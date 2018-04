Rekordman: elegantní Philips vydrží na příjmu přes 35 dní

Nové Xenium 9@9h je dalším modelem od Philipsu, který se může pochlubit extrémní výdrží, o jaké si mohou mobily od ostatních výrobců pouze zdát. Telefon používá Li-Ion baterii s kapacitou 1100 mAh, která zajistí výdrž v pohotovostním stavu až 850 hodin. Telefon ocení i ti, kteří si rádi popovídají. S telefonem lze totiž nepřetržitě volat až osm a půl hodiny.

Novinka má na rozdíl od dalších modelů výrobce atraktivní design, který by uspěl i na náročném evropském trhu. Vnější displej nahradily po vzoru Motoroly W220 nebo modelu W375 informační ikony. Ty však nejsou barevné. Displej telefonu je aktivní (TFT) a nabízí rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev.

Ve výbavě najdeme FM rádio, infračervený port, kalendář, kalkulačku, Javu, wapový prohlížeč, polyfonní vyzvánění s vibracemi a nechybí podpora multimediálních zpráv MMS. Fotoaparát ale nový Philips nemá. Telefon pracuje pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS neznámé třídy.

Nové véčko s rozměry 88 x 44 x 21 milimetrů se bude prodávat ve třech barevných variantách: černé, stříbrné a červené. V prodeji však bude pouze na asijských trzích a pravděpodobně také v Rusku. Možná by ale stálo za to, aby se dovozem mobilů této značky začal zabývat některý z tuzemských velkoobchodů. S mobily značky Alcatel se to zatím docela daří.