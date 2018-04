Řekni kde ta špička je...

...copak se s ní mohlo stát? Přesně jako v této notoricky známé písni, i mě napadá, co se asi stalo se špičkou. Pro upřesnění, jedná se o špičku časovou, určující, kdy budeme volat za víc.

V začátcích mobilní telefonie u nás trvala špička u Eurotelu i Paegasu od sedmé ranní až po šestou večerní. Dnes se scvrkává stále víc. Konkurence dělá své, podlézání zákazníkům nezná konce a právě zužování nejdražšího času je skvělým a pro všechny viditelným lákadlem.

Nedávno se v médiích, jakož i všude okolo nás objevila další z mohutných a hlavně razantních reklamních kampaní Eurotelu. Heslo "Ve 4 to rozjeď!" jasně naznačuje, jak výrazně se špička smrskává. Jakmile udeří čtvrtá hodina, můžete totiž volat jako smyslů zbavení, protože je to levnější. Quatro Go, jak se zmíněná akce nazývá, jistě chytí mnohé školáky, kteří se po odchodu ze školy už už těší na svou denní dávku telefonátů.

Jak je zvykem, reakce od mobilního soupeře na sebe nedala dlouho čekat, protože od toho tu konec konců je konkurenční boj. Vida, Twisťáci se mohou radovat, jsou na tom o něco lépe. Protože heslem dneška je dohnat a předehnat, nezastavil se Paegas na metě hodiny šestnácté, ale trhl se ještě o půl hodiny níž. A zákazník jako vždy zaplesá.

Otázka je nasnadě. Jak, tedy jestli vůbec, se konkrétně do tohoto předhánění zapojí Český Mobil. Že by nás čekal útok na třetí hodinu odpolední? Těžko říct. Pokud ano, měli by Eurotel s Paegasem rozhodně reagovat. Ale jak?

Stahování horní hranice špičky je zřejmě již na okraji snesitelnosti. Jednou prostě přijde chvíle, kdy se Limbo tyč dostane tak nízko, že pod ní protancovat nelze. Ale stále tu máme spodní laťku. Kdy se objeví reklamní kampaň "Volej u snídaně za míň" nebo "Zavolejte si taxi pro cestu z hospody za poloviční cenu"? Jen bůh a marketingová oddělení GSM provozovatelů vědí, jak to půjde dál, ale jedno je jisté, další lákavé nabídky se určitě ukáží.

Těžko říci, kde se tento trend zastaví. "Výhodné volání u oběda" možná na špičku zaútočí přímo v jejím středu a tak se dražší čas smrskne sotva na dvě hodiny dopoledne a dvě odpoledne.

Ať se však vývoj bude brát jakoukoliv cestou, jedno je jisté. Zákazníci na tom zase něco ušetří. Nebo ne?

A tak se sice oklikou, ale přeci jen dostávám k tomu, jestli se takový trend vyplatí samotným provozovatelům. Odpověď je zřejmá - vyplatí. Dokonalý průzkum trhu a odhady zisků jistě zaplní desítky ba stovky stran a to vše dřív, než se plánovaná akce stane skutečností. Krok vedle se tedy zdá být vyloučen. Lze předpokládat , že zisky zase o něco stoupnou. Protože, jak i vývoj v posledním roce ukázal, Eurotelu se za rok 1999 v podstatě zdvojnásobil počet zákazníků, ovšem na jednoho každého připadlo méně provolaných minut. Cesta je jasná - úspěch bude stát v nejbližší době na kvantitě, nikoliv kvalitě zákazníků, takže masový příliv zákazníků s předplacenými tarify bude nejspíš stále větší a nosnější, ve smyslu podílu na trhu.

A nakonec se podívejme na tvrdou realitu. Jakpak to je s tím výhodným voláním tak velmi brzy odpoledne? Ve všem se najde malý háček a za vše se platí, takže předpoklad z předešlého odstavce je správný. Eurotel i Paegas si vše dobře spočítali a skutečná čísla hovoří takto:

Original Go / Quatro Go: Špička (7-19 hod.) Mimo Špičku (19-7 hod. + víkend a státní svátky) EuroTel 5,50 / 6,90 5,50 / 2,90 ČESKÝ TELECOM 15,50 / 9,90 5,50 / 7,90 Paegas 5,50 / 9,90 5,50 / 7,90

Twist: Cena ve špičce

Po-Pá 8:00 - 15:30 Cena mimo špičku Po-Pá 15:30 - 19:00 Cena - večerní hodiny Po-pá 19:00 - 8:00 víkendy/státní svátky Paegas 5,00 5,00 2,80 Hlasová schránka 2,00 2,00 2,00 Pevnou síť 9,90 7,90 5,00 EuroTel 5,80 5,80 5,80 Oskar 6,80 6,80 6,80 Paegas WAP 2,80 2,80 2,80

Jak je vidět, operátoři k věci přistoupili poněkud rozdílně. Zatímco Eurotel vytvořil zcela nový tarif (na který je možné se z původního kdykoliv zdarma přepnout, a jde to i zpět, ovšem už za poplatek), Paegas rozšířil čas "mimo špičku", ale zbytek nechal při starém.

Varianta Eurotelu jasně ukazuje, že chcete-li volat levněji od čtvrté, znatelně více zaplatíte ve všech pásmech kromě "mimošpičkového" Erotel-Eurotel a "špičkového" Eurotel-Telecom. I tak se dá očekávat, že mnoho lidí si z mobilu na pevnou linku příliš nezavolá. Zakořeněná (a oprávněně) představa drahého hovoru ještě dlouho přetrvá.

Tolik tedy o zkracování špičky v praxi. Už z tohoto krátkého nástinu je jasné, že ať už špička zmizí nebo nikoliv, velké změny v účtech (nebo číslicích na displejích) to asi nepřinese. Protože vždy je to něco za něco. Ale i tak se možná jednou dočkáme slavnostní rozlučky se špičkou, jenže půjde opět spíš o velkou reklamní kampaň, nežli o mohutnou změnu v cenách.