG320 si rozumí se zprávami SMS, MMS i emaily. E-Mailový klient je ale velice jednoduchý a neumožňuje ani zabezpečené spojení SSL. Editor zpráv SMS sice při používání T9 občas nabízí slova s diakritikou, ale zprávy odesílá bez ní. Po celou dobu psaní zprávy je vidět, do kolika zpráv se výsledný text rozdělí a nechybí ani odpočítávání od 160 znaků. Na samotné klávesnici telefonu se píše poměrně dobře a ačkoli s KG320 nebudete jistě trhat rekordy v rychlosti psaní SMS, důvody k nářkům přístroj také nezavdává.

Organizace a data – výbava veskrze základní

Pro organizaci času nabízí LG KG320 hlavně kalendář. Ten je ale poměrně jednoduchý a má jen měsíční a denní pohled. Umí ale opakované události. Telefon také nabízí textové poznámky. Chybí však třeba úkolovník. Telefon naopak disponuje poměrně dobře funkčním budíkem. Lze si nastavit pět nezávislých alarmů s různou frekvencí opakování, což by mělo téměř každému dostačovat.

Dále KG320S nabízí ještě kalkulačku, převodník měn a aplikaci pro světový čas. Tím jsou možnosti organizace vyčerpány. Poměrně rychle také vyčerpáme možnosti datové komunikace. K počítači přístroj připojíte dodávaným USB kabelem nebo pomocí Bluetooth, infraport chybí. Co se dat v mobilních sítích týče, zaseklo se LG u GPRS, podpora EDGE se nekoná.

Nijak zásadně to však nevadí, jelikož data budou v takovémto telefonu přenášena převážně při použití vestavěného WAP/xHTML prohlížeče. Telefon ale dokáže posloužit i jako GPRS modem.

Od telefonu této kategorie bychom neočekávali poměrně slušnou porci vestavěné paměti. LG se nám jí ale rozhodlo nadělit dostatek, takže v KG320S nalezneme 128 MB úložného prostoru, což už stačí i pro uložení nějakého toho alba ve formátu MP3.

Zábava – horší fotky, lepší hudba

Hlavním zábavním lákadlem KG320S je jeho MP3 přehrávač. Jak jsme již zmiňovali, má LG poměrně dostatek vnitřní paměti, takže se do něj vejde jedno, možná i dvě alba, což na cestu do práce bude stačit. Navíc k telefonu dodává LG poměrně solidní sluchátka. Nemusíte je však vůbec používat, protože jejich součástí je i redukce na klasický 3,5 mm jack. MP3 přehrávač samotný je poměrně jednoduchý, nenabízí dokonce ani možnost řazení skladeb do playlistů. Umí však různé režimy přehrávání a disponuje ekvalizérem. Bohužel však neumí hrát na pozadí, za což má u nás LG veliké mínus.

Poměrně zklamáni jsme i z kvality vestavěného fotoaparátu. První nedotažeností je fakt, že krytka objektivu je aktivní pouze, pokud je odemčená klávesnice telefonu. Se zamčenou klávesnicí se odsunutím krytky aplikace fotoaparátu nespustí. Ten má rozlišení 1,3 megapixelu a ve své kategorii patří k tomu horšímu, co na trhu najdeme.

Možnosti nastavení jsou poměrně základní, vybrat se dá velikost a kvalita snímku, nalezneme zde i vyvážení bílé a nechybí ani kompenzace expozice. Pak ještě pár efektů a digitální zoom, tím ale končíme. Fotografie samotné jsou poměrně dost zašuměné, přitom ale velmi snadno dochází k přepalům. Při zhoršených světelných podmínkách toho na obrázcích moc neuvidíte, příliš nepomůže ani vestavěná přisvětlovací dioda, která má prachbídný výkon.

Pro milovníky her je tu samozřejmě podpora Javy, v ní jsou předinstalovány dvě hry – Sudoku a Space Ball, což je variace na Hada. Tímto zábavní možnosti KG320S končí.

Suma sumárum – elegance za rozumnou cenu