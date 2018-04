Rekordní prodej PDA a jaké programy pro ně zdarma (Týdenní přehled)

Týdenní souhrn článků

období pondělí 7. listopadu - pátek 11. listopadu

pondělí

Aktuální horoskop, pravítko, či jízdní řády ve vašem PDA (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. ProgramLauncher je aplikací, která umožní vytváření zástupců na hlavní obrazovce. MetrO obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 250 městech a Speedy změří rychlost vašeho PDA.

úterý

Rekordní prodej PDA - které značky šly na odbyt nejvíce?

Celosvětový prodej PDA vzrostl a zřejmě se dočkáme nového rekordu v počtu prodaných kapesních počítačů za celý rok. Zajímá vás, které značky si vedly nejlépe a jaké naopak ztrácí? Jaký operační systém táhl nejvíce?

středa

Kterak zdarma dovybavit PocketPC (druhá část)

Přinášíme vám druhý díl článku, jak dovybavit PocketPC o aplikace, které jsou zdarma. Tentokrát jsme se zaměřili na programy z oblasti internetu, souborové manažery a launchery.

čtvrtek

Akční hra Wolfenstein 3D pro váš telefon zdarma (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. SMSCleaner automaticky maže přečtené či odeslané textové zprávy. S programem Turn Off! může být váš telefon vypnut ve stanovenou dobu, Wolfenstein 3D & Spear of Destiny jsou úspěšné portace známých her.

pátek

Staňte se boháčem v kasinu či vojenským odstřelovačem (Hry do kapsy 168)

Přinášíme vám tradiční porci herních novinek a aktualizací pro vaše handheldy. Představíme si RPG roku, výborné 3D kasino či dva remaky osmibitových her. Kromě toho se dozvíte o oceněných hrách serverem PocketPC Magazine.