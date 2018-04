Relate - linky odněkud někam...

Neprovázanost fundamentálních PalmOS databází (diář, adresář, úkoly a poznámky) patří odjakživa k slabším místům PalmOS a celá řada programů se tuto slabinu snaží záplatovat. Některé diáře umějí linkovat položky diáře ke kontaktům (Agendus), jiné zvládají linky i k jiným položkám diáře, úkolům, kontaktům, či poznámkám (DateBk). Existují adresáře s linkováním do diářů (SuperNames). Některé outlinery umějí prolinkovat své záznamy do úkolů (ShadowPlan). A kromě těchto programů jsou na světě i aplikace, které jako profesionální "linkery" dokáží provázat položky z více databází. Mezi ně patří například MegaWIKI, či Linker.

Přechod do nové generace PalmOS5 handheldů ale znamenal i konec možností používat linkovací aplikaci. Jak MegaWIKI, tak i Linker v OS5 nefungují a jejich tvůrci je zatím do nového prostředí nepřeprogramovali (i když nedávná konverze programu Pop! výrobce Linkeru DigitalGlyph by mohla být dobrým signálem...).

Vzniklé mezery využila firma NYBBLE a vrhla na trh produkt RELATE, který v OS5 konečně zprovozňuje linkování položek.

Relate umí prolinkovat položky z čtyř hlavních PalmOS databází (DateBook, AddressBook, ToDo a Memo). Po aktivaci programu se ocitnete v okně nastavení, kde kromě nápovědy, registrace a informací o produktu můžete zvolit vámi používané aplikace pro práci s položkami u čtyř základních databází. Poslední volbou je zobrazení a správa aktivních linků.

Práce s aplikací spočívá v tom, že ve zvolené aplikaci vyberete položku a vyvoláte (tahem "/") příkazovou lištu (Toolbar) a ikonu RELATE. Poté jste vyzváni k volbě typu databáze (DateBook, Address, ToDo a Memo) a pak již můžete vybírat záznam, který bude prolinkován se zdrojovou položkou.

Každá položka může být prolinkována i s několika dalšími záznamy

Program je prvním produktem tohoto typu kompatibilní s OS5, pracuje ale i na starších PalmOS (od OS 3.5 výše). Je to první vydání, a tak není prost několika problémových míst.

Oproti třeba Linkeru, či MegaWiki se mi na něm nelíbí, že neumí linkovat do jiných databází (třeba diářová položka NÁKUP linkovaná do aktuálního seznamu v HandyShopper, úkol ZAPLATIT ÚČET s linkem do vašeho finančního trackeru apod. na něm nejdou vytvořit). Dalším nedostatkem je, že prolinkovaná položka není nijak označená, a tak musíte u každé položky zjišťovat pracně přes Toolbar, zda není provázána s nějakou jinou. Ideální by byla malá ikonka u položky a aktivace linku kliknutím na tuto ikonu (jak to má třeba DateBk, či Linker).

Je to ale první "release" a lze předpokládat, že produkt bude dále zdokonalován. Program stojí 7,99 USD.