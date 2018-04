Reklamy na mobily hyzdí památky

Mobilní telefony již zasáhly všechny sféry našeho života. Někdy se nám připomenou i tam, kde bychom je vůbec nečekali. Jeden takový příklad můžete najít v památkovém centru západočeských Klatov.

Reklama na Go a Twist na některých domech zkrátka bude vždy působit jako pěst na oko. Místním památkářům to zatím zjevně nevadí. Máte ve svém okolí podobně necitlivě umístěné reklamy? Pošlete nám do redakce fotografii a popis místa.